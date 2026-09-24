La Luna del Raccolto tornerà a illuminare i cieli italiani il 26 settembre 2026: qui trovate quando guardare, dove rivolgere lo sguardo e come godervi lo spettacolo.

Sabato 26 settembre 2026, alle 18.49 italiane, la Luna sarà ufficialmente piena sopra l’Italia. È il plenilunio di settembre, quello che gli astronomi chiamano Luna del Raccolto e che in inglese viene spesso indicato come Harvest Moon. Cade pochi giorni dopo l’equinozio d’autunno, che nel 2026 arriva il 23 settembre verso le due del mattino, e apre di fatto la stagione autunnale nel cielo.

Non si tratta solo di “una” luna piena: questa in particolare è famosa perché sembra restare bassa, grande e aranciata sull’orizzonte per diverse sere di fila, regalando quella luce morbida che piove nelle foto di fine estate. In questo articolo trovate le informazioni pratiche: giorno, orario, dove guardare in Italia e qualche idea per trasformare l’osservazione in un piccolo rito di passaggio tra estate e autunno.

Quando vedere la Luna del Raccolto 2026

Il momento esatto del plenilunio, calcolato dal servizio astronomico internazionale timeanddate.com, è sabato 26 settembre 2026 alle 16.49 UTC, cioè alle 18.49 con l’ora legale italiana (CEST). In quell’istante la Luna, matematicamente, è piena al cento per cento. Per chi guarda dal balcone però il dato interessante non è tanto l’ora del plenilunio, quanto il momento del sorgere.

Nel tardo pomeriggio del 26 settembre la Luna spunterà a est poco prima del tramonto del Sole. A Roma il sorgere è atteso intorno alle 18.40, con il Sole che tramonta verso le 19.00. A Milano i tempi sono molto simili, solo qualche minuto di differenza; al Sud, tra Napoli e Palermo, la Luna può affacciarsi qualche minuto prima. In pratica, in tutta Italia il disco lunare comparirà tra le 18.30 e le 18.50, già quasi pieno, mentre il cielo comincia a scurirsi.

Un altro tratto tipico della Luna del Raccolto è che appare piena per più sere. Anche il 25 e il 27 settembre, a occhio nudo, vi sembrerà identica: la percentuale di illuminazione cambia di pochissimo e l’effetto è impercettibile senza strumenti. Attorno a questa data, inoltre, la Luna sorge ogni giorno solo 25-30 minuti più tardi rispetto alla sera precedente, invece dei circa 50 minuti abituali, e questo prolunga la luce serale per diversi giorni.

Come osservarla in Italia: orizzonte, colori e fotografie

Il momento più scenografico per osservare la Luna del Raccolto è il sorgere, subito dopo il tramonto. Dovrete rivolgere lo sguardo verso est o est-sud-est, cercando un orizzonte il più possibile libero: mare, pianura, un terrazzo alto che non abbia palazzi proprio di fronte. Quando il disco è ancora basso, la luce attraversa uno spesso strato di atmosfera e la Luna assume sfumature arancio-ambra davvero fotogeniche.

Molte persone hanno l’impressione che la Luna, vicino all’orizzonte, sia più grande. È la cosiddetta “illusione lunare”: il diametro reale non cambia, ma il confronto con case, alberi e colline inganna il cervello. Non servono strumenti particolari per godersi lo spettacolo; un semplice binocolo però può aggiungere dettagli inaspettati, come i contorni dei crateri lungo il bordo illuminato, anche se osservate da città con un po’ di inquinamento luminoso.

Per chi ama fare foto, conviene giocare d’anticipo. Usando uno smartphone, l’ideale è appoggiarsi a un muretto o usare un piccolo treppiede, attivare il timer di due secondi per evitare il mosso e toccare la Luna sullo schermo riducendo leggermente l’esposizione, così non verrà “bruciata”. Con una fotocamera dedicata, bastano tempi di scatto brevi e un obiettivo medio-tele; il resto lo farà il paesaggio che scegliete in primo piano. Nella sera del 26 settembre, in più, avrete un bonus: Saturno sarà visibile non lontano dalla Luna, come un punto giallastro più luminoso delle stelle vicine nella zona dei Pesci. Un bel soggetto da includere nell’inquadratura.

Un chiarimento utile per evitare equivoci social: la Luna del Raccolto 2026 non è una superluna. La distanza dalla Terra, intorno ai 379.000 chilometri, è maggiore di quella tipica delle superlune al perigeo, quindi il diametro apparente sarà normale. A rendere tutto speciale saranno i colori bassi sull’orizzonte e la coincidenza con l’inizio dell’autunno.

Perché si chiama Luna del Raccolto (e come viverne il simbolo)

Il nome nasce dal mondo contadino dell’emisfero nord. La luna piena più vicina all’equinozio d’autunno garantiva per alcune sere una luce prolungata dopo il tramonto, utile per terminare la mietitura e la vendemmia. In Italia, non a caso, viene chiamata anche Luna della Vendemmia. Il “trucco” astronomico è semplice: in questo periodo l’orbita apparente della Luna taglia l’orizzonte con un angolo molto piccolo, quindi tra una sera e l’altra il sorgere ritarda poco e la luna torna presto in cielo.

Accanto alla spiegazione tecnica, nel tempo si è stratificato un significato più simbolico. Questa luna segna la chiusura del ciclo estivo, il momento del bilancio su ciò che avete “raccolto” durante l’anno e di gratitudine per quello che resta. Se vi va di dedicarle un piccolo rito domestico, potete ritagliarvi mezz’ora la sera del 26 settembre: scegliete un luogo tranquillo all’aperto, guardate la Luna che sale e annotate su un foglio tre cose di cui vi sentite grate e una che siete pronte a lasciare andare. È un modo semplice, laico ma potente, per sincronizzare un po’ il vostro ritmo interiore con quello del cielo.