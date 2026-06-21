Ogni estate arriva quel momento preciso in cui l’armadio smette di collaborare. Gli abiti smanicati, rimasti innocui per mesi su una gruccia, iniziano a sembrare una prova di coraggio. Non perché le braccia debbano “meritare” di essere mostrate, concetto che possiamo lasciare serenamente nel cassetto insieme ai jeans troppo stretti del 2014, ma perché a volte basta sentirle un po’ più forti per indossare un vestito con un’altra sicurezza. La buona notizia è che non serve trasformare il salotto in una palestra punitiva. Uno degli esercizi più efficaci per lavorare su braccia più forti e definite è il plank to push-up, un movimento a corpo libero che coinvolge braccia, spalle, petto e addome in un’unica sequenza. L’esercizio parte dalla posizione di plank alto, con le mani sotto le spalle, e alterna la discesa sugli avambracci al ritorno sulle mani, mantenendo il corpo stabile.

Plank to push-up: come eseguire l’esercizio

Per eseguire il plank to push-up, parti in posizione di plank alto, con le mani appoggiate a terra sotto le spalle, le gambe distese e il corpo allineato dalla testa ai talloni. Mantieni l’addome attivo e scendi appoggiando prima un avambraccio e poi l’altro, fino ad arrivare in plank sugli avambracci. Da qui, torna alla posizione iniziale spingendo prima con una mano e poi con l’altra, senza lasciare oscillare troppo il bacino. Il movimento deve restare controllato, più lento che veloce: l’obiettivo è mantenere stabilità, non fare il maggior numero possibile di ripetizioni come se ci fosse una medaglia olimpica in palio. Chi è alle prime armi può appoggiare le ginocchia a terra, conservando comunque una linea ordinata tra spalle, busto e fianchi. La tecnica conta più della quantità, perché braccia, spalle e core lavorano davvero solo quando il corpo resta compatto.

Come inserirlo nella routine estiva

Il plank to push-up funziona soprattutto quando diventa un’abitudine. Si può iniziare con tre serie brevi, da trenta secondi o da poche ripetizioni ben eseguite, lasciando al corpo il tempo di recuperare tra una e l’altra. Dopo qualche giorno, si può aumentare gradualmente il tempo di lavoro o il numero di ripetizioni, senza trasformare l’allenamento in una vendetta personale contro se stesse. Il risultato più interessante non riguarda solo lo specchio. Braccia più forti migliorano postura, sicurezza e modo di portare gli abiti. Lo smanicato, alla fine, resta sempre un vestito. Ma è indossarlo sentendosi più sicure a cambiare tutto.