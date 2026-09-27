Intorno ai 50 anni la pancia smette di ubbidire a dieta e camminate. Questa sequenza di esercizi di pilates da 15 minuti, suggerita dai medici, lavora proprio dove serve: respiro, ormoni, intestino

In Italia l’età media della menopausa è intorno ai 51 anni. Proprio in questa fase di vita, molte donne iniziano a notare la pancia che si gonfia sempre e il jeans che stringe, senza reali cambiamenti a tavola.

Secondo la Società Italiana di Endocrinologia, la caduta degli estrogeni sposta il grasso dai fianchi verso l’addome, aumenta il grasso viscerale e rende l’intestino più pigro. Il risultato è un mix di gonfiore, ritenzione e centimetri in più sul girovita che non spariscono neanche quando ci si ammazza di addominali.

La spiegazione scientifica del perché dopo i 50 la pancia è più gonfia

Prima della menopausa gli estrogeni favoriscono una distribuzione del grasso su fianchi e cosce, relativamente “amica” del cuore. Dopo, la silhouette si sposta verso un modello più addominale, con accumulo interno attorno agli organi.

Qui entra in gioco la distinzione chiave: il gonfiore addominale non è solo grasso. È anche gas intrappolato, transito lento, intestino irritato, spesso aggravati da sonno irregolare e stress cronico. Il cortisolo alto, l’ormone dello stress, favorisce proprio l’addome prominente.

La Società Italiana di Gastroenterologia sottolinea che il gonfiore over 50 non si risolve solo con la dieta, ma lavorando sulla biomeccanica del respiro e sulla motilità intestinale. È qui che il pilates diventa molto più di una ginnastica dolce.

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La sequenza Pilates da 15 minuti contro la pancia gonfia

Questa routine è pensata per una donna di 50 anni in su, senza ambizioni da atleta ma con voglia di risultati concreti. Bastano un tappetino, abiti comodi e costanza, idealmente 4-5 volte alla settimana.

1. Respirazione a fisarmonica - 3 minuti

Sedute o sdraiate, mani sulle ultime costole. Inspirate dal naso aprendo le costole lateralmente e verso la schiena, la pancia resta morbida ma non spinta in fuori. Espirate dalla bocca come per appannare uno specchio, sentendo le costole che si chiudono e il trasverso che “abbraccia” la vita. Niente apnea, niente ombelico risucchiato a lungo.

2. Spine Twist dolce - circa 4 minuti

Sedute con le gambe incrociate o allungate, colonna dritta. Braccia aperte a T. Inspirate al centro, espirate ruotando il busto a destra in due piccoli “scatti”, come per strizzare delicatamente la vita. Inspirate tornando al centro, ripetete a sinistra. Dieci giri per lato. Le spalle restano lontane dalle orecchie, il bacino fermo.

3. Pelvic Curl - 5 minuti

Sdraiate sulla schiena, piedi in appoggio, ginocchia piegate. Inspirate a riposo. Espirando, appiattite leggermente la zona lombare a terra e sollevate il bacino una vertebra alla volta, fino a formare una linea dalle spalle alle ginocchia. Inspirate in alto, espirate scendendo lentamente. Attiva glutei e retro coscia, alleggerisce la schiena e decongestiona il bacino. Dieci ripetizioni, con pause se necessario.

4. Double Leg Stretch soft (“boule di fuoco”) - 3 minuti

Sempre sdraiate, ginocchia al petto, mani sugli stinchi, zona lombare ben aderente al suolo. Potete tenere la testa appoggiata. Inspirando, stendete le gambe in avanti non oltre il punto in cui la schiena resta stabile, e le braccia dietro la testa. Espirando, chiudete di nuovo in pallina, attivando perineo e addome che rientra. Sei-otto ripetizioni lente. Qui il lavoro è profondo, non di slancio.

Errori da evitare e quando sentire il medico

Due trappole classiche: fare solo cardio intenso pensando di “bruciare” la pancia e trattenere il respiro risucchiando l’ombelico. Il primo aumenta spesso il cortisolo, con effetto boomerang sull’addome. Il secondo crea una pressione interna che peggiora gonfiore, diastasi e tenuta del pavimento pelvico.

Questa sequenza è adatta alla maggior parte delle donne sane, ma non è una terapia universale. Gonfiore improvviso e persistente, dolore addominale forte, sangue nelle feci, calo di peso non spiegato, incontinenza urinaria che peggiora: in tutti questi casi la priorità è il medico, non il tappetino. Per il resto, 15 minuti di Pilates ben respirato possono diventare il vostro appuntamento quotidiano per dire davvero addio alla pancia gonfia.