Hailey Bieber non smette di ricomprarla: è il Glow Getter Body Butter di Naturium. Ma questa crema corpo è davvero una garanzia?

Il Naturium The Glow Getter Multi‑Oil Body Butter, il burro corpo rassodante da circa 20 dollari, è diventato virale tra social e beauty editor. Hailey Bieber ha raccontato di averne già finiti una quindicina di vasetti, iniziando a usarlo in gravidanza e continuando nel post parto.

Ma cosa rende questo prodotto così interessante anche per una pelle matura, oltre i 50 o 60 anni?

Che cos’è il Glow Getter Body Butter di Naturium

Il burro corpo firmato Naturium è un vasetto da 232 ml con prezzo di listino negli Stati Uniti di 20 dollari. L’idea: una crema corpo molto nutriente, dal finish luminoso e levigato, che promette un aspetto più compatto della pelle.

La formula combina burro di karité, un complesso di oli botanici (riso, cocco, cartamo, rosa canina, jojoba, olivello spinoso), oltre a glicerina, squalano e peptidi vegetali. Il risultato è una texture densa ma montata, che molte utenti descrivono come “ricca ma non appiccicosa”. Il profumo è dolce, vaniglia‑cocco: per alcune è cocooning, per altre ricorda il popcorn al burro.

Il prodotto è vegan, cruelty free e privo di parabeni. Nel 2025 il Glow Getter Body Butter è stato premiato ai Marie Claire UK Skin Awards tra i migliori trattamenti corpo, lodato per la capacità di lasciare la pelle morbida e idratata a lungo. Non parliamo quindi solo di hype social, ma di un burro corpo che ha convinto anche le redazioni beauty internazionali.

Pelle crepey dopo i 50: cosa può fare davvero questa crema

La famosa shopper sessantenne citata da InStyle parla di una vera “cura” per pelle secca e pelle crepey, cioè sottile, rilassata e con tante micro‑rugosità. È l’effetto “carta stropicciata” che compare spesso su interno braccia, décolleté, ginocchia.

Secondo l’American Academy of Dermatology, la combinazione di esposizione solare, perdita di collagene, secchezza cronica e fumo rende la pelle nel tempo più sottile e segnata. Nessuna crema può sostituire un trattamento medico per una lassità importante, ma una formula molto idratante e ricca di lipidi può migliorare in modo visibile la texture.

Le recensioni delle utenti over 50 raccontano soprattutto questo: pelle delle braccia più liscia, aspetto meno “grinzoso” su ginocchia e décolleté, sensazione di comfort immediato. L’effetto rassodante è in realtà un mix di idratazione profonda, barriera cutanea più integra e leggero effetto rimpolpante dato da glicerina e squalano.

Cosa potete realisticamente aspettarvi da un vasetto applicato con costanza: pelle più morbida e “piena” al tatto, grana visivamente più uniforme e secchezza e aspetto grigiastro attenuati.

Cosa invece non farà, per onestà: non cancella smagliature già formate, non elimina pelle in eccesso dopo forti dimagrimenti e non sostituisce laser, radiofrequenza o altri trattamenti medico‑estetici.

Parliamo quindi di un ottimo alleato cosmetico per far apparire la pelle meno crepey, non di una bacchetta magica anti‑aging.

Come usarla (e dove comprarla) se vivete in Italia

Per sfruttare al massimo il Glow Getter Body Butter, le review concordano su un punto: serve costanza. L’uso ideale è dopo la doccia, su pelle leggermente umida, con un massaggio lento e verso l’alto su braccia, interno cosce, pancia, glutei e décolleté. Per una pelle matura o molto secca, l’applicazione quotidiana serale è la più efficace; chi ha una pelle normale può limitarsi a 3‑4 volte a settimana.

Hailey Bieber spesso abbina il burro a un olio corpo, creando una “combo” che sigilla ancora di più l’idratazione. Per avvicinarsi al risultato, potete stratificare un olio leggero sulle zone più segnate, dopo aver fatto assorbire bene il burro.

Hailey ha iniziato a usare il prodotto proprio durante la gravidanza, ma ogni pelle è una storia a sé. La formula si basa su oli vegetali, burro di karité, glicerina e squalano, con aggiunta di fragranza. Ingredienti che in genere risultano ben tollerati, ma la presenza di profumo può essere un problema per chi è molto sensibile. In gravidanza e allattamento è prudente confrontarsi con il proprio medico o ginecologo, soprattutto in caso di dermatiti pregresse. Restano valide le regole di buon senso: patch test su una piccola area, evitare pelle lesa, sospendere se compaiono rossori o prurito persistente.

Il marchio Naturium è arrivato in Italia nel 2023, soprattutto con la skincare viso in catene come Douglas e alcuni e‑commerce. La linea corpo Glow Getter però non è sempre disponibile sugli scaffali fisici. Il burro si trova facilmente su piattaforme internazionali che spediscono in Italia, dove il prezzo sale in genere tra i 35 e i 45 euro per vasetto, complice cambio, dazi e spedizione.