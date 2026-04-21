La "cortisol face", ovvero il viso stanco e gonfio a causa dei picchi di cortisolo si può combattere con un routine serale ad hoc.

Ore 23, luci del bagno spietate, specchio ancora di più. Il viso è gonfio, il colore un po' grigio, le occhiaie sembrano smokey eyes non richiesti. Aprite TikTok e vi compare l’ennesimo video con hashtag "cortisol face" e il mantra: "Non siete brutte, avete solo la faccia da cortisolo".

Dietro il meme però c’è una verità scomoda: lo stress cronico cambia davvero l’architettura del viso. La buona notizia? La sera è la finestra perfetta per invertire la rotta con una routine che la scienza approva, non l’ennesimo trend usa e getta.





Cos'è davvero la "faccia da cortisolo"





Sui social "faccia da cortisolo" o cortisol face vuol dire più o meno: viso gonfio, contorni meno scolpiti, pelle spenta, pori più evidenti, brufoletti da nervoso, occhiaie profonde. Il tutto attribuito al cortisolo, l’ormone dello stress.

In medicina però il termine richiama un quadro più serio: la facies lunare tipica dell’ipercortisolismo importante, come nella sindrome di Cushing o nelle terapie cortisoniche prolungate. In quel caso il viso diventa rotondo, con accumulo di grasso, arrossamenti, spesso associati ad aumento di peso sul tronco, pressione alta, stanchezza estrema.





Se notate:

- gonfiore molto marcato e costante del viso

- aumento di peso rapido soprattutto su addome e collo

- strie violacee sulla pelle, debolezza muscolare, pressione alta

- uso cronico di cortisonici su prescrizione

non è più terreno da skincare: serve parlare con il medico, meglio se endocrinologo o internista.

Per tutte le altre, la "faccia da cortisolo" è il modo pop di descrivere come lo stress cronico si stampa sul viso. Ed è proprio qui che entra in gioco la psicodermatologia.





Quando lo stress si vede in faccia: il meccanismo mente-pelle





Secondo gli studi di psicodermatologia, fra cui quelli pubblicati su Journal of Investigative Dermatology, la pelle non è solo un "rivestimento": ha un proprio mini sistema di risposta allo stress, l’asse HPA cutaneo. Quando il cervello percepisce stress, non aumentano solo i livelli di cortisolo nel sangue, ma anche nella pelle stessa.

Risultato:

- i capillari si vasocostringono: arriva meno ossigeno, il colorito diventa grigio

- la microcircolazione linfatica rallenta: i liquidi ristagnano, comparono gonfiore al risveglio, borse e contorni meno netti

- si attivano enzimi che degradano il collagene di tipo I e III

I dati clinici indicano che picchi prolungati di cortisolo possono ridurre la produzione naturale di acido ialuronico nel derma fino a circa il 40 per cento. Meno acido ialuronico significa meno turgore, più rughette, pelle "svuotata". In parallelo si indebolisce la barriera cutanea: la pelle perde acqua più facilmente, si arrossa, pizzica, reagisce a tutto.

Capito il meccanismo, ha senso lavorare in due direzioni contemporanee: calmare il sistema nervoso e mettere la pelle nelle condizioni ideali per rigenerarsi di notte.





La routine serale anti "faccia da cortisolo" in 4 step





Questa è una routine da 10-15 minuti, pensata per sera dopo sera. Niente eroismi, solo costanza.

1. Step 1: abbassare il volume allo stress (3 minuti)

Prima di toccare un prodotto, staccate. Schermo spento almeno dieci minuti prima, notifiche silenziate. Sedute, spalle rilassate, provate la respirazione 4-6: inspirate contando fino a 4, espirate contando fino a 6, per due minuti. Questo tipo di respiro profondo aiuta a frenare l’attivazione dell’asse HPA e favorisce la discesa serale fisiologica del cortisolo.

2. Step 2: detersione lipidica che non irrita (3 minuti)

Usate un balsamo struccante o un olio detergente a base di oli dermoaffini, come jojoba o girasole raffinato. Massaggiate con movimenti lenti, dal centro verso l’esterno, emulsionate con un po’ d’acqua tiepida e risciacquate. Così rimuovete trucco e filtri solari senza aggredire il film idrolipidico, già messo alla prova dallo stress.

3. Step 3: siero lenitivo + Gua Sha linfodrenante soft (3 minuti)

Su pelle tamponata applicate un siero con almeno il 10 per cento di estratto di Centella asiatica e circa il 5 per cento di niacinamide. La prima calma e stimola la microcircolazione, la seconda rinforza la barriera, regola il sebo e attenua i rossori.

Poi entra in scena il Gua Sha in quarzo o giada. Chiave numero uno: usare olio o siero scorrevole, mai su pelle "a secco". Chiave numero due: pressione minima. La linfa scorre subito sotto la superficie, spingere forte serve solo a maltrattare i capillari.

Movimento base: dal centro del mento verso l’angolo della mandibola, poi verso l’orecchio, sempre con il lato piatto della pietra. Ripetete 5-6 volte per zona, poi fate scendere il movimento lungo il lato del collo fino alle clavicole, per "scaricare" i liquidi nei linfonodi. Stessa cosa dalle ali del naso verso gli zigomi e le tempie, e dal centro della fronte verso l’esterno. Se la pelle si arrossa troppo o fa male, la pressione è eccessiva.

4. Step 4: sigillo notturno pro-collagene (3-4 minuti)

Chiudete con una crema ricca di ceramidi in rapporto 3:1:1 (come nella barriera cutanea naturale), magari associate ad acido ialuronico e ancora niacinamide. Questo "sigillo" aiuta a trattenere acqua durante il picco di turnover cellulare notturno e a riparare i danni di giornata.

Se la vostra pelle è abituata agli attivi e non è sensibilissima, la sera potete introdurre un siero con l’1 per cento di bakuchiol, alternativa vegetale al retinolo, oppure con lo 0,3 per cento di retinolo puro, sempre abbinati a una buona quota di niacinamide e ceramidi. Meglio però farlo dopo confronto con il dermatologo e ricordando la protezione solare alta ogni mattina.





Le abitudini quotidiane che fanno durare gli effetti

La routine serale è la base, ma se il resto della giornata è un tiro alla fune col vostro sistema nervoso, la faccia da cortisolo tornerà puntuale.

Alcuni pilastri che gli esperti di dermatologia e benessere mettono sempre sul tavolo:

- Sonno: puntate a 7-8 ore regolari, cercando di andare a letto più o meno alla stessa ora.

- Alimentazione serale: cena leggera, poco sale e alcol, niente abbuffate tardive. Più verdure, proteine di qualità, grassi buoni.

- Idratazione: bere durante il giorno, non litri d’acqua tutti insieme la sera, che poi disturbano il sonno.

- Movimento: anche solo una camminata o qualche allungo dopo il lavoro aiuta a smaltire l’adrenalina della giornata.

- Gestione dello stress: meditazione breve, journaling, psicoterapia quando serve. Per chi convive con acne, rosacea o dermatiti che peggiorano nei periodi "no", esistono anche percorsi di psicodermatologia che integrano mente e pelle.

Se, nonostante tutto, gonfiore marcato, arrossamenti e stanchezza facciale non migliorano dopo alcune settimane, il passo successivo sensato è sempre lo stesso: smettere di colpevolizzarsi allo specchio e parlarne con uno specialista. La costanza, più che la perfezione, è l’arma vera contro la faccia da cortisolo.