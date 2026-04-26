Lavorare meno ore e guadagnare di più. Un sogno? No, è la realtà ma in Norvegia dove gli stipendi medi sono il doppio dei nostri

Cinquemila euro lordi al mese per circa 33,7 ore di lavoro alla settimana: non è uno slogan pubblicitario, è la fotografia della Norvegia che emerge dai dati 2025 del servizio pubblico per l’impiego. In Italia, per una settimana da 37,5 ore, lo stipendio medio si ferma a 2.300 euro lordi mensili, che diventano in media 1.700-1.800 euro netti. Oltre il doppio di differenza, con meno tempo passato in ufficio.

Non stupisce che “lavorare in Norvegia” sia diventato il pensiero fisso di chi, in Italia, fa i conti con straordinari non pagati e affitti sempre più alti. Ma al di là del sogno nordico, vale la pena guardare come questo Paese ha costruito un mercato del lavoro efficiente, ben retribuito e attento al tempo libero. Perché i numeri non parlano solo di «fortuna del petrolio», ma di scelte politiche e culturali molto precise.

Quante ore si lavora davvero in Norvegia

Ufficialmente la settimana lavorativa norvegese è intorno alle 37-37,5 ore, spesso distribuite su cinque giorni da 7,5 ore, pausa pranzo esclusa. Nella pratica, però, le ore effettive scendono a circa 33,7 a settimana, grazie a un uso massiccio del part-time volontario e a una severa regolamentazione degli straordinari. Secondo Eurostat, nel 2022 i lavoratori italiani hanno lavorato in media 37,5 ore settimanali, i norvegesi circa 35,5: il che conferma che nel Nord si sta meno in ufficio.

Ogni ora oltre il contratto in Norvegia è davvero “extra”: viene pagata con maggiorazioni chiare e monitorata. La cultura del «restare in ufficio per farsi vedere» praticamente non esiste. Il risultato è che le imprese sono spinte a organizzare meglio i processi e a investire in tecnologia, invece che in sedie occupate fino a tardi. Su base annua, quelle poche ore in meno ogni settimana significano decine di giornate libere in più rispetto a un lavoratore italiano medio.

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Stipendi in Norvegia: numeri che battono l’Italia

Se si guarda alla busta paga, il divario è ancora più netto. Secondo Statistics Norway (SSB), lo stipendio medio mensile in Norvegia è di circa 56.360 corone norvegesi lorde, che al cambio recente equivalgono a 4.800-5.000 euro. Money.it, sulla base dei dati del servizio pubblico per l’impiego norvegese, parla di 63.693 euro lordi l’anno, cioè 5.000-5.500 euro al mese. In Italia, lo ricordiamo, la media si ferma a 2.300 euro lordi.

Ovviamente le tasse non sono leggere. Le indicazioni di Skatteetaten, l’Agenzia delle Entrate norvegese, mostrano un sistema progressivo in cui molti lavoratori dipendenti si collocano tra il 25 e il 30% di prelievo effettivo. Anche ipotizzando un 30%, da 5.000 euro lordi restano comunque circa 3.500 euro netti. In Italia, con 2.300 lordi, ci si ferma intorno a 1.750 euro. Parliamo sempre di ordini di grandezza, ma il risultato è chiaro: più del doppio in tasca, con meno ore di lavoro.

Il costo della vita è alto, soprattutto in città come Oslo o Bergen: affitti pesanti, ristoranti costosi, alcol quasi di lusso. Ma il pacchetto va letto tutto. Sanità pubblica universale tramite il sistema Folketrygden, scuole di ottimo livello, trasporti efficienti, sostegni per i figli e un welfare che interviene davvero in caso di disoccupazione o malattia, gestito da NAV, l’ente norvegese per lavoro e sicurezza sociale. Molte spese che in Italia gravano sulle singole famiglie, in Norvegia sono già comprese nelle tasse.

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Perché il modello norvegese è il vero “place to be” per chi lavora

Come riescono, quindi, a lavorare meno e produrre di più? Secondo l’OCSE, la Norvegia è stabilmente tra i Paesi con il PIL per ora lavorata più alto. La chiave non sta nelle maratone in ufficio, ma nell’organizzazione: processi snelli, uso spinto del digitale, obiettivi chiari e autonomia reale affidata ai dipendenti. Se avete finito il vostro lavoro, nessuno vi chiede di restare alla scrivania “perché si è sempre fatto così”.

Un altro pilastro è la contrattazione collettiva. Non esiste un salario minimo per legge: i minimi sono fissati nei contratti nazionali di categoria, molto diffusi e molto rispettati. Questo sistema, rafforzato da sindacati forti, spinge i salari verso l’alto, soprattutto nei settori strategici come energia, edilizia specializzata, sanità, informatica. La disoccupazione, secondo le analisi citate da Indeed, viaggia intorno all’1%: chi ha competenze richieste trova lavoro in tempi brevi e con condizioni difficilmente paragonabili a quelle italiane.

Naturalmente non è il Paese dei balocchi per tutti. Senza una qualifica spendibile o senza la disponibilità a imparare il norvegese, l’ingresso può essere complicato. Il clima è duro, la luce in inverno è poca, la distanza dalla famiglia pesa. Ma per voi che magari in Italia lavorate 40 ore formali che diventano 45 reali, con un netto che si ferma a 1.300-1.400 euro, l’idea di scambiare qualche maglione in più nell’armadio con più tempo libero e una busta paga dignitosa inizia ad avere un suo fascino molto concreto.

La scelta, alla fine, è tra accettare un modello che lega ancora il valore al numero di ore seduti alla scrivania, oppure guardare verso un Paese che ha già deciso che si può vivere bene lavorando meno, purché si organizzi il lavoro meglio. E che per questo è diventato, per molti, il vero place to be.