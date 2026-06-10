Mentre i prezzi di ombrelloni e lettini continuano a salire, c’è una località italiana che resta sorprendentemente conveniente. Secondo Altroconsumo, è la meta balneare più economica del 2026 per chi cerca una vacanza low cost.

Estate 2026, il caro-spiagge è ufficialmente entrato nel lessico delle chat di gruppo. Secondo l’ultima indagine di Altroconsumo, l’associazione di consumatori attiva da oltre cinquant’anni, una settimana di ombrellone e due lettini in stabilimento costa in media 225 euro nella prima settimana di agosto. Si parla del 6% in più rispetto al 2025. Se si guarda agli ultimi cinque anni, l’aumento arriva al 24%: una curva che fa quasi più paura della prova costume.

In mezzo a questi numeri non proprio rilassanti, c’è però una buona notizia: esiste una città dove sdraiarsi al sole non significa svuotare il conto. È sul Mare Adriatico, ha chilometri di sabbia dorata e un’anima molto family friendly. Ed è, dati alla mano, la città con la spiaggia più economica d’Italia per il 2026.

Qual è la città con la spiaggia più economica d’Italia nel 2026

Il titolo se l’è guadagnato Lignano Sabbiadoro, storica località balneare del Friuli-Venezia Giulia. Secondo Altroconsumo, qui una settimana di ombrellone e due lettini nelle prime quattro file, fra il 2 e l’8 agosto, costa in media 157 euro. In pienissima alta stagione. La prima fila si aggira sui 164 euro, mentre dalla quarta in poi si scende intorno ai 141: poca differenza sulla vista mare, molta sulla spesa finale.

Tradotto: scegliendo Lignano Sabbiadoro spendete quasi 70 euro in meno rispetto alla media nazionale degli stabilimenti. Una cifra che, in una settimana di ferri del mestiere balneari fra creme solari, aperitivi e cene di pesce, fa la differenza. E che spiega perché questa fetta di Adriatico continua a essere un rifugio molto gettonato dalle famiglie.

Cosa dicono i numeri di Altroconsumo sul caro-spiagge

L’indagine 2026 di Altroconsumo ha preso in esame 222 stabilimenti in 10 località italiane, contattati in forma anonima per telefono. Ovunque è stato chiesto lo stesso pacchetto: ombrellone e due lettini per una settimana, nelle prime quattro file, sempre dal 2 all’8 agosto. In questo modo i dati sono davvero confrontabili, da Lignano alla Liguria.

Il quadro generale non è rassicurante: il prezzo medio nazionale è di 225 euro e cresce del 6% in un solo anno, con un +24% sul quinquennio. Alcune località superano abbondantemente questa soglia: Viareggio arriva a 232 euro, Taormina e Giardini Naxos a 237 con rincari fino al 16%, Alghero vola a 274 e Gallipoli tocca quota 324 euro.

Il record opposto spetta ad Alassio, in Liguria: qui la media delle prime quattro file è di 340 euro, con la prima fila che sfiora i 368. Tra Lignano Sabbiadoro e Alassio ci sono quindi quasi 200 euro di differenza per la stessa settimana di mare. Un margine che, tradotto in pratica, può voler dire un pieno di benzina in più, o diverse cene in ristorante.

Come organizzare una settimana low cost a Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro non è solo conveniente. È una delle spiagge più attrezzate dell’Adriatico, con nove chilometri di sabbia fine divisi tra le zone di Sabbiadoro, Pineta e Riviera. Stabilimenti ordinati, piste ciclabili, bar sul lungomare e una vocazione dichiarata alle famiglie, che qui trovano animazione, giochi e mare basso per metri.

Sul fronte spesa, la prima regola è semplice: se potete, scegliete le file più arretrate. A Lignano la quarta fila costa poco più di 140 euro a settimana, oltre 20 euro in meno della prima. Non vi toglie il rumore delle onde, ma libera un piccolo tesoretto per gelati, pedalò o quel vestitino visto in vetrina la sera prima.

Seconda mossa: puntare sui pacchetti settimanali degli stabilimenti, spesso più convenienti della somma delle singole giornate. Chi ha bambini può alternare giorni in stabilimento e giornate nelle spiagge libere presenti lungo il litorale, magari portando da casa ombrellone e giochi. Anche organizzare pranzi al sacco o prendersi un appartamento con cucina riduce molto il conto finale della vacanza.

Per una coppia che divide i 157 euro dell’ombrellone, la spiaggia pesa poco più di 11 euro al giorno a testa. Per una famiglia di quattro persone, il costo scende intorno ai 5-6 euro giornalieri per ciascuno. In molte località più care quella stessa cifra non basta nemmeno per una singola giornata di lettino.

Le altre città dove il mare costa (quasi) come a Lignano

Se trovate Lignano Sabbiadoro già al completo, ci sono altre località che restano nella fascia «sotto i 200 euro a settimana». Subito dopo in classifica arrivano Rimini, con una media di 158 euro, e Senigallia, con 159 euro. Sul Tirreno si difendono Anzio, a 179 euro, e Palinuro, nel Cilento, a 188 euro: tutte destinazioni dove la spiaggia pesa meno sul bilancio delle ferie.