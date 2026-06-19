Nell’era dei selfie, sempre più persone dicono «no» alle foto di gruppo. Cosa rivela davvero la psicologia di chi non ama farsi fotografare e quando questo rifiuto parla di ansia, identità o semplice scelta personale?

«Foto di gruppo!». Lo smartphone si alza in aria, tutti si stringono. Tutti tranne quella persona che si sposta a lato, si copre il viso, dice «no, io no». Subito piovono etichette: timida, insicura, “non fotogenica”.

La psicologia, però, racconta una storia molto più interessante. Non amare farsi fotografare non significa automaticamente avere un problema, né odiarsi allo specchio. Dietro quel “no” ci sono meccanismi del cervello, emozioni, bisogno di privacy e, a volte, anche una certa forza interiore.

Specchio, foto e quella strana sensazione di non riconoscersi

Il nostro cervello è abituato a vederci in un modo preciso: quello dello specchio. È la nostra “versione ufficiale”, quella che vediamo ogni mattina da anni. In psicologia si parla di effetto di semplice esposizione: più uno stimolo ci è familiare, più tendiamo a trovarlo accettabile.

La foto fa un’altra cosa: restituisce il volto come lo vedono gli altri, non ribaltato. Il risultato è una piccola dissonanza. Non coincide con l’immagine mentale che avete di voi stesse, quindi vi sembrate “strane”, “gonfie”, “storte”, anche se per chi vi guarda siete identiche a ieri.

C’è poi un’altra trappola: diversi studi di psicologia cognitiva mostrano che tendiamo a sovrastimare i nostri difetti fisici del 20-30%. È il cosiddetto bias di negatività sull’aspetto. L’occhio si incolla alla ruga, al brufolo, al doppio mento in un’angolazione infelice, e il resto sparisce. Una foto congela quel dettaglio e lo rende, ai vostri occhi, quasi insopportabile.

Gli altri, invece, vedono il quadro d’insieme: espressione, energia, gesti. Non fanno zoom mentale sul poro dilatato come fate voi.

Ansia sociale, bisogno di controllo e paura dei social

Chi rifiuta le foto spesso ha un forte bisogno di controllo sulla propria immagine. Non è per forza insicurezza: può essere la semplice scelta di decidere quando e come mostrarsi. In un’epoca di social e chat di gruppo, una foto non resta quasi mai “solo per ricordo”. Finisce archiviata, inoltrata, pubblicata.

La psicologia sociale ricorda che il cervello vive il giudizio come una minaccia. Davanti all’obiettivo alcune persone sentono attivarsi una vera risposta di stress: sudano, si irrigidiscono, vorrebbero sparire. Entra in gioco il cosiddetto effetto spotlight: crediamo che tutti ci stiano osservando, analizzando ogni dettaglio, quando in realtà la maggior parte è concentrata su se stessa.

C’è poi il perfezionismo. Ogni scatto diventa una verifica: sono abbastanza magra? abbastanza giovane? abbastanza “come dovrei essere”? In un confronto continuo con immagini filtrate e pose studiatissime, qualunque foto spontanea sembra una prova a carico. Molto più comodo dire «no, grazie» a monte.

Infine, il tema privacy: alcune persone non vogliono tracce digitali della propria vita, punto. È una scelta legittima. Anche il diritto all’immagine, in Italia, va in questa direzione: nessuno dovrebbe pubblicare la vostra foto senza il vostro consenso.

Quando il rifiuto è normale e quando segnala un disagio

Non amare farsi fotografare, di per sé, è solo una preferenza. C’è chi preferisce vivere la cena senza documentarla, chi si sente meglio dietro l’obiettivo, chi non ha voglia di vedere la propria faccia comparire in ogni gruppo WhatsApp. Alcune ricerche suggeriscono che chi è meno dipendente dalle foto può avere un’identità un po’ più autonoma dall’approvazione esterna e tende a godersi di più il momento presente.

La questione cambia quando il “no alle foto” inizia a limitare la vita. Per esempio: evitate sistematicamente compleanni, lauree, matrimoni per paura che qualcuno scatti. Andate in ansia già il giorno prima di un evento perché “sicuro ci saranno foto”. Non riuscite neanche a guardarvi in un’immagine senza provare disgusto o panico. In questi casi la psicologia parla di rapporto problematico con la propria immagine corporea.

Un disturbo specifico è la dismorfofobia (disturbo da dismorfismo corporeo), riconosciuto dalla psichiatria: chi ne soffre vede difetti inesistenti o minuscoli come enormi e deformanti. L’evitamento delle foto è frequentissimo, perché ogni scatto diventa una conferma dolorosa di quella visione distorta. In situazioni del genere, gli psicologi e gli psichiatri raccomandano di chiedere aiuto professionale: esistono percorsi terapeutici efficaci.

Strategie per fare pace con l’obiettivo (e con se stessi)

Se il disagio è gestibile ma vi infastidisce, si può lavorarci. Una tecnica usata in psicologia è l’esposizione graduale: iniziare da selfie privati, da tenere solo sul proprio telefono, senza filtri né ritocchi. Guardarli con uno sguardo il più possibile neutro, come se fosse la foto di un’amica. Poi passare a qualche scatto con persone fidate, decidendo insieme se e dove condividerlo.

Aiuta anche allenarsi all’auto-compassione. Quando la vocina interna parte con l’elenco dei difetti, provate a rispondere con una frase tipo: «Sto fissando un dettaglio, gli altri vedono la persona intera». Ricordare l’effetto spotlight ridimensiona molto la pressione: nessuno sta analizzando il vostro profilo nasale come fate voi.

La mindfulness, cioè l’attenzione al momento presente, può ridurre l’ansia sociale legata alle foto. Concentrarsi su cosa state vivendo, sulle persone con cui siete, non su come apparirete nello scatto, cambia proprio la qualità dell’esperienza.

E poi c’è il comportamento di chi scatta. Se qualcuno vi dice «preferisco non essere fotografato», la risposta più elegante è smettere di insistere. Niente battute tipo «ma dai, non fare la difficile». Al massimo, potete chiedere: «Vuoi che non la faccia proprio o che la teniamo solo per noi?».

Se invece siete voi a rifiutare, una frase semplice come «ragazze, fate pure la foto, io stavolta passo» mette un confine chiaro senza trasformare l’argomento in un caso.