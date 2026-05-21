Alla The Frick Collection, Nicolas Ghesquière firma una collezione Cruise che attraversa epoche e linguaggi estetici, tra riferimenti artistici, spirito downtown e savoir-faire della Maison.

Louis Vuitton Cruise 2027 approda a New York e trasforma la storica The Frick Collection in un palcoscenico dove arte, storia e moda contemporanea entrano in dialogo.

Nicolas Ghesquière sceglie infatti una delle ultime grandi dimore della Gilded Age americana per presentare una collezione che attraversa epoche, codici estetici e riferimenti culturali, inaugurando allo stesso tempo una partnership triennale tra la Maison e il museo.

Credits: Courtesy of Press Office

Tra sale decorate da capolavori europei, boiserie dorate e atmosfere aristocratiche, la Cruise 2027 mette in scena il contrasto tra uptown e downtown, tra eleganza classica e spirito rock, raccontando una New York stratificata e in continuo movimento. A partecipare alla sfilata numerosi ospiti tra cui ambassador del brand come Zendaya, Jennifer Connelly, Cate Blanchett e Emma Stone.

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Ecco i cinque highlights che definiscono la visione della Maison per la prossima stagione Cruise.

Louis Vuitton Cruise 2027: il dialogo tra passato e futuro

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Il primo highlight della collezione è proprio questo gioco di contrasti che da sempre definisce l’estetica di Ghesquière. Silhouette iper contemporanee convivono con riferimenti rinascimentali e dettagli rétro: le bluse a collo alto sono abbinate a denim strutturati, le mini gonne origami accostate a cappotti dal taglio sartoriale e i volumi anni Ottanta sono reinterpretati in chiave futuristica. Questo gioco di contrasti da vita a una collezione che sembra seguire il flusso del tempo senza però appartenere davvero a nessuna epoca.

L’omaggio artistico a Keith Haring

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Altro elemento centrale è l’omaggio alla scena artistica newyorkese degli anni Ottanta attraverso le opere di Keith Haring. I suoi iconici disegni compaiono su top cropped, trench in pelle, stivali e accessori, portando in passerella l’energia vibrante della downtown culture. Ghesquière infatti utilizza l’immaginario di Haring non come semplice citazione grafica, ma come simbolo di una città in cui arte e strada si incontrano continuamente.

La pelle come linguaggio della Maison

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La pelle, materiale identitario della Maison, viene reinterpretata in molteplici forme. Dai cappotti hourglass alle giacche biker, fino agli accessori più eccentrici, la collezione mostra un lavoro estremamente sofisticato sulle texture e sulle costruzioni. Emblematico anche il richiamo all’heritage di viaggio di Louis Vuitton, con il riferimento al baule anni Trenta reinterpretato e trasformato in look d’apertura, quasi a suggerire l’idea di una viaggiatrice urbana contemporanea.

Tra haute couture e spirito downtown

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Tra i punti più riusciti della sfilata emerge anche il dialogo costante tra alta cultura e spirito pop. Le modelle sfilano davanti ai dipinti di maestri europei indossando mini dress metallici, shorts da boxer in satin, stivali grafici e clutch che ricordano vinili, boombox o guantoni da boxe. Un’estetica quella presentata in passerella che mescola lusso e ironia, sofisticazione museale e riferimenti street, restituendo una visione della donna Louis Vuitton libera, dinamica e profondamente individuale.

La firma inconfondibile di Nicolas Ghesquière

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Infine, la Louis Vuitton Cruise 2027 conferma la capacità di Nicolas Ghesquière di costruire mondi estetici coerenti ma sempre in evoluzione. Le ultime uscite, ricche di ruches, pannelli sovrapposti e silhouette scultoree, richiamano alcune delle sue collezioni più iconiche degli anni Duemila, creando un ponte tra passato e presente. In un momento in cui la moda sembra spesso inseguire trend immediati, Ghesquière continua invece a proporre una visione personale e riconoscibile, fatta di rischio estetico, contaminazioni culturali e libertà creativa.