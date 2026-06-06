Argento annerito, oro opaco e pietre che perdono brillantezza: spesso il problema non è lo sporco, ma i metodi di pulizia sbagliati. Dai gioielli in argento alle gemme più delicate, ecco i consigli degli esperti per pulirli in sicurezza senza rischiare di rovinarli.

Un anello d’argento 925 può annerirsi nel giro di poche settimane se lo usate per lavare i piatti, fare la doccia, mettere creme. Colpevoli: ossidazione dei metalli, residui di cosmetici, sudore, cloro, smog.

Secondo gli esperti di pulizie di laboratorio, che testano prodotti e metodi su metalli e gemme, i danni peggiori non arrivano dallo sporco ma dai rimedi improvvisati. Per questo serve una strategia diversa per ogni materiale.

Perché i gioielli si sporcano (e perché serve il metodo giusto)

Argento e alcuni metalli si ossidano: reagiscono con zolfo e inquinanti e diventano grigi o neri. L’oro non annerisce, ma si copre di un film di grasso dovuto a creme, sapone, make-up.

Perle, opali e turchesi sono porosi: assorbono acqua, profumi, sudore, possono gonfiarsi, spaccarsi o scolorire. Nella bigiotteria, invece, molti elementi sono solo incollati o placcati: un ammollo troppo energico può staccare pietre e mangiarsi la finitura.

Morale: un unico “metodo miracoloso” per tutto il portagioie non esiste. Ma qualche routine semplice e sicura sì.

Come pulire i gioielli in argento e in oro

ARGENTO (anche 925)

Il sistema più sicuro, secondo gli esperti, resta il polish specifico per argento o il panno impregnato anti-ossidazione.

Come usarli:

- passate il prodotto con un panno morbido seguendo le linee del gioiello

- insistete solo dove vedete l’annerimento

- lucidate con un secondo panno pulito e asciutto

Per un’ossidazione leggera, va bene anche il metodo “acqua e sapone”:

- preparate una bacinella con acqua tiepida e qualche goccia di detersivo per piatti neutro

- lasciate il gioiello pochi minuti, non mezz’ora

- spazzolate delicatamente con uno spazzolino a setole morbide

- sciacquate bene e asciugate subito con microfibra

Bicarbonato: funziona ma è abrasivo, quindi solo se l’argento è molto scuro, non placcato e senza pietre delicate. Fate una pasta densa (3 parti di bicarbonato e 1 di acqua), stendetela con un panno morbido, risciacquate e asciugate. Niente sfregamenti aggressivi.

Evitate dentifricio, cenere e similari sulla placcatura: rischiate graffi e aloni permanenti.

ORO (giallo, bianco, rosa)

Qui il protagonista è il sapone delicato. Per anelli e catenine in oro “pieno”:

- riempite una ciotola con acqua tiepida e poche gocce di detersivo per piatti neutro

- lasciate in ammollo 5-10 minuti

- spazzolate con uno spazzolino morbido, soprattutto sotto le pietre

- risciacquate sotto acqua corrente usando un colino per non perdere nulla

- asciugate con un panno morbido, tamponando, senza strofinare forte

Per gioielli in oro con diamanti o pietre dure (come rubini, smeraldi, zaffiri) si può usare la stessa procedura, sostituendo l’acqua con acqua frizzante naturale. Le bollicine aiutano a liberare lo sporco dalle incastonature.

Se il gioiello è placcato o in oro bianco rodiato, meglio ridurre al minimo tempi di ammollo e sfregamenti. Solo acqua tiepida poco saponata e panno morbido.

Come pulire perle, pietre e bigiotteria

PERLE, OPALE, TURCHESE

Regola d’oro: mai in ammollo. L’acqua indebolisce il filo e rovina la superficie.

Per l’uso quotidiano basta passare la collana con un panno morbido dopo averla tolta, così eliminate sudore e profumi.

Per una pulizia più accurata:

- stendete il filo di perle su un asciugamano

- preparate un bicchiere di acqua tiepida con una goccia di shampoo delicato

- intingete appena un pennello da trucco pulito, strizzatelo bene

- passatelo su ogni perla con movimenti dolci

- “sciacquate” con un panno leggermente inumidito solo con acqua

- lasciate asciugare in piano, lontano da fonti di calore

Pietre porose e delicate (opale, turchese, corallo) vanno trattate nello stesso modo: niente bicarbonato, niente prodotti aggressivi, niente ultrasuoni.

BIGIOTTERIA

Qui il pericolo è doppio: colle che si sciolgono e placcature che saltano.

Metodo sicuro:

- preparate una ciotola con acqua e pochissimo sapone neutro

- intingete solo un panno morbido, strizzandolo molto bene

- passate il panno sulle superfici del gioiello, senza inzuppare le parti con pietre

- ripassate con un panno inumidito solo con acqua

- asciugate subito, meglio a pezzi capovolti su un asciugamano

Niente immersione, niente aceto, limone, bicarbonato o sale: sono troppo aggressivi per finiture sottili e colle.

Errori da evitare e trucchi per tenerli luminosi

Secondo gli esperti di pulizie, i cinque errori più comuni sono:

- lasciare gli anelli durante detersivi, candeggianti, pulizie di casa

- tenere collane e bracciali in bagno, tra umidità e vapori

- spruzzare profumo e lacca a gioielli già indossati

- mettere perle, opali e turchesi in ammollo o in pulitori a ultrasuoni

- usare spugne abrasive, spazzole dure, panni di carta ruvida

Per allungare la vita al vostro portagioie: togliete sempre i gioielli prima di piscina e mare; indossateli solo dopo creme e profumi; conservateli in un portagioie con scomparti separati o in sacchetti morbidi, meglio se anti-ossidazione per l’argento.

E, almeno una volta all’anno, fate dare un’occhiata ai pezzi più preziosi da un bravo gioielliere: controllerà castoni, chiusure e, se serve, farà una lucidatura professionale che a casa non si può replicare.