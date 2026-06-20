Dall'espresso al bancone del bar alla tazzina di moka di casa, il caffè che amiamo parla di noi più di quanto pensiamo. Ecco cosa si nasconde nella tazzina...

Ogni giorno in Italia milioni di tazzine passano dal bancone alle nostre mani, quasi senza che ce ne accorgiamo. Ma dietro quel "un espresso, grazie" si nascondono abitudini, piccoli riti e, secondo più di uno studio, anche pezzi di carattere.

Nel 2014 la psicologa Ramani Durvasula ha analizzato circa 1.000 bevitori di caffè, collegando il tipo di tazzina ordinata a tratti di personalità ricorrenti. In Italia una ricerca commissionata da Nespresso ha individuato quattro grandi profili di amanti del caffè. Tradotto: "dimmi come bevi il caffè e ti dirò chi sei" non è solo una frase da bar, qualcosa di vero ce l’ha. Il test che trovate qui, però, resta un gioco: niente diagnosi, solo autoironia.





Perché il modo in cui bevete il caffè dice qualcosa di voi

Gli psicologi che studiano i consumi spiegano che le scelte ripetute nel tempo parlano di bisogni profondi. Il caffè è una di queste: lo bevete più volte al giorno, spesso sempre nello stesso modo e negli stessi orari. È un’abitudine talmente automatica da diventare una firma.

Lo studio americano citato associa, per esempio, il decaffeinato a persone più controllanti e perfezioniste, il cappuccino a chi cerca calore ed empatia, le varianti fredde a chi è aperto alle novità. Non parliamo di etichette rigide, ma di tendenze che tornano con una certa frequenza.

La ricerca Nespresso, invece, divide gli italiani in quattro clan: il Purista (adora il caffè nero, quasi rituale), il Funzionale (lo beve per energia), l’Esploratore (sperimenta gusti e ricette) e il Social (vive il caffè come scusa per stare con gli altri). Teneteli a mente, torneranno alla fine.





Il test: scegliete il vostro caffè

Per giocare seguite una regola semplice: pensate al caffè che ordinate senza neanche guardare il bancone, quello "di default". Se ne avete uno per la mattina e uno per il pomeriggio, considerate entrambi: nessuno di noi è a senso unico.

Leggete i profili dei vostri caffè preferiti e prendete ciò che vi risuona. È un test di personalità leggero, pensato per farvi sorridere davanti alla prossima tazzina, non per finire in cartella clinica.

I profili di personalità tazzina per tazzina

ESPRESSO CLASSICO

Vi piace breve ma non troppo, bollente, spesso senza troppi giri di parole con il barista. Siete concreti, diretti, amate la routine e detestate perdere tempo. Determinati, affidabili, ogni tanto un filo impazienti.

RISTRETTO

Una sorsata e via. Siete velocissimi, multitasking, con l’agenda piena. Vivete di scatti più che di maratone e parlate alla stessa velocità con cui bevete. Onesti, schietti, poco inclini ai mezzi toni.

LUNGO

Vi piace avere la tazzina piena, chiacchierare al tavolino e allungare il momento. Solari, generosi, positivi, ma anche più riflessivi di quanto sembri. Tendete ad analizzarvi molto e a essere autocritici.

DOPPIO

Due espressi in uno: come dire che da voi ci si aspetta sempre la versione "potenziata". Siete esigenti con voi stessi e con chi vi circonda, sofisticati, curati nei dettagli. Ambiziosi, ma capaci di fare squadra.

MACCHIATO O CON LATTE

Quel goccio di latte addolcisce tutto. Dentro avete un lato infantile che non volete perdere: amate sentirvi protetti, cercate conferme, detestate i contesti che mettono a disagio. In compenso siete romantici, generosi, molto presenti con chi amate.

CAPPUCCINO

Per voi il caffè è soprattutto colazione lenta, schiuma perfetta, biscotto. Avete un animo sensibile e amate i rituali rassicuranti. Non impazzite per gli imprevisti, preferite programmare e circondarvi di persone "morbide".

AMERICANO

Tazza grande, tempi lunghi, sorseggiate mentre lavorate o leggete. Siete sognatori, pacati, un po’ con la testa tra le nuvole. Tendenza a rimandare le decisioni, ma grande capacità di vedere il quadro d’insieme.

DECAFFEINATO

Volete il gusto ma controllate la sostanza. Siete perfezionisti, molto attenti alla salute, con una certa tendenza a preoccuparvi. Vi rassicura avere tutto sotto controllo, faticate a improvvisare.

CAFFÈ FREDDO O SHEKERATO

Ghiaccio, zucchero, shaker e via. Siete curiosi, creativi, aperti alle novità. Vi annoiate facilmente, cercate stimoli, cambiate spesso gusti e interessi. Perfetti per i progetti nuovi, meno per la burocrazia.

CON PANNA

Qui la parola chiave è "coccola". Siete affettuosi, altruisti, amate far stare bene gli altri quanto voi stessi. Un po’ teatrali, sì, ma difficilmente passate inosservati e portate buonumore.

GINSENG

Vi piace uscire dal coro. Siete alternativi, un filo radical chic, sempre alla ricerca di qualcosa di diverso da raccontare. Attenti al benessere, ma anche all’immagine che date.

ORZO

Dolce, delicato, zero caffeina. Tendenza alla timidezza, alla prudenza, all’insicurezza. Preferite osservare prima di buttarvi, amate gli ambienti tranquilli e le persone che non alzano la voce.

NERO, AMARO, SENZA ZUCCHERO

Qui siamo nel regno dei tradizionalisti. Siete decisi, essenziali, poco inclini ai compromessi. Vi piacciono le cose fatte bene, senza troppi fronzoli. Ogni tanto risultate rigidi, ma nessuno dubita della vostra coerenza.





Anche il "dove" dice molto di noi: da asporto, bicchierino con coperchio: vite piene, sempre in movimento, agenda compressa. Tazzina al bancone: amate l’efficienza, ma anche il saluto veloce con il barista. Seduti al tavolino: usate il caffè come pausa vera, quasi meditazione urbana.

Quattro grandi tribù di amanti del caffè

Incrociando il vostro profilo con la ricerca Nespresso, potete riconoscervi in una delle quattro tribù. Se amate espresso, ristretto e caffè nero, probabilmente siete Puristi: il caffè è un culto personale. Se per voi "prima il caffè, poi il resto" e il doppio è un alleato, siete più Funzionali: la tazzina serve a carburare.

Chi sceglie freddi, shakerati, ginseng e varianti creative appartiene di solito agli Esploratori, sempre pronti a provare qualcosa di nuovo. Lungo, cappuccino e macchiato condivisi con amici vi avvicinano ai Social, per cui il caffè è soprattutto relazione.

E se non bevete caffè? Siete fuori statistica, quindi ancora più interessanti. Magari ordinate un orzo ma non rinunciate mai al tavolino con le amiche: segno che, al di là della caffeina, quello che conta davvero è il rito. E su quello, ammettiamolo, l’Italia resta imbattibile.