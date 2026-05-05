Se vi siete sempre chieste anche voi a che cosa serve il buco sulla linguetta delle lattine, oggi ve lo spieghiamo nel dettaglio

In Italia ogni anno finiscono sul mercato centinaia di milioni di lattine di bevande. Le aprite, sentite il classico “pssst” e bevete senza pensarci troppo.

Eppure, proprio lì sotto alle vostre dita, c’è un piccolo dettaglio di design che spesso passa inosservato: il buco sulla linguetta della lattina. Non è decorativo, non è un ornamento estetico. È studiato con cura e ha più di una funzione, una in particolare che cambierà per sempre il modo in cui userete la lattina.

Com’è fatta la linguetta e perché ha proprio quel buco

Partiamo dall’oggetto del mistero. La linguetta della lattina è un sottile pezzo di metallo, quasi sempre alluminio, fissato al coperchio con un piccolo perno centrale. Nella maggior parte dei casi vedete due aperture: una più vicina all’attaccatura e una più esterna, quella che infilereste d’istinto nel dito.

Il foro più interno serve soprattutto a distribuire la forza e a permettere alla linguetta di piegarsi senza staccarsi del tutto dalla lattina. Così non rischiate di ritrovarvi il pezzo di metallo che cade dentro la bibita.

Il buco più esterno, quello al centro della parte che afferrate, è il famoso “buco sulla linguetta della lattina”. Grazie a lui infilate meglio il dito, fate leva con meno sforzo e riducete il rischio di graffiarvi sulle parti taglienti. I produttori di imballaggi lo considerano un dettaglio di sicurezza: più è facile e intuitiva l’apertura, minori sono i piccoli incidenti domestici.

Questo vale sia per le lattine di bibite sia per molte confezioni di alimenti, come tonno o legumi, dove la linguetta deve sollevare un coperchio spesso più rigido.

Il trucco del ferma-cannuccia che vi semplifica la vita

Veniamo alla funzione che quasi nessuno usa davvero. Immaginate la scena al bar: lattina sul banco, cannuccia colorata, ghiaccio nel bicchiere o bevuta direttamente dal contenitore. Inserite la cannuccia, date un sorso e… lei comincia a galleggiare, spinta dalle bollicine, e cerca continuamente di uscire. Fastidiosissimo.

Il motivo è semplice: nelle bevande gassate l’anidride carbonica sale verso l’alto e trascina con sé la cannuccia, che è leggera e cava. La soluzione era letteralmente sotto i vostri occhi. Quel buco nella linguetta è pensato per trasformarsi in un ferma-cannuccia.

Il procedimento è rapidissimo:

1. Aprite la lattina come sempre.

2. Senza staccare la linguetta, ruotatela in modo che si allinei con il foro da cui esce la bibita.

3. Inserite la cannuccia attraverso il buco della linguetta e fatela scendere nella bevanda.

A quel punto la linguetta funziona come un piccolo anello che blocca la cannuccia, impedendole di saltare fuori. Le bollicine possono spingere quanto vogliono, ma il foro fa da guida e la tiene ferma.

C’è anche un tema di igiene. La parte superiore della lattina è stata su camion, scaffali, magazzini, è passata fra molte mani. Proprio per questo nei bar vi danno quasi sempre la cannuccia: il buco nella linguetta permette di usarla in modo comodo, stabile e decisamente più chic rispetto alla lotta con la cannuccia ribelle.

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Meno metallo, più sostenibilità: il lato green del buco

Oltre alla praticità, il famoso foro ha un ruolo ambientale non da poco. Quel pezzettino di metallo che manca, moltiplicato per miliardi di linguette prodotte nel mondo, significa tonnellate di alluminio risparmiate.

Secondo il Consorzio Imballaggi Alluminio (CiAl), rendere gli imballaggi più leggeri è una delle strategie principali per ridurre l’impatto ambientale: meno materiale da produrre, trasportare e riciclare equivale a meno energia consumata. L’alluminio si ricicla quasi all’infinito, ma il processo richiede comunque risorse, quindi ogni grammo evitato è un piccolo guadagno per il pianeta.

Il design della linguetta forata che conoscete oggi nasce proprio negli anni Ottanta, quando l’industria ha iniziato a lavorare in modo sistematico sul risparmio di materiale. Nello stesso periodo si è consolidato il passaggio dalle vecchie linguette a strappo, che si staccavano del tutto, alle linguette “stay-on-tab”, cioè quelle che restano attaccate alla lattina e non finiscono per terra o in spiaggia.

Risultato: meno rifiuti dispersi, meno metallo usato, apertura più comoda. Tutto grazie anche a quel cerchietto vuoto che sembrava solo un vezzo.

Piccola lezione di ingegneria quotidiana (ed errori da evitare)

Dietro a una lattina c’è più progettazione di quanto sembri. Le prime si aprivano con un punteruolo o con l’apribottiglie. Negli anni Sessanta arrivano le linguette a strappo: pratiche, ma diventano subito rifiuti taglienti ovunque, dal mare ai prati.

Per questo, a metà anni Settanta, nascono le linguette che restano attaccate e, qualche anno dopo, si perfeziona il disegno con il buco centrale: un compromesso fra sicurezza, comodità d’uso e risparmio di metallo.

Nel quotidiano, però, molti usi “creativi” non sono proprio una buona idea. Alcuni esempi:

- Staccare la linguetta e buttarla dentro la lattina. Rischia di finire in bocca mentre bevete ed è un corpo estraneo inutile nella vostra bibita.

- Piegare la linguetta verso l’interno fino a farla toccare il liquido. Non è pensata per restare immersa e può diventare un ostacolo mentre bevete.

- Giocare a lungo a torcerla e rigirarla: il metallo può spezzarsi e trasformarsi in un piccolo frammento tagliente.

La prossima volta che aprirete una lattina, insomma, saprete che quel buco non è messo lì a caso. È un mini alleato di comfort, sicurezza e sostenibilità, nascosto in un gesto che fate da sempre senza pensarci.