Dagli scambi tra Eddie e Susie a una minaccia inaspettata: ecco cosa mostrano le scene eliminate di The Gentlemen pubblicate da Netflix

Se avete già finito la seconda stagione di The Gentlemen, sappiate che non avete ancora visto proprio tutto. A pochi giorni dall'arrivo dei nuovi episodi, Netflix ha infatti aperto (figurativamente parlando) le porte della sala di montaggio e pubblicato alcune scene eliminate dalla versione finale della serie.

E non si tratta soltanto di qualche secondo sacrificato per accorciare gli episodi. Nei filmati compaiono momenti che aggiungono qualcosa alle relazioni tra i protagonisti e, soprattutto, una conversazione che potrebbe anticipare ciò che vedremo nella terza stagione di The Gentlemen, già annunciata da Netflix.

In totale sono tre le sequenze inedite diffuse dalla piattaforma: ritroviamo Eddie e Susie alle prese con uno dei loro consueti scambi, assistiamo a un momento decisamente più romantico alla fine di un matrimonio e scopriamo una conversazione tra Susie e Jack Glass che mette Eddie in una posizione molto più pericolosa di quanto potessimo immaginare.

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(Continua sotto la foto)

A questo link potete trovare tutte le scene eliminate dalla versione finale della serie

Le scene eliminate da The Gentlemen (e quella che potrebbe anticipare la terza stagione)

Tra i momenti pubblicati da Netflix c'è innanzitutto un nuovo scambio tra Eddie Horniman, interpretato da Theo James, e Susie Glass, interpretata da Kaya Scodelario, impegnati a ricostruire uno degli inganni nei quali sono finiti. Una scena che riporta in primo piano quella dinamica fatta di diffidenza, complicità e battute taglienti che è diventata uno degli elementi più riconoscibili della serie.

Più tenera è invece la seconda sequenza, ambientata alla fine di un matrimonio. Mentre Jimmy e Gabrielle si allontanano insieme e Charly e Florian discutono del proprio futuro, Sabrina e Geoff rimangono soli e finiscono per concedersi un ballo. Un piccolo momento che aggiunge una sfumatura più intima ai personaggi, ma che non modifica particolarmente la storia.

È soprattutto la terza scena eliminata di The Gentlemen, però, ad aver attirato l'attenzione. Susie parla con il fratello Jack del crescente peso assunto da Eddie nell'impero criminale dei Glass. Jack teme che Bobby possa finire per preferire il Duca ai propri figli e arriva a suggerire una soluzione decisamente drastica: eliminarlo. Susie non accetta esattamente la proposta, ma neppure la respinge del tutto, limitandosi a suggerire di aspettare almeno che Eddie restituisca i soldi al padre.

Una conversazione che assume un significato ancora più interessante sapendo che The Gentlemen tornerà con una terza stagione: l'ascesa di Eddie potrebbe trasformarlo da alleato della famiglia Glass in una minaccia da eliminare.