Orgoglio e pregiudizio torna su Netflix con Emma Corrin e Jack Lowden: ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova serie tratta da Jane Austen

Rifare Orgoglio e pregiudizio non è esattamente un'impresa priva di rischi. Significa, per cominciare, trovare qualcuno disposto a raccogliere l'eredità di Colin Firth 8e di quella famosa camicia bagnata che nel 1995 contribuì a trasformare Mr. Darcy in un'icona televisiva) e, inevitabilmente, confrontarsi anche con il film del 2005, con Keira Knightley e Matthew Macfadyen, diventato negli anni un cult per un'intera generazione.

Netflix ha deciso di provarci comunque. E a giudicare dai primi nomi coinvolti, lo sta facendo prendendo la questione piuttosto sul serio.

La piattaforma sta infatti preparando una nuova serie in sei episodi tratta dal romanzo pubblicato da Jane Austen nel 1813, con Emma Corrin nei panni di Elizabeth Bennet e Jack Lowden in quelli di Mr. Darcy. A loro si aggiunge un cast che comprende Olivia Colman, Rufus Sewell, Daryl McCormack e Louis Partridge, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Dolly Alderton.

Le prime immagini avevano già dato un'idea dell'atmosfera scelta per questo nuovo adattamento; ora il teaser ci permette di entrare un po' di più tra le case dei Bennet, i balli, gli incontri e quelle conversazioni apparentemente educatissime dietro le quali Jane Austen riusciva a nascondere attrazioni, rivalità e giudizi feroci.

E la promessa, almeno per il momento, è interessante: non reinventare Orgoglio e pregiudizio per renderlo più moderno, ma concedergli abbastanza spazio per raccontare anche tutto ciò che le versioni cinematografiche hanno inevitabilmente dovuto lasciare fuori.

In attesa di capire se Jack Lowden riuscirà nell'impresa non semplicissima di diventare il nuovo Mr. Darcy, ecco quindi tutto quello che sappiamo sul nuovo Orgoglio e pregiudizio di Netflix, dal cast alle location fino alla data di uscita.

**Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato**

**Qui tutti i nostri consigli sulle migliori serie tv da vedere**

Orgoglio e pregiudizio su Netflix: cast, episodi e data di uscita

(Continua sotto la foto)

Emma Corrin e Jack Lowden saranno Elizabeth Bennet e Mr. Darcy

Partiamo naturalmente dalla domanda più importante: chi avrà il difficile compito di diventare la nuova Elizabeth Bennet e, soprattutto, il nuovo Mr. Darcy?

Netflix ha scelto Emma Corrin e Jack Lowden. Corrin, che abbiamo già visto nei panni della principessa Diana in The Crown e più recentemente in Nosferatu, interpreterà l'intelligente, ironica e orgogliosa Lizzie. Lowden, uno dei protagonisti di Slow Horses, sarà invece Fitzwilliam Darcy, l'uomo apparentemente altezzoso che finirà per innamorarsi proprio della donna che non ha paura di tenergli testa.

Le prime immagini e il teaser hanno già mostrato i due nei costumi d'epoca e, naturalmente, non mancano gli sguardi trattenuti che hanno reso la loro storia uno dei più celebri slow burn della letteratura.

Nel cast c'è anche Olivia Colman (e non è l'unico nome importante)

Se i due protagonisti hanno già attirato gran parte dell'attenzione, il resto del cast di Orgoglio e pregiudizio è altrettanto promettente.

Olivia Colman interpreterà Mrs. Bennet, la madre delle cinque sorelle ossessionata dalla necessità di trovare loro un buon marito, mentre Rufus Sewell sarà Mr. Bennet. Freya Mavor interpreterà Jane, Rhea Norwood sarà Lydia, Hopey Parish vestirà i panni di Mary e Hollie Avery quelli di Kitty.

Accanto a loro ci saranno Daryl McCormack nei panni di Mr. Bingley, Louis Partridge in quelli dell'affascinante Mr. Wickham, Jamie Demetriou come Mr. Collins e Fiona Shaw come Lady Catherine de Bourgh. Siena Kelly sarà invece Caroline Bingley.

Un ensemble piuttosto ricco, insomma, che sembra confermare l'ambizione di Netflix di trasformare l'adattamento in uno dei suoi period drama di punta.

A scriverla è Dolly Alderton

Forse il nome più curioso dietro la nuova serie, però, non è davanti alla macchina da presa. La sceneggiatura è infatti firmata da Dolly Alderton, scrittrice e giornalista britannica diventata famosa grazie a Everything I Know About Love, il memoir poi trasformato in una serie BBC.

Una scelta interessante soprattutto perché Alderton ha costruito buona parte della propria carriera raccontando relazioni, amicizie, aspettative romantiche e tutte quelle incomprensioni che accompagnano l'amore. Temi che, a pensarci bene, Jane Austen aveva già trasformato in materiale narrativo irresistibile più di duecento anni fa.

Alla regia troviamo invece Euros Lyn, che ha lavorato anche a Heartstopper. E per chi teme una versione di Austen trasformata in qualcosa di completamente diverso per renderla più contemporanea, le prime indicazioni dovrebbero essere rassicuranti: Netflix ha descritto il progetto come un adattamento fedele e molto vicino al testo originale.

Le riprese ci riportano davvero nell'Inghilterra di Jane Austen

Naturalmente, metà del fascino di Orgoglio e pregiudizio sta nei suoi luoghi. Dimore di campagna, sale da ballo, piccoli villaggi e paesaggi inglesi sono quasi importanti quanto i personaggi stessi.

La serie è stata girata nel Regno Unito e per ricreare il mondo di Jane Austen la produzione ha scelto diverse località britanniche. Tra queste c'è Rye, nell'East Sussex, le cui strade acciottolate e gli edifici storici sono stati trasformati nella Meryton frequentata dalle sorelle Bennet.

Le riprese hanno interessato anche il Peak District, un luogo che gli appassionati dell'universo austeniano conoscono bene: proprio questa zona del Derbyshire ha già avuto un ruolo importante nelle precedenti trasposizioni del romanzo.

Il risultato, almeno dalle prime immagini, sembra voler puntare meno sulla reinterpretazione pop e più sulla sensazione di entrare realmente nell'Inghilterra Regency raccontata da Austen.

Saranno sei episodi e Netflix promette un adattamento fedele

A differenza del film del 2005, che doveva condensare il romanzo in poco più di due ore, il nuovo Orgoglio e pregiudizio avrà decisamente più tempo per raccontare la storia. Netflix ha ordinato infatti sei episodi, riportando il romanzo alla dimensione seriale che aveva già reso celebre l'adattamento BBC del 1995.

Questo significa, almeno sulla carta, poter dare maggiore spazio non soltanto alla relazione tra Elizabeth e Darcy, ma anche alle altre sorelle Bennet, alla storia di Jane e Bingley, alle macchinazioni di Wickham e a quel meraviglioso universo di convenzioni sociali, soldi, reputazione e matrimoni sul quale Austen costruì la propria satira.

Non bisogna quindi aspettarsi una riscrittura radicale della storia. L'obiettivo dichiarato è piuttosto quello di far conoscere Orgoglio e pregiudizio a una nuova generazione, mantenendo intatti romanticismo, ironia e critica sociale che hanno permesso al romanzo di attraversare più di duecento anni senza invecchiare davvero.

Quando esce Orgoglio e pregiudizio su Netflix?

Ed eccoci alla domanda che probabilmente interessa di più. Orgoglio e pregiudizio arriverà su Netflix nel corso del 2026, ma al momento la piattaforma non ha ancora annunciato il giorno esatto del debutto.

La produzione è iniziata nel Regno Unito nel 2025 e Netflix ha progressivamente svelato cast, prime immagini e teaser, aumentando inevitabilmente l'attesa.

Quello che sappiamo è che si tratterà di una limited series composta da sei episodi. Per sapere quando potremo finalmente giudicare Jack Lowden nella prova più difficile di tutte – convincere il pubblico che possa esistere un altro Mr. Darcy dopo Colin Firth e Matthew Macfadyen – bisognerà invece aspettare ancora un po'.