7 inspo look direttamente da Instagram + una selezione dei modelli di cui fare incetta ora e…amare per sempre!

Quando si dice che l’accessorio fa l’outfit… beh, a volte è proprio vero.

A dimostrarcelo è proprio un caso da manuale di styling ben riuscito: un outfit total black che, da apparentemente semplice e basic, con gli accessori giusti, si trasforma in men che non si dica in un look cool e ricercato.

E, parlando proprio di “accessori giusti”: se lo scorso autunno erano state le borse ad aggiudicarsi il titolo di accessorio dell’anno (e a cambiare completamente l’allure delle nostre mise) e l’estate appena passata ha preferito concentrarsi su foulard e scarpe, l’autunno 2026 ha in serbo per noi un nuovo protagonista fashion. Le statement belts, le cinture "con carattere" che catturano l'attenzione e definiscono il look.



Complice il ritorno di tendenze come il boho e il boho-western, che riportano in scena l’immaginario delle cinture dalle fibbie importanti ricoperte di borchie e dettagli animalier, le statement belts si preparano ad adornare i nostri outfit o per meglio dire - a “fare” i nostri outfit!

E allora perché non iniziare questa stagione con il piede giusto e prendere qualche appunto su come indossare le tanto amate cinture? Ecco a voi 7 look ideali per prendere familiarità con le statement belts e scoprire come possano svoltare un outfit in una sola mossa, accompagnati da una mini selezione per passare dalla teoria alla pratica!



Quando le statement belts fanno il look: statement belt + t-shirt e gonna jeans



Il perfetto esempio di un look che prende una piega diversa da quella che ci aspettavamo è proprio questo: una t-shirt a maniche corte iper colorata che, abbinata a una gonna in denim, ci ritorna subito una vibe indie sleaze, ma con l’aggiunta della cintura giusta si trasforma in un look da vera cool girl particolare ed editoriale.





Quando le statement belts fanno il look: statement belt + cargo e maglietta



Se una maglia a maniche lunghe e un paio di cargo possono sembrarvi una combo semplice, aspettate a vedere come si modifica con l’aggiunta di una cintura animalier, che donerà quel twist in più al look per renderlo tutto fuorché banale.





Quando le statement belts fanno il look: boho a più non posso



Ovviamente, uno dei modi migliori per indossare una statement belt con fibbia è abbinarla a un look in pieno stile boho, dove i pantaloni in suede fanno da protagonisti insieme alla cintura, creando un mix dal perfetto sapore western.



Quando le statement belts fanno il look: outfit total white + statement belt



Se prima abbiamo citato un total look black, ora eccoci al suo esatto opposto: un total white che prende vita e si trasforma completamente grazie a una cintura appariscente (e a un paio di ballerine).



Quando le statement belts fanno il look: outfit total white (classy) + statement belt



Sempre restando in tema total white - anche se in una declinazione più elegante - possiamo notare come basti un dettaglio pensato in più per rompere la monotonia del monocromatico e regalarci un look totalmente diverso con un semplicissimo aggiustamento.



Quando le statement belts fanno il look: statement belt + gonna a matita e maglietta in stile anni ‘90



Chi l’ha detto che una cintura con fibbia importante + un capo in suede siano necessariamente boho? Questo outfit ci dimostra come gli stessi due elementi, se reinterpretati attraverso uno styling diverso e in colori differenti, possano trasformare completamente la vibe del look che stiamo creando, fino a renderlo addirittura minimal anni ’90, in perfetto stile Carolyn Bessette-Kennedy.



Quando le statement belts fanno il look: statement belt + look da vera cool girl



Infine, se l’obiettivo è ottenere un outfit da vera Instagram trendsetter, giocate con i capi in pieno trend e lasciate che sia una cintura maxi e colorata a ricordare a tutti chi è la vera cool girl in questione. Voi.



Statement belts: i modelli da comprare per l'autunno



Cintura con borchie PULL AND BEAR

Credits: pullandbear.com

Cintura gioiello ZARA

Credits: zara.com

Cintura animalier PARFOIS

Credits: parfois.com

Cintura a cuore con borchie DESIGUAL

Credits: desigual.com

Cintura con fibbia SÉZANE

Credits: sezane.com

Cintura rossa TOSCA BLU

Credits: courtesy of press office

Cintura specchi STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Cintura con fibbie multiple MANGO

Credits: mango.com

Cintura gialla & OTHER STORIES

Credits: stories.com