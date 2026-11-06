Se state cercando una serie tv da vedere su Netflix a novembre ecco la nostra selezione sempre aggiornata dei titoli più belli

Le serie tv da vedere su Netflix a ottobre sono il nostro intrattenimento preferito, una fonte non solo di piacere e relax ma anche di meme e citazioni, che le mettono alla base di una cultura popolare impossibile da ignorare.

Se sfogliare il gigantesco catalogo in costante aggiornamento vi rende difficile la scelta, siete nel posto giusto: sono alcuni anni che ogni mese aggiorniamo una lista di serie tv da vedere su Netflix, per accontentare i gusti di tutti.

**Cosa guardare su Netflix: catalogo aggiornato**

Per aiutarvi a districarvi nell'ampia offerta delle serie tv su Netflix che meritano di essere viste, ecco tutte le novità in catalogo di questo mese (e quelli che vale la pena recuperare).

Le serie tv più belle da vedere su Netflix a novembre

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Black Doves 2

Dopo il successo della prima stagione, Keira Knightley torna nei panni di Helen Webb, una donna che conduce una doppia vita decisamente pericolosa: moglie di un importante politico britannico e madre apparentemente irreprensibile, è in realtà una spia che da anni passa informazioni riservate all'organizzazione segreta delle Black Doves. Ambientata in una Londra natalizia tanto affascinante quanto piena di insidie, la serie mescola spionaggio, azione e intrighi internazionali. Al centro della storia c'è anche il rapporto tra Helen e Sam (Ben Whishaw), un vecchio amico chiamato a proteggerla dopo l'assassinio del suo amante. Tra complotti politici, segreti e tradimenti, i due si ritrovano coinvolti in una rete di pericoli che si estende ben oltre la criminalità londinese. La seconda stagione promette di riportare sullo schermo le atmosfere e le tensioni che hanno reso la serie uno dei thriller più apprezzati di Netflix.

Chiaroscuro

Il mondo dell'arte incontra quello delle indagini criminali in Chiaroscuro, una serie che mescola mistero, investigazione e segreti familiari. Protagonista è Cosmo Speranza, un brillante consulente d'arte con un talento fuori dal comune: gli basta osservare un piccolo dettaglio per riconoscere un'opera falsa. Una capacità che lo porta a collaborare con la Squadra Mobile di Roma e, in particolare, con l'ispettore Angelo Tiberi, con il quale forma una coppia tanto improbabile quanto efficace. Ma quando sulla scena di un crimine compare un dipinto che raffigura la casa in cui Cosmo è cresciuto, le indagini assumono una dimensione molto più personale. Quello che sembra un messaggio lasciato dall'assassino lo costringe infatti a fare i conti con il proprio passato e a riaprire una vicenda mai davvero risolta: il suicidio del padre.

The Body

Un rito d'iniziazione, una scuola cattolica e una serie di visioni inquietanti sono gli ingredienti di The Body, una storia che mescola mistero, soprannaturale e tensioni adolescenziali. Tutto comincia quando, durante una cerimonia per entrare nella squadra di ballo della scuola, qualcosa prende una piega decisamente inaspettata. Da quel momento, un gruppo di ragazze ribelli inizia ad avere misteriose visioni profetiche, capaci di mettere in discussione ciò che credono di sapere sulla realtà. Ma quello che inizialmente sembra un fenomeno circoscritto si trasforma presto in qualcosa di molto più grande, scatenando un'ondata di isteria collettiva che coinvolge l'intera cittadina. Tra paura, suggestione e segreti, la serie esplora il confine sempre più sottile tra ciò che è reale e ciò che potrebbe essere soltanto frutto dell'immaginazione.

The Altruists

Una storia di ambizione, denaro e ideali finiti in uno dei più clamorosi scandali finanziari degli ultimi anni. The Altruistsracconta l'ascesa e la caduta di Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, due giovani talenti del mondo della finanza e delle criptovalute, convinti di poter rivoluzionare il sistema economico globale. Brillanti, ambiziosi e apparentemente guidati dal desiderio di cambiare il mondo, i due costruiscono in pochissimo tempo un impero finanziario destinato però a crollare sotto il peso di accuse gravissime. Al centro dello scandalo ci sono circa otto miliardi di dollari di fondi dei clienti utilizzati impropriamente, una vicenda che ha trasformato i protagonisti in quelli che sono stati soprannominati i “Bonnie e Clyde della Gen Z”.

I titoli da recuperare

Tra le serie ti più belle di Netflix da recuperare c’è La Valle dell’Eden: ambientata nella Salinas Valley all'inizio del Novecento, segue due generazioni della famiglia Trask, a partire dalla rivalità tra i fratelli Adam e Charles, il cui già fragile equilibrio viene sconvolto proprio dall'arrivo di Cathy. Ma la nuova versione, firmata da Zoe Kazan, sceglie di guardare la storia soprattutto attraverso gli occhi di un personaggio che nel romanzo incarnava il male, provando a restituirgli maggiore complessità e umanità. Sette episodi per parlare di famiglia, eredità, gelosia e soprattutto di quella domanda che attraversa l'intera opera di Steinbeck: siamo condannati a essere ciò che siamo o possiamo scegliere chi diventare?

Altre serie da recuperare sono l'ultima stagione di Nobody Wants This, Lupin, The Gentlemen, Stranger Things, Emily In Paris, Killing Eve, e molte altre ancora.