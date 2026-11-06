Zebrature e macchie dalmata aggiungono un tocco grintoso al denim





Ogni inverno, i nostri guardaroba si riempiono delle solite, rassicuranti scarpe nere e marroni. E quando arriva dicembre, questa routine comincia a risultare un po' monotona.

Ma questa stagione le ragazze più cool hanno trovato il modo di dare una scossa ai propri look. Le stampe animalier in bianco e nero abbandonano la giungla per conquistare le strade della città, con audaci righe zebrate e divertenti macchie dalmata.

L'ultima conferma arriva da Dua Lipa, che in occasione di una recente cena a New York ha sfoggiato un paio di décolleté zebrata. Abbinate a un paio di jeans scuri, hanno trasformato una semplice uscita serale in una vera lezione di stile. Il segreto? Il contrasto.

Queste fantasie hanno la nitidezza di una fotografia in bianco e nero, ma aggiungono una dose di personalità anche al più classico dei jeans. Inoltre, risultano più discrete e facili da abbinare rispetto al leopardato, che a volte rischia di rubare tutta la scena. Le versioni in cavallino, poi, regalano una texture morbida e materica, dall'allure immediatamente lussuosa.





Le décolleté zebrata di Dua Lipa, perfette in ogni dettaglio

Per la sua serata fuori, Dua Lipa ha scelto le iconiche décolleté a punta La Pigalle di Christian Louboutin, declinate in una fantasia zebrata. Le ha abbinate a una giacca di velluto impreziosita da applicazioni firmata Chloé, jeans scuri dal taglio dritto e una borsa trapuntata di Chanel. Il risultato? Un mix raffinato e giocoso, quasi un tuxedo con un pizzico di ironia. Ogni dettaglio raccontava un'attitudine cool. Ma non era la prima volta che la cantante indossava delle zebra pumps: già lo scorso anno, aveva sfoggiato un paio di scarpe animalier versione bianco e nero (vedete foto sotto).





Le stampe animalier in bianco e nero e il loro passato glamour

Queste fantasie vantano una lunga storia legata alla vita notturna. A Manhattan, il leggendario club El Morocco divenne celebre per i suoi divanetti a righe zebrate, che fecero da sfondo a innumerevoli fotografie delle star del cinema a partire dagli anni Trenta. Le macchie dalmata, invece, devono il loro fascino un po' villain a Crudelia De Mon, la diva ossessionata dalle pellicce protagonista del film Disney La carica dei 101.



(*** La stampa zebrata è la tendenza moda più cool per l'autunno 2026**)

Perché le stampe animalier in bianco e nero stanno così bene con il denim

Il blu indigo e il bianco e nero sono una combinazione vincente. La stampa grafica si comporta quasi come un colore neutro, risultando perfetta sia con i jeans dai lavaggi chiari sia con quelli dalle tonalità più scure. Il vantaggio? Basta un solo paio di scarpe per attirare tutta l'attenzione, lasciando il resto dell'outfit piacevolmente essenziale. Pensatele come i gioielli del guardaroba invernale.

I modelli da scegliere quest'inverno

Le décolleté e le slingback regalano un'immediata allure da sera, mentre ballerine e mocassini sono perfetti per affrontare con disinvoltura le giornate più impegnative in ufficio. Quando le temperature si abbassano, gli stivali al ginocchio in cavallino effetto pony diventano particolarmente chic se abbinati a un cappotto lungo. Il consiglio è scegliere una silhouette affusolata, così da rendere la stampa sofisticata dalla mattina fino a sera.

(Nella foto: le slingback di Patrizia Pepe - patriziapepe.com)

Come indossare la stampa zebrata

Considerate la fantasia zebrata alla stregua di un neutro e lasciate che sia un solo capo a diventare protagonista. Un cappotto o una gonna midi zebrati danno il meglio di sé con maglie nere e stivali dalle linee essenziali, mentre una sciarpa di seta può aggiungere una nota grintosa a un look nelle tonalità del cammello e del crema. Per gli accessori, meglio puntare sulla semplicità e lasciare che siano le righe a parlare, un passo deciso alla volta.

(Nella foto: pumps Elyse in pelle effetto cavallino stampa zebra, MICHAEL KORS - michaelkors.it)