Love Story potrebbe tornare con una seconda stagione dedicata alle coppie iconiche di Hollywood e alle loro storie d’amore indimenticabili

Dopo settimane al centro della conversazione pop, possiamo dirlo con assoluta certezza: Love Story è molto più di una semplice serie tv.

Love Story è infatti diventata un immaginario, un’estetica, quasi un modo di raccontare l’amore contemporaneo attraverso storie del passato che sembrano ancora attualissime.

La prima stagione, dedicata a John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, ha riportato in scena la New York degli anni ’90 con un fascino irresistibile: lui erede di una dinastia politica, lei icona di stile minimalista, entrambi travolti da un amore intensissimo e dalla pressione costante dei media. Un racconto che ha mescolato romanticismo e tragedia, culminando nel drammatico epilogo del 1999.

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Il successo è stato immediato. Secondo i dati di streaming, la serie prodotta da Ryan Murphy è diventata la miniserie più vista di sempre su Hulu e Disney+, con milioni di ore di visualizzazione nelle prime settimane. E mentre il pubblico continua a parlarne, la domanda è una sola: cosa succederà ora che la prima stagione è finita?

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Il futuro di Love Story

Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale per una seconda stagione di Love Story. Ma gli indizi fanno pensare che il progetto possa evolversi in qualcosa di più ampio.

Il modello, del resto, è già chiaro: Ryan Murphy ha costruito negli anni un vero e proprio universo narrativo fatto di serie antologiche - da American Horror Story a American Crime Story - in cui ogni stagione racconta una storia diversa, mantenendo però uno stile riconoscibile.

E Love Story sembra avere tutte le caratteristiche per seguire lo stesso percorso. Anche perché, come ha suggerito il creatore Connor Hines, le storie da raccontare non mancano.

Una frase che basta a evocare un intero immaginario: Hollywood, passioni travolgenti, litigi pubblici, lusso e fragilità.

Le coppie che potrebbero diventare le nuove ossessioni tv

Se il futuro di Love Story sarà davvero antologico, allora le possibilità sono infinite. E infatti i fan hanno già iniziato a immaginare le prossime storie.

Tra le ipotesi più affascinanti ci sono coppie che hanno segnato epoche diverse, ma sempre con lo stesso mix di amore e esposizione mediatica. Da Kurt Cobain e Courtney Love, simboli di una generazione inquieta, a David Bowie e Iman, esempio di eleganza e complicità fuori dagli schemi.

E poi le storie più pop, quelle che hanno definito gli anni Duemila: Britney Spears e Justin Timberlake, oppure Jennifer Lopez e Ben Affleck, con il loro amore “a capitoli” capace di attraversare decenni.

C’è anche chi sogna un ritorno alla royal obsession, con la principessa Diana e re Carlo, una storia che, tra romanticismo, pressione pubblica e tragedia, sembra perfettamente in linea con il tono della serie.

In fondo, il punto non è solo scegliere una coppia famosa. È trovare quella giusta combinazione di intensità, immagine e contraddizioni. Perché Love Story funziona proprio lì, in quello spazio sottile tra mito e realtà.