House of Gucci racconta la vita e la morte (per omicidio) dell'erede del brand di moda, Maurizio Gucci (Adam Driver) e di sua moglie (Lady Gaga)

Quando sono iniziate a circolare le prime immagini di Adam Driver e Lady Gaga vestiti come una coppia di fine anni '80 che si godeva una giornata in montagna, il web è andato in brodo di giuggiole.

E non solo per la presenza dei due divi in Italia.

Sì, perché quella è stata la prima foto ufficiale di House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed; il film diretto da Ridley Scott in cui Adam Driver e Lady Gaga interpretano il signore e la signora Gucci, altrimenti noti come Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani.

Ma di cosa parla il film? Quali altri attori ci stanno lavorando? Quando uscirà? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film.

4 cose da sapere su House of Gucci, il nuovo film con Lady Gaga

La trama: di cosa parla House of Gucci?

House of Gucci racconta la storia della famiglia Gucci.

Nel 2001, Sara Gay Forden ha scritto un libro intitolato The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, che è oggi poi diventato la base per il film diretto da Ridley Scott, con sceneggiatura adattata da Roberto Bentivegna.

Il libro, così come il film, cerca di ricostruire tutte quelle dinamiche che hanno riguardato la vita e le vicende personali di Maurizio Gucci prima della sua morte, avvenuta per omicidio su commissione.

Maurizio Gucci è stato uno dei più importanti e celebri imprenditori italiani, presidente della casa di moda negli anni '80 e '90.

Nel 1988, il signor Gucci aveva venduto quasi la metà della società a un fondo di investimento con sede in Bahrain. Successivamente, le finanze del brand di lusso sono diminuite in modo significativo fino a che, nel 1993, lui stesso ha venduto le sue azioni allo stesso fondo di investimento per 170 milioni di dollari.

Due anni più tardi, Maurizio Gucci è stato assassinato.

Le indagini per trovare l’assassino rivelarono che era stata che la sua ex moglie, Patrizia Reggiani, a commissionare l'omicidio.

Dove viene girato il film (e dove incontrare Lady Gaga)?

Le prime riprese sono iniziate a Roma, la foto che è apparsa su Instagram di Lady Gaga e Adam Driver è stata scattata nella città di Gressoney, un comune nella Valle d'Aosta, anche se poi nel film verrà ambientata a St. Moritz.

I due sono attualmente paparazzatissimi per le vie del centro di Milano e poi toccherà al lago di Como.

Quando uscirà il film e dove lo vedremo?

Difficile dirlo. Non è chiaro se il COVID abbiamo rallentato le riprese, ma considerando la reputazione di Ridley Scott, non ci sorprenderebbe sapere che House of Gucci uscirà nella data prevista, il 26 novembre 2021.

Il film, se tutto va bene, uscirà al cinema, anche se ovviamente dipende tutto - ancora una volta - dallo stato della pandemia.

Finora però non è prevista alcuna premiere in streaming.

Il cast è stellare

Accanto a Adam Driver e Lady Gaga, che ricoprono i ruoli del signore e la signora Gucci, il cast di House of Gucci è ben curato.

A interpretare Aldo Gucci (figlio di Guccio Gucci e padre di Maurizio), c'è un altro attore italoamericano, Al Pacino.

Jared Leto, attualmente uno dei volti delle campagne pubblicitarie di Gucci, interpreterà il fratello di Maurizio, Paolo.

C'è poi anche un altro fratello, il maggiore, Rodolfo Gucci, interpretato da Jeremy Irons.

Mentre l'attrice francese, Camille Cottin interpreterà Paola Franchi, la ragazza con cui Maurizio Gucci ha tradito la moglie Patrizia.

Nel cast ci sono infine l'attore britannico Jack Huston e la star di Broadway Reeve Carney.

Prima che venisse ufficializzato il cast, Penelope Cruz e Margot Robbie erano in lista per interpretare il ruolo di Patrizia Reggiani, mentre si pensava che Leonardo DiCaprio avrebbe avuto il ruolo da protagonista con il personaggio di Maurizio Gucci.