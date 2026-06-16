Tra satira, provocazione e ribaltamento dei ruoli di genere, Ladies First è il film Netflix dà spazio nuovamente al dibattito sul patriarcato

Ci sono film che intrattengono, altri che fanno riflettere. E poi ci sono quelli che riescono a fare entrambe le cose, generando inevitabilmente dibattito. È il caso di Ladies First, la nuova dark comedy arrivata su Netflix che, nel giro di pochi giorni, è diventata uno dei titoli più commentati della piattaforma.

Diretto da Thea Sharrock e interpretato da Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, il film parte da una domanda tanto semplice quanto provocatoria: cosa succederebbe se il patriarcato venisse improvvisamente ribaltato e fossero le donne a detenere tutto il potere politico, economico e sociale?

La risposta è una satira tagliente che alterna momenti esilaranti a riflessioni molto meno leggere di quanto possa sembrare a prima vista.

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Un mondo capovolto che mette a disagio (e fa ridere)

In Ladies First, la società è strutturata secondo dinamiche completamente opposte rispetto a quelle a cui siamo abituati. Le donne occupano le posizioni di comando, gestiscono il potere e detengono il controllo delle istituzioni, mentre gli uomini si ritrovano relegati a ruoli marginali.

Il protagonista interpretato da Sacha Baron Cohen si trova improvvisamente a fare esperienza di discriminazioni, stereotipi e limitazioni che, nel mondo reale, sono spesso vissute dalle donne.

Il film gioca continuamente con il paradosso e con l'effetto specchio. Situazioni che normalmente passano inosservate diventano improvvisamente assurde quando a subirle sono gli uomini. È proprio qui che si concentra la forza della pellicola: costringere il pubblico a osservare da una prospettiva diversa meccanismi sociali che spesso vengono considerati normali.

Come hanno scritto diversi critici, il film riesce a essere "scomodo senza diventare moralista", utilizzando l'umorismo come strumento per aprire una discussione più ampia sulle disuguaglianze di genere.

Perché il film sta dividendo critica e pubblico

Le reazioni a Ladies First sono state tutt'altro che unanimi. C'è chi lo considera una delle satire più intelligenti degli ultimi anni e chi invece ritiene che il suo approccio sia eccessivamente provocatorio.

Alcuni spettatori hanno apprezzato la capacità del film di affrontare temi complessi attraverso la commedia, mentre altri hanno criticato la scelta di estremizzare alcune dinamiche sociali per ottenere un maggiore impatto narrativo.

Rosamund Pike, che interpreta una delle figure più potenti di questa società alternativa, offre una performance volutamente ambigua, oscillando continuamente tra carisma e autoritarismo. Un personaggio che contribuisce ad alimentare il dibattito perché evita qualsiasi lettura semplicistica.

Ed è probabilmente proprio questo il motivo per cui Ladies First sta attirando così tanta attenzione. Non offre risposte definitive e non pretende di impartire lezioni. Preferisce invece utilizzare il linguaggio della dark comedy per mettere il pubblico davanti a una domanda scomoda: quanto di ciò che consideriamo "normale" dipende semplicemente dall'abitudine?

Che lo si ami o lo si critichi, il film ha già raggiunto un risultato importante: far parlare di sé e stimolare una conversazione che va ben oltre lo schermo. E in un panorama dominato da contenuti spesso dimenticabili, non è certo un risultato da poco.