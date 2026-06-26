Angelina Jolie è protagonista di Couture, il nuovo film ambientato nel mondo dell'alta moda: ecco trama e dove vederlo oggi

Parigi, l'alta moda, una storia di incontri inattesi e una protagonista d'eccezione. Dopo mesi di attesa, Angelina Jolie torna finalmente sul grande schermo con Couture, il nuovo film diretto da Alice Winocour che la vede recitare accanto a Louis Garrel, Ella Rumpf e Garance Marillier.

Presentato in anteprima nei festival internazionali e in arrivo nelle sale cinematografiche, Couture è un racconto delicato che intreccia il fascino della moda parigina con temi come il riscatto personale, le seconde possibilità e il valore degli incontri che cambiano una vita.

Un ruolo diverso dal solito per Angelina Jolie, che interpreta una figura elegante e misteriosa all'interno di una maison di alta moda, in un film che usa il dietro le quinte delle sfilate per parlare soprattutto di persone.

Molti spettatori, però, si stanno facendo la stessa domanda: il film è già disponibile gratis su qualche piattaforma streaming?

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(Continua sotto il trailer)

Di cosa parla Couture

Ambientato durante la frenetica settimana dell'Haute Couture di Parigi, il film segue la storia di una giovane donna che cerca di ricostruire la propria vita dopo un passato difficile. Il suo destino cambia quando incontra una direttrice di una prestigiosa maison di moda interpretata da Angelina Jolie, che decide di offrirle un'opportunità inattesa.

Da quel momento si apre un percorso fatto di crescita personale, lavoro, fragilità e ricerca della propria identità. Sullo sfondo scorrono gli atelier, le sfilate, gli abiti realizzati a mano e tutta la magia dell'alta moda francese, raccontata con uno sguardo intimo e mai superficiale.

Accanto ad Angelina Jolie troviamo Louis Garrel, volto amatissimo del cinema francese contemporaneo, che contribuisce a rendere ancora più elegante un cast costruito intorno a personaggi complessi e profondamente umani.

Più che un film sulla moda, Couture è un racconto sulle seconde possibilità e sulla capacità di reinventarsi quando tutto sembra perduto.

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Su Netflix o Amazon Prime Video: dove vedere Couture?

Chi sperava di trovare Couture già disponibile sulle piattaforme streaming dovrà avere ancora un po' di pazienza.

Al momento il nuovo film con Angelina Jolie non è disponibile gratuitamente su Netflix, Prime Video, Disney+, NOW o altre piattaforme on demand. Come accade per la maggior parte delle produzioni cinematografiche, il film ha iniziato il suo percorso esclusivamente nelle sale.

Per il momento, quindi, l'unico modo per vedere Couture è acquistare un biglietto al cinema.

Solo nei prossimi mesi il film dovrebbe approdare prima sulle piattaforme di noleggio e acquisto digitale e successivamente, in base agli accordi di distribuzione, anche su uno dei principali servizi di streaming. Al momento, però, non è stata ancora comunicata una data ufficiale.

Per gli appassionati di moda, di cinema d'autore e naturalmente di Angelina Jolie, l'attesa sembra comunque destinata a essere ripagata da un'opera raffinata, elegante e profondamente emozionante, capace di raccontare come, a volte, basti un incontro inaspettato per cambiare completamente il corso di una vita.