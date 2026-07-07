Nel cuore della Val Pusteria, il Falkensteiner Hotel Antholz invita gli amanti della montagna d’estate a trascorrere una vacanza all’insegna della pace e del silenzio, nel fresco abbraccio della natura. L'occasione per rallentare, rigenerarsi e ritrovare il proprio benessere

Fuggire dalla quotidianità e dal lavoro, ma soprattutto, in estate, il sogno di tutti e tutte è di fuggire dalle temperature torride della città. Serve, però, trovare un rifugio accogliente, in una località in cui l’aria è fresca e la natura incontaminata. Un posto dove rallentare, rigenerarsi e ritrovare la pace.

In questo scenario, la Valle Anterselva, in Alto Adige, è una meta ideale per chi cerca un'esperienza di totale distacco dalla routine. Sarà per il clima mite, le notti stellate o semplicemente perché i ritmi rallentano spontaneamente appena si arriva.

Proprio qui, a 1.500 metri di altitudine, circondato dai boschi del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina e a brevissima distanza dal Lago di Anterselva, si trova il Falkensteiner Hotel Antholz. Un rifugio adults-only immerso in un'atmosfera unica di tranquillità e privacy, specificamente pensata per coppie e adulti che desiderano staccare la spina senza distrazioni.

Design alpino e benessere slow

L'hotel si integra perfettamente con il paesaggio grazie all’uso di materiali locali. Conta 72 camere e suite in stile alpino contemporaneo, dove il legno e i tessuti naturali creano un ambiente minimal e accogliente. Le ampie vetrate con vista sulle Dolomiti e sulla foresta trasformano la natura in un elemento d'arredo.

In ogni dettaglio si riflette la filosofia dello slow stay. Dall'offerta gastronomica fino agli spazi comuni, ogni ambiente restituisce la sensazione concreta di relax profondo. Ne sono un esempio la nuova area ristorante, un'oasi di piacere per il palato, con vista panoramica; e la terrazza solarium dove gli ospiti riscoprono il proprio equilibrio psicofisico attraverso il silenzio e la contemplazione del paesaggio.

Riconnettersi con la natura

La pace che si respira in hotel trova spazio ulteriore all’esterno, tra i boschi e gli ampi prati della Valle Anterselva. Un vero paradiso per gli amanti dell'outdoor, a tutti i livelli.

Direttamente dal Falkensteiner Hotel Antholz partono numerosi sentieri che si snodano all'interno del Parco Naturale, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. La struttura mette a disposizione il noleggio di zaini e bastoncini da trekking, oltre a mountain bike ed e-bike per chi vuole esplorare i percorsi della valle senza sforzi eccessivi.

Un'esperienza rigenerante e accessibile a tutti è il forest bathing - l'immersione sensoriale nei boschi di conifere per respirare i fitoncidi rilasciati dagli alberi. E non mancano, poi, le passeggiate guidate, come quella verso il Lago di Anterselva, uno specchio d'acqua alpino ideale anche per un picnic.

Trattamenti alpini rigenerativi

Al rientro in hotel dopo una giornata nella natura, nell’Acquapura SPA va in scena in relax. L'area di mille metri quadrati è progettata per offrire un percorso rigenerante completo.

La ricerca del benessere inizia nella piscina interna ed esterna riscaldata con idromassaggio, che permette di nuotare ammirando i profili della Valle di Anterselva. E prosegue poi nell'area saune, un circuito “caldo” che comprende una sauna di vapore, una alle erbe biologiche, il percorso Kneipp e una tradizionale sauna finlandese all'aperto.

Per aggiungere benessere al benessere, un menu di trattamenti, massaggi e impacchi che utilizzano ingredienti e principi attivi tipici della flora alpina è a disposizione degli ospiti. Che tra un passaggio e l’altro, possono rilassarsi in una delle tre sale dedicate al riposo post-trattamento, dotate anche di letti idrostatici riscaldati.

Ed ecco che la vacanza estiva al Falkensteiner Hotel Antholz si trasforma in una vera e propria luxury alpine escape: una fuga lontana dal caos e dalla calura, all’insegna del fresco, del benessere e del lusso discreto della natura.