41 brand in passerella e una crescente vocazione internazionale consolidano questa manifestazione come piattaforma di riferimento per il beachwear europeo.

Si è conclusa da qualche giorno la Gran Canaria Swim Week, evento che apre una nuova fase del proprio percorso con un'edizione che segna un deciso cambio di passo. Lo spostamento della manifestazione dal tradizionale appuntamento autunnale alla fine di giugno rappresenta infatti una scelta strategica pensata per allinearsi ai ritmi del mercato internazionale della moda mare, favorendo così l'incontro tra designer, buyer e operatori del settore in un momento più favorevole per la presentazione delle collezioni.

Credits: Courtesy of Press Office

L'edizione 2026 si è svolta dal 24 al 27 giugno tra il Perchel Beach Club e il centro espositivo Expomeloneras in una manifestazione che ha riunito 41 marchi, di cui 28 provenienti dalle Canarie, confermando così il proprio ruolo di piattaforma privilegiata per valorizzare il talento locale e, allo stesso tempo, attrarre nomi di rilievo della scena internazionale.



In passerella talento locale e grandi nomi del beachwear



Il programma ha visto alternarsi numerosi marchi delle Canarie, tra cui Maldito Sweet, Elena Morales, Nuria González, Palmas, Mommy Loves, Volcano Blood, Chacho SVNRS e Sirago, insieme a brand internazionali come Alexandra Miro, Chantelle, Banana Moon, Miss Bikini e Dan Ward. A questi si sono aggiunti importanti protagonisti della moda spagnola, tra cui Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés, Women'Secret, Gisela, Gogana, Camila CTG e Bohodot.

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Per molte aziende la passerella si è confermata uno strumento concreto di sviluppo commerciale. Alcuni brand hanno infatti evidenziato un immediato incremento dell'interesse da parte dei buyer e dei rivenditori già nei giorni successivi alle sfilate, a conferma della crescente rilevanza internazionale della manifestazione.



Due location per valorizzare la moda mare



Anche quest'anno l'evento ha mantenuto la formula che unisce una spettacolare sfilata all'aperto a un calendario di défilé negli spazi espositivi.

La giornata inaugurale si è svolta al Perchel Beach Club, nuova cornice affacciata sull'oceano che ha sostituito Pasito Blanco, ospitando le collezioni di Maldito Sweet, Gogana, Alexandra Miro e Ágatha Ruiz de la Prada.

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Il resto del programma è proseguito all'Expomeloneras, trasformato per l'occasione in un grande hub dedicato alla moda mare con una passerella di 32 metri, schermi LED integrati e una capienza di circa 640 spettatori.



Gran Canaria : la moda mare guarda oltre i confini



La vocazione internazionale rappresenta oggi uno dei principali punti di forza della Gran Canaria Swim Week. Per molti marchi delle Canarie, la presenza all'evento costituisce un'importante occasione per ampliare la distribuzione oltre l'arcipelago, superando anche le difficoltà logistiche e doganali che caratterizzano il mercato locale.

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Parallelamente, il coinvolgimento di brand provenienti dal resto della Spagna e dall'estero contribuisce a rafforzare il profilo internazionale della manifestazione, favorendo nuove collaborazioni commerciali e aumentando l'attrattività della passerella per tutti gli operatori del settore.

Gran Canaria Swim Week : i premi dell'edizione 2026

Come da tradizione, la manifestazione si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti dedicati ai protagonisti dell'edizione.

Il Premio White Milano è stato assegnato a Chacho SVNRS, che parteciperà con uno spazio dedicato alla prossima edizione della fiera milanese. Il Premio alla Migliore Collezione Emergente è andato a Sandra Jaurrieta, mentre il riconoscimento per la Migliore Collezione è stato conquistato da Camila CTG.

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Promossa dal Cabildo di Gran Canaria attraverso il programma Gran Canaria Moda Cálida, con il sostegno dell'Associazione dei Creatori di Moda della Spagna (ACME), la Gran Canaria Swim Week continua così a consolidare la propria crescita. Secondo gli ultimi dati diffusi dagli organizzatori, l'edizione 2026 ha generato un impatto economico stimato di oltre 10 milioni di euro, confermando il crescente peso della manifestazione nel panorama europeo della moda mare.