Nel borgo trentino di Rango i mercatini di Natale non si limitano alla piazza: entrano nelle case medievali, nelle cantine di pietra e nei portici dove un tempo passavano mercanti e pastori.

Una porta di legno che si apre su un arco di pietra, il profumo di polenta che arriva da una cucina nascosta, le travi decorate con ghirlande fatte a mano. A Rango, frazione di Bleggio Superiore nelle Giudicarie Esteriori del Trentino, il Natale ha ancora il passo lento dei borghi contadini e un mercatino che usa il paese intero come scenografia.

Dal 14 novembre al 31 dicembre qui va in scena i mercatini di Natale di Rango, inseriti tra i più suggestivi dell’arco alpino. La passeggiata entra negli androni delle case, nelle vecchie stalle e nei celebri vòlt, le cantine con soffitto a volta.

Rango, borgo trentino dove si cammina al coperto

Rango sorge sull’altopiano del Bleggio, tra prati, noci e montagne, non lontano dalle Terme di Comano. Le case in pietra sono addossate una all’altra, con muri spessi, ballatoi in legno e grandi portali che si aprono su corti interne. A collegarle ci sono i portech, passaggi coperti che permettono di attraversare buona parte del borgo restando al riparo, dettaglio che in inverno si apprezza parecchio.

Non è un caso se il nome del paese richiama l’idea di "passaggio". Nei secoli scorsi qui transitavano mercanti e pastori diretti verso il Garda, che trovavano protezione sotto i portici insieme agli animali. I piani bassi delle abitazioni erano stalle, fienili, depositi: gli stessi spazi che oggi, a dicembre, si trasformano nel più scenografico dei percorsi natalizi.

Mercatini di Natale di Rango: dentro case, cantine e stalle

La cosa più sorprendente dei mercatini di Natale di Rango è il loro essere diffusi. Non esiste una sola piazza piena di casette: il percorso entra sotto i vòlt, sbuca nei cortili, attraversa i portech illuminati da luci calde. Ogni portone può nascondere un micro-mondo natalizio, tra tavoli di legno coperti di candele, presepi, giocattoli e decorazioni fatte a mano.

Le bancarelle sono gestite da artigiani, associazioni, produttori del territorio del Bleggio. Si trovano oggetti in legno, corone per la porta, tessili caldi, ma anche prodotti agricoli e piccoli cosmetici naturali. Tra uno stand e l’altro il profumo cambia: dalla polenta fumante ai dolci con la Noce del Bleggio, dai formaggi ai salumi, dal vin brulé alle bevande calde speziate. Non mancano opzioni vegetariane, vegane, senza glutine e senza lattosio.

L’edizione 2026 è in programma in giornate selezionate dal 14 novembre al 31 dicembre, con apertura dalle 9.30 alle 18.30. I mercatini restano chiusi il 24 e 25, ma riprendono dal 26 fino a San Silvestro.

L’ingresso è gratuito e per godersi l’atmosfera senza fretta ha senso mettere in conto almeno tre o quattro ore, inclusa una sosta gourmand in uno dei punti ristoro.

Nel tardo pomeriggio il borgo cambia registro: il cielo si fa blu scuro, le lanterne disegnano archi di luce sotto i portech e l’atmosfera diventa ancora più intima. Il mercatino chiude comunque alle 18.30.

Come arrivare a Rango e organizzare il weekend

Rango si raggiunge in auto seguendo le strade che portano a Comano Terme e Ponte Arche. Da Trento si sale verso Madonna di Campiglio, da Brescia si segue la statale del Caffaro, da Riva del Garda si passa per Tenno e Fiavé.

Durante i mercatini conviene però lasciare l’auto nei parcheggi esterni e usare le navette, che partono da Ponte Arche-Comano Terme, da Fiavé e dal Passo Durone. Il servizio costa circa 5 euro a persona per andata e ritorno, bambini sotto i sei anni e persone con disabilità viaggiano gratis.

Le navette non si prenotano e l’ultima corsa è intorno alle 18.30, quindi può esserci un po’ di attesa al rientro. Chi arriva in camper trova un’area sosta a Cavrasto e una più attrezzata a Ponte Arche-Comano Terme, con servizi completi.

La struttura medievale del borgo rende l’esperienza affascinante, ma chiede qualche attenzione. Le stradine sono lastricate e in pendenza, molti androni hanno gradini o pavimenti irregolari: con il passeggino si gira, ma non ovunque.

Per i più piccoli gli esperti consigliano spesso un marsupio o zaino porta-bebè, soprattutto nelle ore di punta. L’accessibilità per chi ha mobilità ridotta è possibile sulle vie principali, mentre circa metà degli stand in vòlt e cantine può risultare più complessa da raggiungere. I cani sono ammessi al guinzaglio; nelle giornate affollate è prudente avere con sé anche la museruola.

Fra una bancarella e l’altra ricordatevi di alzare lo sguardo: camini esterni, rastrelliere e la fontana quadrata raccontano la vita contadina di un tempo.

Per una parentesi culturale ci sono il Museo della Scuola, con banchi e lavagne d’epoca, e qualche mostra temporanea negli antichi edifici. Chi si ferma un weekend può spingersi a Balbido, il paese dipinto con la strìa gigante, al Museo delle Palafitte di Fiavé e alle passeggiate nel parco di Comano Terme.