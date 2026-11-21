In Trentino c'è un borgo in cui i mercatini natalizi si svolgono all'interno di case medievali
Una porta di legno che si apre su un arco di pietra, il profumo di polenta che arriva da una cucina nascosta, le travi decorate con ghirlande fatte a mano. A Rango, frazione di Bleggio Superiore nelle Giudicarie Esteriori del Trentino, il Natale ha ancora il passo lento dei borghi contadini e un mercatino che usa il paese intero come scenografia.
Dal 14 novembre al 31 dicembre qui va in scena i mercatini di Natale di Rango, inseriti tra i più suggestivi dell’arco alpino. La passeggiata entra negli androni delle case, nelle vecchie stalle e nei celebri vòlt, le cantine con soffitto a volta.
Rango, borgo trentino dove si cammina al coperto
Rango sorge sull’altopiano del Bleggio, tra prati, noci e montagne, non lontano dalle Terme di Comano. Le case in pietra sono addossate una all’altra, con muri spessi, ballatoi in legno e grandi portali che si aprono su corti interne. A collegarle ci sono i portech, passaggi coperti che permettono di attraversare buona parte del borgo restando al riparo, dettaglio che in inverno si apprezza parecchio.
Non è un caso se il nome del paese richiama l’idea di "passaggio". Nei secoli scorsi qui transitavano mercanti e pastori diretti verso il Garda, che trovavano protezione sotto i portici insieme agli animali. I piani bassi delle abitazioni erano stalle, fienili, depositi: gli stessi spazi che oggi, a dicembre, si trasformano nel più scenografico dei percorsi natalizi.
Mercatini di Natale di Rango: dentro case, cantine e stalle
La cosa più sorprendente dei mercatini di Natale di Rango è il loro essere diffusi. Non esiste una sola piazza piena di casette: il percorso entra sotto i vòlt, sbuca nei cortili, attraversa i portech illuminati da luci calde. Ogni portone può nascondere un micro-mondo natalizio, tra tavoli di legno coperti di candele, presepi, giocattoli e decorazioni fatte a mano.
Le bancarelle sono gestite da artigiani, associazioni, produttori del territorio del Bleggio. Si trovano oggetti in legno, corone per la porta, tessili caldi, ma anche prodotti agricoli e piccoli cosmetici naturali. Tra uno stand e l’altro il profumo cambia: dalla polenta fumante ai dolci con la Noce del Bleggio, dai formaggi ai salumi, dal vin brulé alle bevande calde speziate. Non mancano opzioni vegetariane, vegane, senza glutine e senza lattosio.
L’edizione 2026 è in programma in giornate selezionate dal 14 novembre al 31 dicembre, con apertura dalle 9.30 alle 18.30. I mercatini restano chiusi il 24 e 25, ma riprendono dal 26 fino a San Silvestro.
L’ingresso è gratuito e per godersi l’atmosfera senza fretta ha senso mettere in conto almeno tre o quattro ore, inclusa una sosta gourmand in uno dei punti ristoro.
Nel tardo pomeriggio il borgo cambia registro: il cielo si fa blu scuro, le lanterne disegnano archi di luce sotto i portech e l’atmosfera diventa ancora più intima. Il mercatino chiude comunque alle 18.30.
Come arrivare a Rango e organizzare il weekend
Rango si raggiunge in auto seguendo le strade che portano a Comano Terme e Ponte Arche. Da Trento si sale verso Madonna di Campiglio, da Brescia si segue la statale del Caffaro, da Riva del Garda si passa per Tenno e Fiavé.
Durante i mercatini conviene però lasciare l’auto nei parcheggi esterni e usare le navette, che partono da Ponte Arche-Comano Terme, da Fiavé e dal Passo Durone. Il servizio costa circa 5 euro a persona per andata e ritorno, bambini sotto i sei anni e persone con disabilità viaggiano gratis.
Le navette non si prenotano e l’ultima corsa è intorno alle 18.30, quindi può esserci un po’ di attesa al rientro. Chi arriva in camper trova un’area sosta a Cavrasto e una più attrezzata a Ponte Arche-Comano Terme, con servizi completi.
La struttura medievale del borgo rende l’esperienza affascinante, ma chiede qualche attenzione. Le stradine sono lastricate e in pendenza, molti androni hanno gradini o pavimenti irregolari: con il passeggino si gira, ma non ovunque.
Per i più piccoli gli esperti consigliano spesso un marsupio o zaino porta-bebè, soprattutto nelle ore di punta. L’accessibilità per chi ha mobilità ridotta è possibile sulle vie principali, mentre circa metà degli stand in vòlt e cantine può risultare più complessa da raggiungere. I cani sono ammessi al guinzaglio; nelle giornate affollate è prudente avere con sé anche la museruola.
Fra una bancarella e l’altra ricordatevi di alzare lo sguardo: camini esterni, rastrelliere e la fontana quadrata raccontano la vita contadina di un tempo.
Per una parentesi culturale ci sono il Museo della Scuola, con banchi e lavagne d’epoca, e qualche mostra temporanea negli antichi edifici. Chi si ferma un weekend può spingersi a Balbido, il paese dipinto con la strìa gigante, al Museo delle Palafitte di Fiavé e alle passeggiate nel parco di Comano Terme.
© Riproduzione riservata