Non solo glamour Anni 60 ma un vero e proprio manifesto di un'epoca. Ecco perché La dolce vita è ancora oggi uno dei film più amati dagli stranieri

Siete a un aperitivo a Londra, qualcuno scopre che siete italiani e, quasi per riflesso, butta lì un “ah, like "La Dolce Vita”. Non sta parlando della vostra capacità di ordinare uno spritz, ma di un film in bianco e nero del 1960 che, per il resto del pianeta, è sinonimo di Italia.

È impressionante se ci pensate. Abbiamo regalato al mondo La vita è bella, Nuovo Cinema Paradiso, i capolavori di Sorrentino. Eppure, quando si parla di “film italiano più famoso nel mondo”, c’è sempre un titolo che torna in cima alla lista: La dolce vita di Federico Fellini, ancora oggi il film italiano più amato e visto all’estero. Ma perché proprio questo, e perché continua a ossessionare gli stranieri più di ogni altro?







Un film del 1960 che continua a parlare al mondo





La trama la conoscete: Roma del boom economico, Hollywood sul Tevere, Via Veneto come passerella h24. Fellini ci piazza in mezzo Marcello Rubini, giornalista mondano interpretato da Marcello Mastroianni, e lo lascia vagare tra party, attrici, aristocratici annoiati, intellettuali in crisi. Sotto la superficie scintillante, un vuoto che fa quasi rumore.

Non è solo cinema d’autore, è storytelling universale. L’uomo che non sa chi essere, la ricerca di senso soffocata dai flash, l’inquietudine mascherata da glamour. È questo che colpisce gli spettatori stranieri: potrebbero non capire ogni riferimento alla Roma dei primi anni Sessanta, ma riconoscono benissimo l’ansia da prestazione sociale. Oggi, nell’era degli influencer, Marcello sembra uno di voi quando scrollate Instagram alle tre di notte chiedendovi dove stiate andando.

I numeri spiegano perché La dolce vita ha smesso di essere “solo” italiano. Nel 1960, in patria, porta al cinema circa 13,6 milioni di spettatori, diventando ancora adesso uno dei sei film più visti in Italia dal 1950. Negli Stati Uniti incassa quasi 20 milioni di dollari e finisce tra i dieci film più visti dell’anno: un trionfo rarissimo per un’opera straniera, in bianco e nero e pure scomoda.







Perché proprio "La dolce vita" è diventato il volto dell’Italia nel mondo





Per uno spettatore internazionale, La dolce vita è come un’intera campagna di promozione del made in Italy montata in tre ore e senza trucco. Roma appare magnetica, decadente e irresistibile: Via Veneto come set, i caffè pieni di star, le notti infinite. Non a caso, “Dolce Vita” fuori dall’Italia è diventata un’espressione comune per descrivere uno stile di vita spensierato, elegante, un filo irresponsabile.

Poi c’è la potenza delle icone. Anita Ekberg che entra nella Fontana di Trevi, abito lungo e gatto in braccio, è una delle immagini più replicate della storia del cinema: dalle pubblicità ai selfie notturni dei turisti che cercano di rifarla (con i vigili urbani molto meno indulgenti di quelli di Fellini). Mastroianni con l’abito scuro impeccabile, gli occhiali da sole e il maglione a collo alto ha praticamente inventato un’estetica maschile che ancora oggi ispira stilisti e designer.

E poi il colpo di genio linguistico: il termine “paparazzo”, nato nel film, è entrato nel vocabolario globale. Quando i tabloid americani scrivono di “paparazzi” stanno inconsapevolmente citando un personaggio di Fellini. Nessun altro film italiano ha generato una parola usata a Tokyo come a Los Angeles.

La parte interessante è che gli stranieri non vedono solo la cartolina. In molte cineteche, quando presentano il film, insistono su quell’Italia seducente ma già in crisi morale, su un cattolicesimo soffocante che convive con la voglia di libertà, su un’élite che balla mentre la realtà si sgretola. È un’immagine che parla anche delle loro città, non solo della nostra.







I numeri, i premi e ciò che succede oggi quando lo riguardate





Se vi chiedete perché La dolce vita batta ancora gli altri classici italiani all’estero, i dati aiutano. Palma d’Oro a Cannes nel 1960, Oscar ai costumi di Piero Gherardi, decine di riconoscimenti e, soprattutto, presenza costante nelle classifiche dei “migliori film di sempre” stilate da istituzioni come il British Film Institute. Quando i critici votano i titoli che hanno cambiato il cinema, Fellini è quasi sempre lì.

Ma la vera differenza rispetto a capolavori come La vita è bella o Nuovo Cinema Paradiso è l’onda lunga culturale. La dolce vita non è solo un film, è un brand internazionale: il nome finisce in titoli di canzoni, hotel, profumi, capsule collection, campagne pubblicitarie. I tour guidati di Roma “sulle tracce della Dolce Vita” sono un format fisso, e musei come il MoMA di New York continuano a dedicargli retrospettive e restauri. Non è un classico da scaffale, è un testo vivo che il mondo rilegge di continuo.

Intanto, mentre voi valutate l’ennesima serie da iniziare, fuori dai confini italiani migliaia di persone scoprono La dolce vita per la prima volta in sala, nelle rassegne, nei festival. E spesso la reazione è la stessa: “Pensavo fosse solo glamour anni Sessanta, invece parla anche di me”. Forse è questo il vero motivo per cui resta il film italiano più amato all’estero: mostra un’Italia bellissima, sì, ma abbastanza fragile da essere universale. La prossima volta che lo riguardate, provate a farlo con gli occhi di chi non è nato qui: vedrete quanto, in quelle notti romane, c’è ancora del vostro presente.