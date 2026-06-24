Da Sorrentino a Park Chan-wook, passando per Chloe Zhao e Joachim Trier: i titoli del 2026 al cinema da non perdere

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente ricco per il cinema. Tra grandi autori che hanno confermato il proprio talento, registi capaci di sorprendere e sequel che hanno saputo andare oltre la semplice “operazione nostalgia”.

Dal dramma intimo di Hamnet alla satira feroce di No Other Choice, passando per il cinema emotivo di Joachim Trier, la fantascienza di L'ultima missione: Project Hail Mary e il ritorno di personaggi diventati iconici, ecco i migliori film del 2026 usciti finora al cinema.

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Ecco la classifica (secondo noi) dei migliori film del 2026

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Hamnet - Nel nome del figlio di Chloe Zhao

Candidato a ben otto Oscar e vincitore della statuetta per la Miglior attrice protagonista grazie all’interpretazione di Jessie Buckley, Hamnet racconta la profonda storia d’amore tra il giovane e squattrinato William Shakespeare (Paul Mescal) e sua moglie Agnes Hathaway (Jessie Buckley), guaritrice profondamente legata alla natura. Sullo sfondo, il dolore devastante per la perdita del figlio Hamnet. L’intensità della performance di Buckley e l’indagine sui meccanismi di una coppia travolta dal lutto sono gli aspetti più magnetici di un film diretto con grande sensibilità da Chloe Zhao, già premio Oscar per Nomadland.

No Other Choice - Non c’è altra scelta di Park Chan-wook

No Other Choice è uno dei film più folli e irresistibili di Park Chan-wook. Protagonista è un uomo di mezza età che, dopo essere stato licenziato dal lavoro della sua vita e aver collezionato impieghi precari, decide di prendere in mano il proprio destino. Come? Eliminando fisicamente tutti i candidati che potrebbero soffiargli il posto perfetto. Commedia nera feroce e surreale, il film parte da una critica spietata al mercato del lavoro contemporaneo per trasformarsi in un racconto macabro sulla disperazione e sulla sua capacità di trasformare una persona comune in un mostro assetato di sangue. Molto divertente.

Sentimental Value di Joachim Trier

Al funerale della madre, le sorelle Nora e Agnes ritrovano il padre Gustav, regista cinematografico da cui si erano allontanate anni prima. Gustav torna con un progetto preciso: realizzare un film sulla vita della moglie scomparsa e affidarne il ruolo principale a Nora, ormai affermata attrice teatrale. L’equilibrio già fragile della famiglia viene però sconvolto dall’arrivo di una giovane star hollywoodiana, costringendo tutti a confrontarsi con vecchi traumi e con le ferite lasciate dal rapporto con il padre. Sentimental Value conferma il talento di Joachim Trier e si è rivelato una delle più belle sorprese dell’anno.

La grazia di Paolo Sorrentino

Mariano De Santis (Toni Servillo), Presidente della Repubblica Italiana, è arrivato alla fine del proprio mandato. Per la sua etica incrollabile è soprannominato “Cemento Armato”. Mentre il suo incarico volge al termine, però, si trova davanti a decisioni cruciali: una legge sull’eutanasia, la richiesta di grazia di un uomo che ha ucciso la moglie malata di Alzheimer e quella di una donna che ha assassinato il marito violento. I dilemmi morali legati al suo ruolo si intrecciano così con la sfera privata, in particolare con il rapporto complesso con la figlia Dorotea (Anna Ferzetti).

L’ultima missione: Project Hail Mary di Phil Lord e Christopher Miller

Adattamento cinematografico del bestseller fantascientifico di Andy Weir, il film è diretto da Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse, The Lego Movie) e interpretato da Ryan Gosling. Il Sole si sta spegnendo a causa di misteriosi microrganismi che ne consumano l’energia. Quando l’ex ricercatore Ryland Grace si risveglia a bordo di un’astronave, non ricorda perché si trovi lì e i suoi due compagni di missione sono già morti. Mentre ricostruisce il proprio passato, dovrà trovare il modo di salvare l’umanità e farà un incontro destinato a conquistare il pubblico: quello con l’ingegnoso alieno Rocky. Per gli appassionati di fantascienza, uno degli appuntamenti imperdibili dell’anno.

Backrooms di Kane Parsons

Backrooms è il caso cinematografico del 2026, almeno per ora. Nato come web series virale realizzata da Kane Parsons quando era ancora adolescente, il progetto è stato trasformato in un film ad alta tensione prodotto da maestri del genere come James Wan e Osgood Perkins. Clark (Chiwetel Ejiofor), un uomo in grave difficoltà personale, scopre nel seminterrato di casa un passaggio verso una realtà parallela: le Backrooms, un infinito labirinto di uffici, corridoi e ambienti asettici. Quando scompare misteriosamente, la sua psicoterapeuta Mary (Renate Reinsve) si mette sulle sue tracce e finisce per addentrarsi nello stesso incubo. Presto scoprirà che lei e il suo paziente non sono soli e che qualcosa di inquietante si nasconde nell’ombra.

Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel

Attesissimo sequel del cult uscito vent’anni fa, Il diavolo veste Prada 2 ci riporta nei corridoi di Runway, la celebre rivista ancora guidata dall’inossidabile Miranda Priestly (Meryl Streep), questa volta alle prese con la crisi dell’editoria cartacea. Decisa a reinventare il magazine per conquistare il pubblico contemporaneo, Miranda richiama Andy Sachs (Anne Hathaway), mentre l’ex assistente Emily (Emily Blunt), ormai potente dirigente del settore fashion, minaccia di sottrarre a Runway i suoi principali inserzionisti. Realizzare un sequel all’altezza delle aspettative sembrava un’impresa quasi impossibile. E invece il film centra perfettamente l’obiettivo: regala ai fan esattamente ciò che speravano di ritrovare, senza rinunciare a parlare del presente.