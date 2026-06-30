In una rara intervista, Angelina Jolie racconta come il divorzio da Brad Pitt abbia cambiato il suo rapporto con l'amore e la vita privata

Sono passati quasi dieci anni da quando la fine del matrimonio con Brad Pitt ha cambiato per sempre la sua vita. Da allora, Angelina Jolie ha sempre scelto di mantenere il massimo riserbo sulla propria sfera sentimentale, preferendo parlare dei figli, del lavoro e dei suoi numerosi progetti umanitari.

Per questo motivo le sue ultime dichiarazioni hanno subito attirato l'attenzione dei fan.

In un'intervista rilasciata per promuovere il suo nuovo film Couture, l'attrice ha raccontato, con una sincerità insolita, come il lungo periodo successivo alla separazione abbia influenzato il suo rapporto con l'amore e con sé stessa.

Le sue parole arrivano mentre Brad Pitt vive ormai da alcuni anni una relazione stabile con Ines de Ramon, mentre Angelina Jolie è rimasta lontana dai gossip sentimentali.

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"Non ho frequentato nessuno": la confessione di Angelina Jolie

Nel film Couture, Angelina Jolie interpreta una donna che, dopo una diagnosi di tumore al seno, riscopre anche la possibilità di innamorarsi. Un ruolo che, come ha spiegato l'attrice, l'ha portata inevitabilmente a riflettere sulla propria vita.

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«Non ho frequentato né avuto una relazione con nessuno da quando ho divorziato quasi dieci anni fa», ha raccontato. «Mi sono talmente concentrata sui miei figli e sulla mia famiglia che quella parte di me non è più stata al centro della mia vita».

Durante l'intervista, l'attrice ha spiegato di essersi resa conto, proprio grazie al personaggio che interpreta, che una donna può essere completamente dedicata ai propri figli senza per questo rinunciare ai propri bisogni personali.

«Mi ci è voluto un momento per pensare: "Può amare sua figlia, essere una madre presente e, allo stesso tempo, avere bisogno di questo come donna. E forse potrebbe perfino essere qualcosa di profondamente curativo"» ha spiegato.

A farle cambiare prospettiva sarebbero state soprattutto le sue figlie, Zahara, Shiloh e Vivienne, ormai giovani donne. «Parlano con me come donne adulte e, osservandole, capisco cosa desidero per loro. Mi ricordano anche quello che forse io stessa ho perso lungo la strada». Le ragazze, ha aggiunto l'attrice, la stanno «riportando alla persona che ero» e la incoraggiano a essere qualcosa di più di una semplice madre.

«Credo che ora vogliano vedermi non soltanto come "mamma". C'è di nuovo spazio perché io possa essere quella donna. Sto pensando che devo ricominciare a vivere. A essere di nuovo libera» ha concluso.

Nessun gossip su una nuova storia d'amore, quindi. Ma questa è forse la dichiarazione più personale che Angelina Jolie abbia rilasciato negli ultimi anni. Dopo un decennio trascorso tra battaglie legali, lavoro e famiglia, l'attrice sembra pronta ad aprire una nuova fase della sua vita: una fase in cui, per la prima volta dopo molto tempo, potrebbe concedere un po' di spazio anche a sé stessa.