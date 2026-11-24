Ogni novembre il Black Friday promette affari imperdibili, ma dietro ai carrelli pieni c’è una storia molto diversa dai meme sugli schiavi svenduti che girano online.

Il Black Friday è il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, cioè al quarto giovedì di novembre, e segna l’inizio ufficiale della stagione dello shopping natalizio negli Stati Uniti. Per decenni è stato un rito tutto americano; poi, a forza di newsletter e banner, ha conquistato anche l’Europa e l’Italia, ridisegnando il calendario degli sconti. Ma la storia di questo «venerdì nero» inizia molto prima degli scontrini lunghi e dei carrelli digitali.

Negli ultimi anni molti di voi avranno letto, magari in una storia ricondivisa, che il Black Friday sarebbe nato come giorno di svendita degli schiavi dopo il Ringraziamento. Una spiegazione forte, indignata quanto basta per diventare virale, ma completamente priva di fondamento storico. Per capire qual è la vera storia del Black Friday bisogna uscire dal feed e tornare a Philadelphia, tra traffico impazzito, contabili creativi e molta fantasia di marketing.

Cos’è il Black Friday e come nasce davvero il nome

Il termine «Black Friday» esiste in inglese da secoli per indicare giornate disastrose: nel 1869 viene usato per il crollo del prezzo dell’oro a Wall Street, provocato dagli speculatori Jay Gould e Jim Fisk.

Per il giorno dopo il Ringraziamento, invece, la prima attestazione documentata è del 1951, in una rivista di gestione aziendale. Lì «Black Friday» indica il venerdì in cui moltissimi dipendenti si mettono in malattia per allungare il weekend.

Negli stessi anni a Philadelphia la polizia usa l’espressione per descrivere il caos di traffico, incidenti e taccheggi che segue la parata di Macy’s e la partita di football del weekend. Le strade sono intasate, i negozi pieni, gli agenti stremati: per loro è davvero un venerdì nero.

Solo dagli anni Settanta il termine comincia a circolare sui giornali come sinonimo del giorno più affollato per traffico e acquisti. Negli anni Ottanta il marketing prova a ribaltare l’immagine negativa, raccontando che «nero» indica i conti finalmente in attivo. Da allora la storia del Black Friday viene semplificata in questo racconto rassicurante: un giorno in cui, grazie agli sconti, i bilanci dei negozi passano dal rosso al nero.

Leggende metropolitane e vera etimologia del Black Friday

La teoria della «svendita degli schiavi» nasce in anni recenti sui social, probabilmente verso il 2008, e diventa virale qualche stagione dopo grazie a post indignati di celebrities statunitensi. L’idea è potente: i ricchi proprietari che, dopo essersi riempiti la pancia al Ringraziamento, vanno a comprare schiavi a prezzi ribassati per l’inverno.

I fact-checker hanno esaminato leggi, archivi, annunci di vendita dell’Ottocento: non esiste alcuna prova di un «venerdì nero» dedicato agli sconti sugli schiavi dopo il Ringraziamento. Gli storici che studiano la schiavitù statunitense concordano: è una ricostruzione nata di sana pianta nell’era dei social.

L’unico legame lontano con la schiavitù è letterario: nel 1688 la scrittrice Aphra Behn, nel romanzo antischiavista Oroonoko, definisce «Black Friday» un giorno di punizioni inflitte agli schiavi nelle colonie. Ma qui il Ringraziamento non c’entra e non ci sono saldi: è solo un venerdì particolarmente nefasto.

Ma qui il Ringraziamento non c’entra: come spesso accade nel mondo anglosassone, «nero» descrive semplicemente una giornata di lutto o di disastro, proprio come avverrà per gli shock finanziari. Lo stesso accade per tanti altri «venerdì neri» e «lunedì neri» legati a crolli di Borsa o tragedie.

Questa bufala funziona perché offre una spiegazione semplice e moralmente potente a un fenomeno complesso, e perché gioca sul contrasto tra consumismo sfrenato e pagine oscure della storia. Inoltre si diffonde bene: una frase a effetto, un’immagine forte, la sensazione di «sapere la verità nascosta» e il gioco è fatto.

Anche la versione «ufficiale» dei conti che da rossi tornano neri, tanto amata negli uffici marketing, non è l’origine del termine ma solo una reinterpretazione positiva nata quando il Black Friday era già esploso. La vera etimologia del Black Friday, quella legata a traffico e assenze dal lavoro a Philadelphia, è meno epica ma molto più documentata.

Dal «venerdì nero» americano alle nostre Black Week

Negli anni Duemila il Black Friday smette di essere un appuntamento quasi solo statunitense e diventa un rito globale, spinto dalla crescita dell’e-commerce e dalla nascita del gemello digitale, il Cyber Monday.

In Italia il salto arriva intorno al 2013. I grandi player online, a partire da colossi come Amazon, importano l’idea del blitz di sconti di fine novembre. Le catene di elettronica e, a ruota, moda, beauty e arredo seguono rapidamente.

In pochi anni il Black Friday si allunga: nasce la Black Week, poi le «offerte anticipate», fino al paradosso di un mese di novembre perennemente in saldo. I negozi fisici devono adattarsi a un calendario non scritto, i piccoli esercenti faticano a reggere il passo, le consumatrici riempiono wishlist per settimane.

Proprio per arginare finti ribassi, in Italia dal 2023 la cosiddetta Direttiva Omnibus impone ai negozi di indicare il prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti: un passo verso una maggiore trasparenza negli sconti. Almeno sulla carta, diventa più facile capire se quel -50% è reale o frutto di un rialzo strategico alla vigilia delle promozioni.

Sapere che la vera storia del Black Friday parla di traffico impazzito, assenze strategiche e narrazioni di marketing, più che di complotti ottocenteschi, aiuta a guardare quegli sconti con uno sguardo un po’ più lucido. E decidere se il gioco vale davvero la candela.