Un albero scintillante, un gatto deciso a scalarlo e voi nel mezzo a raccogliere palline: ecco i trucchi per un Natale instagrammabile ma davvero a prova di felino.

Chi vive con uno o più gatti lo sa: il momento in cui si tira fuori dalla cantina l’albero di Natale coincide con l’inizio di una personale acrobazia circense felina. Arrampicate, tuffi nelle luci, palline che rotolano sotto il divano.

I veterinari ricordano che non è solo una scena da video divertente. Cadute dell’albero, palline di vetro rotte, fili masticati e aghi ingeriti possono trasformarsi in una corsa in clinica. La buona notizia è che si può avere un albero di Natale a prova di gatto senza rinunciare alla magia delle feste, con qualche accorgimento furbo anche per il resto della casa.

Capire il gatto e scegliere l’albero giusto

Il gatto non “ce l’ha” con il vostro albero. Per lui è un misto perfetto di tira-graffi, palestra verticale e parco giochi pieno di prede luccicanti. Punirlo serve a poco, molto di più funziona organizzare lo spazio.

Albero vero o artificiale?

L’albero vero è scenografico, ma gli aghi possono irritare bocca e stomaco se ingeriti e la resina non è proprio il massimo da leccare. Inoltre il terriccio del vaso viene spesso scambiato per una nuova lettiera.

Meglio allora limitarsi a pochi rami di abete in un vaso alto o in un cesto, posizionati su una credenza. Se scegliete un albero artificiale, preferitelo robusto, senza “neve” spray e con rami che non perdano filamenti quando vengono morsi.

Dimensioni, posizione e stabilità

Un trucco semplice: scegliere un albero non oltre il metro di altezza, magari in vaso, appoggiato su un piedistallo o su un mobile stabile. Più è alto e slanciato, più diventa pericoloso se cade.

Evitate di metterlo vicino a librerie, tavoli o braccioli del divano che possano diventare trampolini di lancio. La base deve essere pesante: potete nascondere dentro un copri-base sacchi di sabbia, mattoni o libri.

Per una sicurezza extra, fissate il tronco con un filo di nylon alla parete o, se possibile, a un gancetto sul soffitto. Nel caso di un albero in vaso, coprite il terriccio con sassolini o una rete per evitare scavi creativi.

Addobbi, luci e piccoli trucchi anti-zampa

Le decorazioni fanno la differenza tra un salotto distrutto e un Natale sereno. L’idea di base è semplice: la zona bassa dell’albero deve essere il più noiosa possibile agli occhi del micio.

La regola dei rami bassi

Nei rami inferiori evitate del tutto le palline. Via libera invece a fiocchi di stoffa, decorazioni di feltro, legno leggero o carta, ben fissati e che non facciano rumore cadendo. Le palline di vetro, o quelle dal valore affettivo, solo nella parte alta.

Le luci vanno avvolte strette ai rami, senza anelli penzolanti che invitino al gioco. Meno movimento vedrà il gatto, meno sarà tentato.

Luci sicure e cavi invisibili

Preferite catene luminose a LED, meglio se a batteria. Scaldano meno e consumano poco. I cavi vanno raccolti, fissati lungo il muro e nascosti dietro i mobili o in canaline; niente grovigli sul pavimento.

Abituatevi a spegnere sempre le luci quando uscite di casa o durante la notte. È una regola di sicurezza per tutti, non solo per il micio.

Cosa bandire dall’albero

Capelli d’angelo, fili sottili brillanti, nastri lunghi e arricciati sono vietati: se ingeriti possono creare problemi seri all’intestino. Da evitare anche decorazioni commestibili come biscotti, cioccolatini o bastoncini di zucchero.

Meglio non spruzzare neve artificiale chimica direttamente sulle fronde e tenere alla larga glitter e spray profumati.

Repellenti e piccole barriere gentili

Molti gatti non amano l’odore degli agrumi. Potete appendere all’albero fette di arancia essiccate e strofinare un po’ di buccia fresca sui rami più bassi, rinnovandola ogni tanto.

Attorno alla base create una “muraglia” estetica con pigne, libri, cesti o pacchi regalo pesanti. Un disco di alluminio sotto il piedistallo può infastidire le zampe più curiose. Un altro trucco efficace: lasciare l’albero montato ma spoglio per due o tre giorni, finché la novità non svanisce, e solo dopo aggiungere luci e decorazioni.

Alberi alternativi e una casa davvero cat-friendly

Se il vostro gatto è un vero atleta, o vivete in pochi metri quadrati, potete ripensare l’albero senza rinunciarvi del tutto.

Albero da parete e versioni sospese

Un albero da parete è praticamente irraggiungibile: basta creare la sagoma di un abete con luci a LED fissate al muro, oppure con rami veri disposti a triangolo e bloccati con chiodini.

Esistono anche alberi capovolti o sospesi al soffitto. Funzionano solo se fissati in modo impeccabile, meglio se leggeri e non troppo grandi. Sono scenografici e il gatto, di solito, si limita a guardarli dal basso.

Legno, carta, pigne: il fai da te sicuro

Con qualche asse di legno o con vecchi pallet potete costruire una silhouette di albero da appendere al muro e decorare con lucine e addobbi leggeri. Nessun ramo su cui arrampicarsi, tanta atmosfera.

Un’altra idea è l’albero di carta: un grande cartoncino verde fissato alla parete, decorato con disegni, ritagli, palline di carta appese con filo. Le pigne permettono mini alberi solidi e naturali, da incollare tra loro e appoggiare su una consolle alta.

Mini alberi, resto della casa e angolo del micio

Un mini albero vero o finto in vaso, sistemato su una credenza robusta, con decorazioni solo nella metà superiore, è un buon compromesso. Nel resto della casa puntate su ghirlande in alto, centrotavola compatti, presepi dentro teche o su mensole fuori portata e candele LED al posto di quelle vere.

Occhio alle piante natalizie tradizionali, come Stella di Natale, vischio e agrifoglio: meglio tenerle in stanze dove il gatto non entra o su ripiani molto alti.

Infine, dedicategli un “angolo di Natale” tutto suo: tiragraffi, scatole da pacco in cui infilarsi, qualche gioco nuovo. Se si arrampica sull’albero, invece di sgridarlo, spostate la sua attenzione verso quel corner. Così il vostro Natale sarà bello da vedere, sicuro da vivere e approvato anche dal direttore di casa: il gatto.

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