Le regine dell'estate sono loro: scoprite gli abbinamenti perfetti per indossarle dal mattino alla sera

Le scarpe più cool dell'estate 2019? Noi non abbiamo dubbi: sono le zeppe in corda o in sughero.

Sì, parliamo proprio dell'iconico modello espadrillas, dotato di lacci o cinturino alla caviglia: la sintesi perfetta tra quella comodità che pretendiamo da una calzatura estiva e quel pizzico di glamour a cui non vogliamo rinunciare nemmeno al mare. Meglio di così!

Ma come abbinarle per ottenere look versatili e chic in mille occasioni diverse?

Tranquille, per semplificarvi la scelta, abbiamo pensato a 5 abbinamenti che "copriranno" i vostri impegni all day long.

Dalla mise romantica con gonna a fiori a quella più grintosa e rock che le vede protagoniste accanto agli shorts di pelle.

Dall'outfit con jeans bianchi e blusa tropical a quello con mini grafica e t-shirt: lo stile dipende molto dai vostri gusti.

Cercate una soluzione adatta per la spiaggia: mixate le vostre zeppe con abito a righe e cappello di paglia e sarete favolose.





Con la gonna midi a fiori





Zeppe CHRISTIAN LOUBOUTIN, gonna PRADA, blusa MANGO, borsa BULGARI

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com, shop.mango.com, bulgari.com





Con gli shorts di pelle





Zeppe ZARA, shorts SELF-PORTRAIT, blusa PLEASE, borsa COCCINELLE

Credits: zara.com, net-a-porter.com, pleasefashion.com, coccinelle.com





Con i jeans bianchi





Zeppe PRADA, jeans SLVRLAKE, blusa KOCCA, tracolla DIOR

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com, kocca.it, dior.com





Con la minigonna grafica





Zeppe GIOSEPPO, minigonna a quadri ALEXACHUNG, t-shirt STRADIVARIUS, occhiali da sole ROUJE

Credits: gioseppo.com, mytheresa.com, stradivarius.com, rouje.com





Con l'abito a righe





Zeppe CASTAÑER, abito a righe IMPERIAL, cappello LEONTINE VINTAGE, orecchini & OTHER STORIES

Credits: net-a-porter.com, imperialfashion.com, leontinevintage.com, stories.com





In apertura: immagini lookbook Rouje e Castañer