In corda o in pelle, le zeppe sono tra le scarpe che più amiamo sfoggiare durante l'estate. Anche voi? Ottimo, perché vi abbiamo preparato 4 abbinamenti cool per andare sul sicuro!



Quali sono le scarpe che ci consentono di "svettare" senza mettere in discussione la comodità? Ma le zeppe, che domande! E oltretutto sono anche da annoverare nella lista delle calzature più versatili e cool della summer season!

In pelle o in corda, altissime o più "discrete", stanno bene davvero con tutto - dai pantaloni alle gonne, passando per abiti e abitini di ogni sorta e genere - e soprattutto ci permettono di realizzare mise facili, veloci e cool, da sfoderare in mille occasioni diverse. Dagli abbinamenti più basici e casual da sfoderare H24, a quelli più raffinati e chic perfetti anche per la sera.

Insomma, se state cercando delle idee stilose per abbinare le vostre zeppe, siete nel posto giusto: abbiamo realizzato infatti 4 outfit "wedges approved" che potrete sperimentare per tutta la bella stagione, sia al mare che in città. Scegliete la vostra!



Come indossare le zeppe: il look chic da città con camicia e pantaloni palazzo

Pantaloni a vita alta BERSHKA su Zalando, camicia con volant MANGO, zeppe in corda CASTAÑER su Zalando

Credits: zalando.it, shop.mango.com

Come indossare le zeppe: il look dal mood vacanziero con abito midi e shopper di paglia

Abito midi a fiori OYSHO, borsa in corda FIRE & GLORY su Zalando, zeppe con fascette in plexi ZARA

Credits: oysho.com, zalando.it, zara.com

Come indossare le zeppe: il look facile e casual con culotte e blusa a righe

Pantaloni culotte CLOSED, blusa a righe SANDRO PARIS, zeppe TAMARIS su Zalando

Credits: closed.com, it.sandro-paris.com, zalando.it

Come indossare le zeppe: il look romantico con gonna in denim a balze e camicetta preppy

Gonna midi in denim BONPRIX su Zalando, blusa a fiori RIXO LONDON, zeppe in vernice PRADA

Credits: zalando.it, rixo.co.uk, prada.com