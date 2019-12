Il brand spagnolo Zara ci regala (come sempre) un'ampia scelta di vestiti scintillanti da sfoggiare durante le feste: eccone 11 che ci hanno proprio rubato il cuore!

Il colosso del fast fashion Zara è sempre un prezioso alleato per tutte noi.

E lo è ancor di più in un periodo "complicato" come quello delle feste di Natale, Capodanno e dintorni, in cui vorremmo essere scintillanti e favolose per brillare ai party più glamour, ma senza investire troppo su capi che non sfrutteremmo molto nella vita di tutti i giorni.

Per questo il brand spagnolo è il nostro faro nella nebbia, in particolar modo quando si tratta di vestiti lunghi ricoperti di paillettes, abiti rossi in perfetto mood natalizio, vestiti mini in tulle e sofisticati modelli midi con applicazioni e strass luccicanti. Abiti particolari, insomma, da riservare alle occasioni speciali.

Nell'ampia gamma di proposte abbiamo selezionato 11 vestiti che ci hanno fatto innamorare al primo sguardo: seguite i nostri consigli di shopping e scegliete la variante più adatta al vostro stile.





Vestito lungo Zara





Vestito paillettes Zara





Vestito paillettes Zara





Vestito rosso Zara





Zara vestito mini





Zara vestito midi





Vestito paillettes Zara





Zara vestito mini





Vestito raso Zara





Vestito velluto Zara





Vestito paillettes Zara





In apertura: immagini del lookbook di Zara

