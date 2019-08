Archiviati i saldi, è arrivato il momento di buttarsi sulla Nuova Collezione (già in negozio e online). Pronte allo shopping?



Ok, abbiamo messo da parte i saldi ma la nostra voglia di shopping guarda già al futuro.

Nei negozi e online, infatti, già da diverse settimane ha fatto capolino la New Collection e non sono pochi i capi che ci hanno già fatto girare la testa! Come quelli proposti da Zara che sul sito ha presentato la nuova collezione, a cavallo tra estate e primo autunno, quello che, in gergo, si definisce, "transeasonal".

Ovviamente non potevamo perdere l'occasione di dare un'occhiata e selezionare quelli che per noi sono i must da non perdere, da comprare oggi e indossare anche nei prossimi mesi, strizzando l'occhio alle tendenze A/I 2019-2020.

Pronte a scoprire la nostra wishlist? Forza, che basta un attimo e, puff, potrebbero essere già sold out!

Buy now or cry later!









Il trench fluido, leggero e sfoderato, è il capo "transeasonal" per eccellenza. Perfetto anche per quelle sere d'estate in cui, magari, fa freschino.





Il "prairie dress" è stato una delle tendenze più forti tra gli abiti della P/E 2019. Ma sappiate che sarà il "tormentone" anche del prossimo autunno inverno, tanto vale portarsi avanti!

Questo lavorato a maglia di Zara ha le maniche a sbuffo, in peretto stile da "La casa nella prateria".





Forme compatte, dettagli gold, eco-pelle effetto scamosciato e, da non dimenticare, con una tracolla che permette di portarla ovunque! La bag perfetta da sfoggiare sin da ora è lei!

Un tuffo revival: ricordate gli onnipresenti "cargo pants" di fine 90 e inizi 2000? Ecco, oggi hanno la gamba più "slim" e sono neri, perfetti con tutto. Si indossano h 24, sia con le sneakers che con il tacco.





No, non è il "solito" top: questo di Zara è effetto pelle di daino color tortora e rende cool anche l'outfit più basic. Ve lo immaginate con un paio di semplici jeans, un blazer un paio di sandali a listini bianchi? Noi sì!













A proposito di scarpe, volete non avere un paio di décolleté nere? Queste, modello slingback, sono stampa "cocco" e hanno un tacco kitten super comodo! Easy-chic!









Le gonne midi ormai sono una presenza fissa nel nostro guardaroba. Il modello perfetto da indossare è sotto il ginocchio con spacchi e una delicata stampa floreale.





Stufe delle classiche giacche di jeans? Tranquille, la variante su cui puntare ora è quella in velluto a costine! Questo modello, poi, è color rosa antico, uno dei colori must della prossima stagione.





Pazze per le t-shirt? Questa fa parte della collaborazione tra Zara e Disney e ha per protagoniste le Principesse dei nostri cartoon preferiti. Per sentirsi tutti i giorni un po' "prinicpesse"!





Se durante la primavera-estate il trend non vi ha contagiate, ci spiace ma è arrivato il momento di cedere: il cerchietto bombato, corredato da applicazioni gioiello ci accompagnerà per tutto il prossimo autunno. Pronte a indosare la corona?





Un paio di shorts non potevano mancare nella nostra selezione: il modello floreale a bermuda con fiocco in vita è delizioso e, fidatevi, con un paio di collant e degli stivali, lo metterete anche in inverno!





Il gilet in versione "trench" con bottoni e cintura in vita è perfetto da indossare con sotto una t-shirt o una camicia. Se poi è color acquamarina la voglia di metterlo "nel carrello" cresce esponenzialmente!





Per godere al meglio delle giornate estive (e da sfruttare anche al rientro in città a settembre), i sandali flat con listini dorati sono l'ideale. Per sentirsi ancora un po' in vacanza.









Romantica, in organza color verde menta e con fiocco al collo, questa camicetta sarà la vostra migliore alleata per il "back to office" e lo renderà meno duro.





I jeans su cui puntare questa stagione sono loro: cropped, sfrangiati e color sabbia. Versatili e con un tocco grunge si indossano davvero con tutto.