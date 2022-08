Voglia di novità nel vostro guardaroba? Le collezioni autunnali di Zara, Mango e H&M sono già schierate e pronte a tentarvi con tanti capi irresistibili: ecco i must have da mettere subito nel carrello!

Come iniziare Settembre nel miglior modo possibile? Facendo un po' di sano shopping, che domande! E per non pesare eccessivamente sul budget mensile ma ottenere comunque degli outfit strepitosi, i 3 brand su cui orientarsi sono sempre loro, Zara, Mango e H&M. In pratica un pozzo inesauribile di primizie fashion tutte da scoprire.

Per non perdere però la bussola e individuare solo quel che "ci serve", o meglio quello che potrebbe dare davvero un twist al nostro guardaroba autunnale, occorre concentrarsi solo sui capi must have della nuova stagione in arrivo.

Quali? Abbiamo selezionato per voi un mix di key pieces, ossia quegli evergreen intramontabili - come ad esempio il blazer nero doppiopetto da mettere con tutto! - e pezzi di tendenza che definiremmo più "pazzi" - come il top bustier con dettaglio gioiello nel favoloso rosa shocking. In questo modo potrete giocare con il look a vostro piacimento e sperimentare nuove combinazioni super stilose. Lasciatevi tentare!

Blazer nero doppiopetto MANGO

Credits: shop.mango.com

Camicia a righe con colletto ricamato MANGO

Credits: shop.mango.com

Cardigan lungo in maglia a coste MANGO

Credits: shop.mango.com

Giacca in denim MANGO

Credits: shop.mango.com

Gonna midi plissé MANGO

Credits: shop.mango.com

Utility jacket H&M

Credits: hm.com

Jeans bianchi wide leg H&M

Credits: hm.com

Minidress satin H&M

Credits: hm.com

Camicetta satinata verde fluo H&M

Credits: hm.com

Minigonna silver H&M

Credits: hm.com

Abito chemisier ZARA

Credits: zara.com

Minidress satin rosa confetto ZARA

Credits: zara.com

Top bustier con applique gioiello limited edition ZARA

Credits: zara.com

Pencil skirt in lino con dettaglio nodo ZARA

Credits: zara.com

Vestito midi nero ZARA

Credits: zara.com