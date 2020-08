11 vestiti per un "back to reality" all'insegna dello stile!

Per alcuni il rientro è un capitolo già chiuso, per altri incombe a grandi passi, comunque sia e a qualunque club apparteniate, nel giro di qualche giorno saluteremo l'estate e, soprattutto, le vacanze e ci butteremo a capofitto nella solita routine.

Ma non abbattetevi, abbiamo la soluzione per affrontare con il piglio giusto la nuova stagione e dire bye bye alla malinconia "post vacanze": con una bella sessione di shopping.

Su cosa concentrarsi per dare un refresh all'armadio in vista dell'autunno? Su un bell'abito, senza dubbio! Capo easy chic, facile da gestire, perfetto per molte occasioni e capo "transeasonal" per eccellenza, è uno dei primi acquisti che potrete fare.

Perché non dare un'occhiata, allora, alla selezione di vestiti e abiti del marchio spagnolo Zara, a caccia del modello giusto per fare un'entrata trionfale in ufficio o salutare le vostre amiche in una cena post vacanze?

Abbiamo scelto per voi 11 abiti Zara perfetti h 24, che si tratti del lavoro o del tempo libero.

Dal dress effetto jacquard con bottoni gioiello, fino all'abito in maglia a costine, dal modello con maniche a sbuffo (grande trend di stagione) fino a vestito attillato in stile Nineties, scoprite l'abito di Zara che vi accompagnerà per l'autunno 2020.

ZARA Shirt dress con coulisse in vita





ZARA Abito in tessuto effetto scamosciato





ZARA Abito stampato con maniche a sbuffo.





ZARA Abito midi in maglia a costine con bottoni.





ZARA Midi dress stampa check.





ZARA Abito midi con maniche a sbuffo stampa pois.





ZARA Vestito stampato con fiocco al collo.





ZARA Mini dress aderente con scollo squadrato.





ZARA Abito combinato in popline con top in maglia





ZARA Vestito jacquard con bottoni gioiello e cintura in vita:





ZARA Abito midi in stampa floreale con arricciatura sullo scollo.