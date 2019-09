"Andiam, andiam, andiamo a lavorar…" non senza uno zainetto nuovo di zecca!

Se il "back to school" avesse un simbolo sarebbe sicuramente lo zaino.

Assolutamente intramontabile, il backpack è sempre stato il primo compagno di scuola che abbiamo mai avuto, fondamentale per contenere tutto ciò di cui avevamo bisogno.

Da essere un articolo esclusivamente sportivo o scolastico, da qualche anno lo zaino è stato sdoganato come un accessorio fashion e luxury, quell’alternativa sporty cool alla classica borsa e capiente rispetto al tanto agognato marsupio.

Ogni brand che si rispetti ha la propria versione di backpack in collezione.

Elegante, sportivo, piccolo, capiente, monogram, colorato.

Voi che zaino siete?

Decidetelo dopo aver sfogliato la nostra gallery con i 15 zaini da non perdere per un perfetto "back to school"!

(Credits:Anya Hindmarch)

Il brand Anya Hindmarch è sempre spiritoso e originale, proprio come questo zainetto con maxi tasca a forma di smile. #Emoji

(Credits: Zara)

Classy e minimale, lo zainetto di Zara è in ecopelle beige. #Semplicità

(Credits: Away)

Lo zaino di Away sarà il vostro alleato durante ogni viaggio perché è pratico e intelligente. #Travelbuddy

(Credits: Louis Vuitton)

Lo zainetto super firmato di Louis Vuitton è in tre colori molto girlie. #Pink

(Credits: Balenciaga)

La propossta di Balenciaga è grunge, logo e coloratissima e ricorda proprio il classico zaino della scuola. #Toocoolforschool

(credits. Trussardi Jeans)

Tante tasche e misura perfetta per il backpack in pelle taupe di Trussardi Jeans. #Multitasking

(Credits: Burberry)

La versione di Burberry è in stampa monogram "new Burberry". #Newmonogram

(Credits: Chanel)

Intramontaile lo zainetto in pelle caviar color petrolio di Chanel. #TresCoco

(Credits: Prada)

Lo zaino in tessuto tecnico di Prada ha una stampa di cuori che lo rende pop e funny. #Fashionheart

(Credits: Michael Kors)

Scegliete questo zaino di Michael Kors se cercate un modello versatile nei toni chiari. #Whiteonwhite

(Credits: Dior)

Le super fashioniste andranno pazze per la proposta di Dior con logo e monogram bordeaux. #Logoluxe

(Credits: Raf Simons x Eastpack)

La capsule di Raf Simons per Eastpack è punk e unconventional. #Collab

(Credits: Gucci)

Come non desiderare lo zaino monogram in velluto blu di Gucci? Troppo cool! #Velvet

(Credits: Revolve)

Difficile indovinare il brand di questo maxi zaino sportivo, vero? Lo trovate su Revolve ed è (ovviamente) di Kenzo. #Maxilogo

(Credits: Max & Co)

Il sacchetto in pelle orange di Max & Co è leggero e morbido. #Sachet