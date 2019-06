I capi e gli accessori essenziali per un weekend al mare che si rispetti

Pronti, partenza, via. La stagione dei weekend al mare è ufficialmente iniziata.

State programmando il vostro e non vedete l'ora di infilare finalmente i piedi nella sabbia e rilassarvi sotto il sole?

Con il look giusto è ancora meglio!

Tranquille, al bagaglio perfetto ci abbiamo pensato noi con una selezione di 11 must have con cui affrontare qualsiasi "emergenza fashion", dalla giornata in spiaggia alla sera.

A cominciare dai costumi, naturalmente. Un due pezzi a righe e un intero sofisticato, da indossare anche per l'aperitivo on the beach, magari con un caftano o un paio di shorts in denim.

Senza dimenticare gli accessori: gli essenziali (aggiungeremmo anche indispensabili!) sono un cappello di paglia a tesa larga, occhiali da sole con montatura tortoise, e un paio di orecchini a chandelier con pietre colorate per un dare un tocco speciale anche alla mise più semplice.

Costume due pezzi CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com





Top con spalline sottili ZARA

Credits: zara.com





Shorts in denim PLEASE

Credits: pleasefashion.com





Sandali flat in pelle GIOSEPPO

Credits: gioseppo.com





Occhiali da sole TRUSSARDI EYEWEAR

Credits: trussardi.com





Secchiello HOGAN

Credits: hogan.com





Cappello di paglia LEONTINE VINTAGE

Credits: leontinevintage.com





Costume intero WATERCULT

Credits: watercult.com





Caftano DIXIE

Credits: dixiefashion.com





Abito in sangallo IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com





Orecchini con pietre colorate MANGO

Credits: shop.mango.com





In apertura: immagini del lookbook di Watercult