La coppia più "semplice" con cui affrontare l'autunno: 8 abbinamenti must per ogni occasione.



Il dilemma è sempre quello: ogni mattina davanti alla specchio passate ore a chiedervi cosa indossare ma vi "perdete" tra colori e abbinamenti temendo di cadere in qualche scivolone di stile?

La "combo" più semplice e di sicuro effetto è una e sarà la vostra àncora di salvezza: vestito e stivali!

Semplice ed efficace, vi farà risparmiare tempo e paranoie! Valido per tutte le occasioni, basta individuare l'abito giusto e da lì abbinare lo stivale perfetto.

Pranzo di lavoro? Scegliete l'abito minial chic sdrammatizzato da booties coloratissimi! Serata speciale? Via libera al midi dress in pizzo con stivaletti lucidi effetto vernice!

Aperitivo con le amiche? L'ideale è un vestito dallo stile folk con un bel paio di cuissardes scamosciati in puro stile Seventies!

Pomeriggio di shopping in vista? Puntate a un classico denim dress con dei "texani" in suede!

Insomma, qualunque sia la vostra occasione, esiste la "combo" ideale!

Pronte a scoprire i nostri fantastici 8 abbinamenti "vestito + stivali" per l'autunno inverno 2018?









Abito "folk" + stivali alti scamosciati









Abito ricamato ANNA SUI e stivali alti in suede color cognac SANTONI.

Credits: net-a-porter.com e santoni.com





Abito chemisier + stivaletto glitter





Abito chemisier THOM BROWN e stivaletti glitter POLLY PLUME.

Credts: net-a-porter.come e pollyplume.com





Abito stampa "check" + stivali bianchi





Abito con bottoni MANGO e stivali alti TWINSET.

Credits: mango.com e twinset.com





Abito di jeans e stivaletti texani





Abito in denim 7 FOR ALL MANKIND e stivaletti in suede SAM EDELMAN.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





Abito retrò + stivaletti con lacci





Abito in stile vintage GARAGE NOUVEAU e TABITHA SIMMONS.

Credits: garagenouveau.com e net-a-porter.com





Abito in pizzo e stivaletti neri lucidi





Abito midi in pizzo ZARA e stivaletti lucidi LOUIS VUITTON.

Credits: zara.com e louisvuitton.com





Abito stampato + biker boots





Abito con stampa "tiger" SILVIAN HEACH e biker boots LE DANGEROUGE.

Credits: silvianheach.com e ledangerouge.com





Abito minimal chic + stivaletto "grafico"





Abito in jersey fluido con fiocco sul retro PENNYBLACK e stivaletti color verde smeraldo con tacco grosso OUIGAL.

Credits: it.pennyblack.com e ouigal.com