Perfetti di giorno e di sera: gli abiti estivi più versatili e cool in circolazione sono loro

Si fa presto a parlare di vestiti versatili da sfruttare senza problemi dal mattino alla sera.

Ma quali sono in realtà i modelli passe-partout su cui vale la pena investire e che possiamo DAVVERO sfoggiare H24 senza essere fuori luogo?

Noi ne abbiamo individuati 10, sbirciando tra le collezioni per l'estate 2019 che, con gli accessori giusti,si possono sfruttare tutto il giorno (e anche di sera, non temete). Qualche esempio?

Gli abiti a chemisier, quelli midi plissé, i wrap dress, i longdress a fantasia e i vestitini in maglia.

Perfetti con sandali flat e sneakers colorate di giorno, mentre per la sera sarà sufficiente mixarli con tacchi o zeppe vertiginose, una pochette elegante e un paio di gioielli per trasformare il tutto in una mise più adeguata all'occasione.

Scopriteli con noi e lasciatevi conquistare dal loro charme "camaleontico".

Midi dress plissé MANGO

Credits: shop.mango.com





Abito in maglia FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Abito asimmetrico verde smeraldo GIANLUCA CAPANNOLO

Credits: gianlucacapannolo.com





Abito a portafoglio con cuoricini stampati ESSENTIEL

Credits: essentiel-antwerp.com





Midi dress stampato con cintura in vita PIAZZA SEMPIONE

Credits: piazzasempione.com





Abito a sottoveste stampa animalier & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Abito lungo con fiori stampati COMPAGNIA ITALIANA

Credits: compagniaitaliana.it





Midi dress a righe verticali PRIMARK

Credits: primark.com





Longdress con balze sul fondo MANILA GRACE

Courtesy of Press Office





Abito a chemisier KATE BY LALTRAMODA

Courtesy of Press Office