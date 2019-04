Nuovo giorno, nuovo abito! Scoprite i vestiti più belli da avere assolutamente.

Inutile mentire a noi stesse con date e festività, la vera soglia del cambio stagione e del passaggio dall’inverno alla primavera non è il 20 marzo né Pasqua o Pasquetta: il discrimine di questo fondamentale evento dell’anno risiede nell’indossare o meno le fatidiche calze!

È quando iniziamo a porci la domanda se mettere o meno i collant che possiamo dire di essere entrate ufficialmente nella tanto agognata bella stagione.

Visto che ci siamo quasi, per celebrare questo evento così cruciale e sfoggiare finalmente le gambe nude, non possiamo che indossare un bellissimo abito, quanto di più iconico e femminile la moda abbia creato negli anni.





(Credits: Instagram)

La ricetta per il vestito primaverile perfetto è semplice: tessuti leggeri, bottoncini romantici, ricami, disegni floreali, colori accesi, righe, stampe damascate e il gioco è fatto!

Per mettere a fuoco l’obbiettivo ed iniziare la ricerca sfrenata, vi proponiamo sette abiti perfetti, da sfoggiare uno per ogni giorno della settimana e soprattutto da mettere la mattina e non togliersi più!

Lunedì: tutti in riga (e in verde "speranza")





(Credits: Kocca)

Per iniziare bene la settimana, scegliamo un abito vivace che dia brio alla nostra giornata e ci aiuti ad affrontare il lunedì (ahi!). Il modello midi a portafoglio di Kocca è super cute. #Mondaymotivation





Martedì: stile e sobrietà





(Credits: Imperial)

Che siate in ufficio o in vacanza, l'abitino di Imperial sarà perfetto per i vostri martedì: ha infatti una linea pulita e senza tempo perfetta per il lavoro, nella tonalità più fancy dell'estate: l'arancione bruciato. Impossibile non fare centro. #SweetTuesday





Mercoledì: bottoncini e gonna a ruota





(Credits: Maje)

L'abitino modello skater con colletto e gonna a ruota di Maje ha una stampa "carta da parati" davvero estiva e originale, perfetta per dare lo sprint al vostro mercoledì. Bellissimo anche da indossare con comode sneakers. #Wishfulwednesday





Giovedì: stampa hawaiana e light blue





(Credits: Alexa Chung)

Il giovedì è uno dei giorni più amati in assoluto, in cui si respira e assapora in anticipo aria di weekend. Celebrate queste vibes con un abito in tonalità chiare e print hawaiana come questa deliziosa proposta di Alexa Chung. #Thursdayloving





 Venerdì: a pois e sopra il ginocchio 





(Credits: & Other Stories)

Questo abitino color cannella con pois bianchi di & Other Stories sarà la hit dell'estate. Sfoggiatelo di venerdì con sandali o ballerine. #TGIF





Sabato: caftano easy chic





(Credits: Elena Mirò)

Qualsiasi attività abbiate in programma per il vostro sabato di primavera, con un caftano damascato come quello proposto da Elena Mirò sarete impeccabili! #Saturdayvibes





Domenica: colori accesi e floreale





(Credtis: Sisley)

L'abito della domenica deve essere allegro, leggero, colorato e solare, proprio come questo di Sisley. #Sundayfunday