L’autunno chiama, e il velluto risponde: ecco i capi e gli accessori must-have per la nuova stagione
Quando l'autunno bussa alla porta, significa solo una cosa: è ricominciata la stagione del velluto!
Nel mese che ufficialmente ci conduce al cuore della Fall Winter, costringendoci a dire addio ai capi da mezza stagione e a cercare nuovi key piece per tutti i look fall-winter a venire, si possono individuare già alcuni dei protagonisti che ci accompagneranno nei prossimi mesi.
Uno fra tutti? Il velluto che, un po’ witchy (perfetto per la spooky season) e un po’ classico e sofisticato - ideale per proiettarci nell’immaginario festivo di dicembre - torna a conquistare i nostri guardaroba e feed in una moltitudine di declinazioni.
Perché sì, questo tessuto opulento e prezioso, non è solo capace di elevare un outfit in un solo gesto, ma sa essere anche incredibilmente versatile, accontentando tutti i gusti e gli stili.
Dagli amanti delle silhouette raffinate, bon ton ed eleganti, a chi preferisce la sua versione a coste - dal fascino casual e un po’ retrò -, fino a chi opta per un velluto in chiave bohémien, tra ricami, broccati, decorazioni e ornamenti preziosi…ce n’è davvero per tutti!
Ma non solo: per l’autunno-inverno 2026, prepariamoci a fare spazio nella nostra wishlist, perchè il velluto diventa il centro delle nuove collezioni, riempiendo gli e-commerce con un’infinità di proposte tutte da desiderare: a partire dai mini dress e gli abiti dai volumi a sbuffo, passando per jumpsuit, blazer, minigonne, fino a borse e cinture.
Non perdete tempo, dunque, e correte ad aggiornare la lista dei desideri, lasciandovi guidare dalla nostra selezione dei capi e accessori in velluto must-have per l’autunno!
Velluto: i capi e gli accessori must-have per l'autunno
Abito corto DESIGUAL
Credits: desigual.com
Blazer ZARA
Credits: zara.com
Minigonna in velluto OTTOD'AME
Credits: ottodame.it
Pantaloni in velluto DIXIE FASHION
Credits: dixiefashion.com
Giacca smoking in velluto moiré woods FORTE_FORTE
Credits: forte-forte.com
Friulane viola classiche con fascia arricciata Piombo OVS
Credits: ovs.it
Abito con maniche a sbuffo H&M
Credits: hm.com
Giacca x Alexa Chung Pepo REFORMATION
Credits: thereformation.com
Borsa PAFROIS
Credits: parfois.com
Gonna in velluto a coste PEPE JEANS
Credits: pepejeans.com
Abito & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Giacca Illuminata ANTIK BATIK
Credits: antikbatik.com
Blazer + pantalone COS
Credits: cos.com
Mini borsa Re-Edition 2005 in velluto e saffiano PRADA
Credits: prada.com
Jumpsuit MANGO
Credits: mango.com
© Riproduzione riservata