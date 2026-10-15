Ora che siamo nel pieno della fall-winter, quale modo migliore di rinnovare il guardaroba se non con una selezione di capi e accessori in velluto?

Quando l'autunno bussa alla porta, significa solo una cosa: è ricominciata la stagione del velluto!

Nel mese che ufficialmente ci conduce al cuore della Fall Winter, costringendoci a dire addio ai capi da mezza stagione e a cercare nuovi key piece per tutti i look fall-winter a venire, si possono individuare già alcuni dei protagonisti che ci accompagneranno nei prossimi mesi.

Uno fra tutti? Il velluto che, un po’ witchy (perfetto per la spooky season) e un po’ classico e sofisticato - ideale per proiettarci nell’immaginario festivo di dicembre - torna a conquistare i nostri guardaroba e feed in una moltitudine di declinazioni.

Perché sì, questo tessuto opulento e prezioso, non è solo capace di elevare un outfit in un solo gesto, ma sa essere anche incredibilmente versatile, accontentando tutti i gusti e gli stili.

Dagli amanti delle silhouette raffinate, bon ton ed eleganti, a chi preferisce la sua versione a coste - dal fascino casual e un po’ retrò -, fino a chi opta per un velluto in chiave bohémien, tra ricami, broccati, decorazioni e ornamenti preziosi…ce n’è davvero per tutti!



Ma non solo: per l’autunno-inverno 2026, prepariamoci a fare spazio nella nostra wishlist, perchè il velluto diventa il centro delle nuove collezioni, riempiendo gli e-commerce con un’infinità di proposte tutte da desiderare: a partire dai mini dress e gli abiti dai volumi a sbuffo, passando per jumpsuit, blazer, minigonne, fino a borse e cinture.

Non perdete tempo, dunque, e correte ad aggiornare la lista dei desideri, lasciandovi guidare dalla nostra selezione dei capi e accessori in velluto must-have per l’autunno!

Velluto: i capi e gli accessori must-have per l'autunno

Abito corto DESIGUAL

Credits: desigual.com

Blazer ZARA

Credits: zara.com

Minigonna in velluto OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Pantaloni in velluto DIXIE FASHION

Credits: dixiefashion.com

Giacca smoking in velluto moiré woods FORTE_FORTE

Credits: forte-forte.com

Friulane viola classiche con fascia arricciata Piombo OVS

Credits: ovs.it

Abito con maniche a sbuffo H&M

Credits: hm.com

Giacca x Alexa Chung Pepo REFORMATION

Credits: thereformation.com

Borsa PAFROIS

Credits: parfois.com

Gonna in velluto a coste PEPE JEANS

Credits: pepejeans.com

Abito & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Giacca Illuminata ANTIK BATIK

Credits: antikbatik.com

Blazer + pantalone COS

Credits: cos.com

Mini borsa Re-Edition 2005 in velluto e saffiano PRADA

Credits: prada.com

Jumpsuit MANGO

Credits: mango.com