Capelli che si sporcano in un attimo o restano perfetti per giorni: i dermatologi spiegano ogni quanto dovreste davvero lavarli, tra tipo di cute, stile di vita e falsi miti.

Molte di voi lavano i capelli quasi ogni giorno, altre resistono una settimana intera tra uno shampoo e l’altro. E quasi tutte hanno il dubbio fisso: li sto lavando troppo o troppo poco? I dermatologi sono chiari: la frequenza giusta non si decide per sentito dire, ma guardando cosa succede a cute e lunghezze ogni volta che aprite il rubinetto.

La dermatologa Ife J. Rodney, fondatrice di Eternal Dermatology + Aesthetics negli Stati Uniti, lo riassume così: «Una sola regola non vale per tutti». Contano la produzione di sebo, il tipo di cuoio capelluto, la struttura del fusto, ma anche quanto sudate, che prodotti usate, se andate spesso in piscina o vivete in una città molto inquinata.

Perché non esiste una regola uguale per tutte

Lo shampoo serve prima di tutto a detergere la cute, non a punire i capelli perché “non tengono la piega”. Il cuoio capelluto produce naturalmente sebo, una miscela di grassi che protegge pelle e fusto. Quando si accumula, insieme a sudore e residui di prodotto, arrivano radici lucide, prurito, odore e quelle scagliette bianche che chiamiamo forfora.

Secondo i dermatologi non è necessario arrivare allo “sporco estremo” per lavare. Ma nemmeno fare lo shampoo per abitudine ogni mattina. L’obiettivo è trovare un equilibrio: mantenere la cute pulita e libera da accumuli senza trasformare le lunghezze in paglia secca e fragile.

Ogni quanto lavare i capelli: le linee guida dei dermatologi

La prima domanda da porsi non è «che tipo di capelli ho?», ma «che tipo di cute ho?». Se la cute è molto grassa, unta e lucida entro 24 ore, i dermatologi ammettono anche lavaggi quotidiani o a giorni alterni, purché con uno shampoo delicato formulato per uso frequente. Una cute normale di solito sta bene con 2-3 shampoo a settimana. Una cute secca o sensibile preferisce 1-2 lavaggi, con formule idratanti e senza tensioattivi troppo aggressivi.

Oltre alla cute, conta la struttura del capello. Su capelli lisci e fini il sebo scivola velocemente lungo il fusto: l’effetto radici unte e lunghezze piatte arriva in fretta, quindi per molte di voi 2-3 lavaggi a settimana sono quasi obbligati. Chi ha capelli mossi o ricci, più spessi, può spesso allungare i tempi: uno shampoo ogni 5-7 giorni, se la cute resta pulita, è più che sufficiente.

Per i ricci stretti e i capelli afro o molto coily la storia cambia ancora. Il sebo fa più fatica a percorrere le curve del fusto e le lunghezze tendono a essere secche. Per questo molti tricologi suggeriscono uno shampoo completo circa una volta a settimana, o anche ogni 10-14 giorni, alternandolo se volete a un co-wash o balsamo detergente che pulisca con delicatezza senza sgrassare troppo.

Sport, caldo, mare: quando aumentare i lavaggi

Se fate molta attività fisica, sudate facilmente o passate l’estate tra città afosa, mare e piscina, è normale dover lavare più spesso. Il sudore, asciugandosi, si mescola al sebo e ai prodotti di styling e irrita la cute. La dottoressa Rodney ricorda però che i lavaggi quotidiani con detergenti aggressivi seccano il fusto: meglio 2-3 shampoo a settimana più, se serve, un semplice risciacquo con acqua tiepida tra un lavaggio e l’altro.

State lavando troppo o troppo poco? I segnali della cute

Quando lavate troppo spesso, il corpo ve lo fa capire. La cute tira, brucia leggermente subito dopo lo shampoo, compaiono più squame, come se aveste improvvisamente «forfora». Le lunghezze diventano opache, ruvide, si spezzano sulle punte, il colore sbiadisce alla velocità della luce. In alcuni casi il sebo aumenta per effetto rimbalzo e le radici sembrano unte ancora prima del previsto.

Se invece lavate troppo poco, le radici restano appiccicate, la piega non regge, sotto le unghie trovate sempre residui quando vi grattate la testa. Possono comparire odore, prurito continuo, placche rosse e una desquamazione più intensa, segni di dermatite seborroica. In questi casi è utile uno shampoo antiforfora con ingredienti specifici e, se il problema non migliora in poche settimane, una visita dal dermatologo o dal tricologo.

Molte di voi avranno sentito parlare di «allenare» i capelli lavandoli il meno possibile. Il dermatologo Kunal Malik, di Spring Street Dermatology a New York, avverte che questo concetto non ha basi cliniche solide: ridurre i lavaggi non modifica davvero la produzione di sebo, che dipende soprattutto da ormoni e genetica. Si accumulano solo più grasso, sudore e residui, con più infiammazione, prurito e fragilità.

A volte, infine, non è la frequenza il problema ma lo shampoo sbagliato. Se dopo il lavaggio la cute tira, pizzica o si arrossa, o al contrario sembra subito più grassa, è il momento di cambiare formula, puntando su detergenti delicati, con meno profumo e meno conservanti potenzialmente allergizzanti. Ascoltare questi segnali vi aiuta a costruire la vostra routine ideale, senza schemi rigidi.