Dai cardigan a collo alto ai maglioni con mezza zip passando per i pullover con lo scollo a v, i gilet e le maglie a manica corta: le tendenze da tenere d’occhio sono queste qui.

Arriva l’autunno e puntualmente cardigan, dolcevita e pullover tornano ad essere i protagonisti del nostro guardaroba.

Maglie leggere, perfette per stratificare i look e giocare con le sovrapposizioni, maglioni più pesanti, da tirare fuori dall’armadio al primo accenno di freddo: i capi in maglia da tenere pronti all’occorrenza nell’armadio in questa stagione sono tantissimi.

E se temete di non sapervi orientare bene tra le tante proposte che ci sono in circolazione, non preoccupatevi: abbiamo individuato noi alcuni dei nuovi trend in fatto di maglieria che spopoleranno dappertutto in questa stagione.

***Dolcevita, mon amour: la maglia passe-partout che salva tutti i look autunnali***

Prima che la stagione fredda entri nel vivo, per i vostri giochi di layering potrete contare su maglioni a maniche corte, gilet smanicati e pullover con lo scollo a v, da indossare sopra a t-shirt e camicie, a seconda delle occasioni.

Non appena le temperature inizieranno a scendere, invece, potrete lasciarvi avvolgere dalla morbidezza di maglioni con mezza zip e cardigan a collo alto: fondamentali per unire comfort, stile e calore nello stesso look.

Ma ecco nel dettaglio le 5 tendenze di maglieria da tenere d’occhio quest’autunno

5 nuovi trend di maglieria per l'autunno

01. Cardigan a collo alto

Dimenticate i soliti dolcevita, in questa stagione sono infatti i cardigan con il collo alto a dominare in tutte le nuove collezioni. In lana o in cashmere, dai colori neutri o dai motivi vivaci: sono proprio loro il capo su cui scommettere a occhi chiusi quest’autunno.

COS Cardigan nero in lana Merino con collo a imbuto

Credits: cos.com

ZARA Cardigan a collo alto a righe

Credits: zara.com

MASSIMO DUTTI Cardigan in cashmere a collo alto

Credits: massimodutti.com

02. Maglioni con mezza zip

Ve lo avevamo anticipato, il maglione con mezza zip ha fatto ufficialmente ritorno nella lista dei nuovi trend di maglieria da seguire quest’autunno. Da portare sopra ai jeans o sopra a pantaloni dal fit rilassato, saranno il nostro nuovo “mai più senza”.

TOMMY HILFIGER Maglione bianco con mezza zip

Credits: it.tommy.com

DIXIE Maglione a costine con mezza zip

Credits: dixiefashion.com

RIFÒ Maglione color caffè con mezza zip

Credits: rifo-lab.com

03. Maglioni con lo scollo a v

Invece di puntare sul classico pullover girocollo, quest’anno assicuratevi di avere nell’armadio almeno un maglione con lo scollo a V. Amatissimo dalle trend setter, lo troviamo nelle collezioni FW26 declinato nei colori più accesi della palette: dal rosso alle sfumature più luminose di azzurro.

BENETTON Maglione con scollo a v in lana merino

Credits: it.benetton.com

SÈZANE Maglione rosso con lo scollo a v

Credits: sezane.com

PENNYBLACK Maglione verde pistacchio con scollo a v

Credits: it.pennyblack.com

04. Gilet

Il trend del gilet non vi ha ancora stancato? Mettete subito in wishlist qualche nuovo modello in lana: è uno di quei jolly che potrete sfruttare da mattina a sera anche in pieno inverno, sopra a t-shirt a maniche lunghe, sopra a camicie e bluse più raffinate o persino sopra a maglie dai filati leggeri.

GANT Maglia smanicata in 100& lana

Credits: gant.it

MIU MIU Gilet in maglia color crema

Credits: miumiu.com

MANGO Gilet con motivo a rombi

Credits: shop.mango.com

05. Maglie a maniche corte

In alternativa al gilet, ecco un altro capo perfetto per le amanti dei look a strati: il maglione a maniche corte. Da portare a pelle o sopra alla camicia, a seconda di cosa dicono le temperature, sarà un ottimo alleato di stile dall’alba al tramonto.

FALCONERI Maglia in cashmere a maniche corte

Credits: falconeri.com

RESERVED Maglione in lana a maniche corte

Credits: reserved.com

MAJE Maglione blu impreziosito da strass

Credits: it.maje.com