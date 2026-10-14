Pantaloni eleganti: tutti i modelli di tendenza per l'autunno inverno, "click to buy"
Le tendenze pantaloni eleganti autunno inverno 2026 2027 puntano su un’eleganza fluida e raffinata, fatta di volumi morbidi, tagli sartoriali e lunghezze extra.
I protagonisti della stagione sono i pantaloni sartoriali donna a gamba larga, caratterizzati da linee ampie, piega centrale e tessuti dalla caduta impeccabile, come lana, crêpe e fresco di lana.
Accanto agli intramontabili pantaloni neri eleganti, si fanno strada le tonalità calde e avvolgenti del marrone cioccolato, del testa di moro e del color toffee, perfette per interpretare i look autunnali e invernali. Tornano anche le ispirazioni anni Settanta, con pantaloni in velluto e pelle leggermente svasati, ideali per aggiungere carattere agli outfit di stagione.
Tra i dettagli più trendy spiccano orli e spacchi, mentre i pantaloni eleganti extra lunghi diventano un vero manifesto di stile, soprattutto se abbinati a scarpe a punta che slanciano la silhouette.
Non mancano, infine, proposte dalle linee più aderenti, come leggings e pantaloni con le staffe: meno formali, ma decisamente di tendenza, da scegliere per look contemporanei. Per la sera, invece, i pantaloni eleganti di paillettes restano una certezza a cui però occorre prestare attenzione per non rischiare di cadere in eccessi ed errori di styling!
Ecco i pantaloni eleganti che eleveranno i vostri prossimi outfit di stagione, day & night
COS
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ZARA
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IMPERIAL
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SANDRO PARIS
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TWINSET MILANO
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MARELLA
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STRADIVARIUS
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H&M
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MANGO
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FORTE_FORTE
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LAVESTE
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PENNYBLACK
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SÉZANE
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