Dai modelli palazzo ai tagli sartoriali, ecco i pantaloni eleganti da donna per look sofisticati e contemporanei

I protagonisti della stagione sono i pantaloni sartoriali donna a gamba larga , caratterizzati da linee ampie, piega centrale e tessuti dalla caduta impeccabile, come lana, crêpe e fresco di lana.

Le tendenze pantaloni eleganti autunno inverno 2026 2027 puntano su un’eleganza fluida e raffinata, fatta di volumi morbidi, tagli sartoriali e lunghezze extra.

Accanto agli intramontabili pantaloni neri eleganti, si fanno strada le tonalità calde e avvolgenti del marrone cioccolato, del testa di moro e del color toffee, perfette per interpretare i look autunnali e invernali. Tornano anche le ispirazioni anni Settanta, con pantaloni in velluto e pelle leggermente svasati, ideali per aggiungere carattere agli outfit di stagione.