La maestria della couture incontra la scena clubbing: a Parigi si aprono le porte di Le Club Couture, uno spazio magico che celebra la gioia del vestirsi. E del travestirsi.

Sono passate da poco le 21:30 di mercoledì sera, la couture di Valentino va in scena a Parigi. Si aprono le porte di un club esclusivo, ai piedi del Pont Alexandre III, con una scintillante Torre Eiffel a fare da sfondo.

Sulle note di Blind di Herclues and Love Affair ci ritroviamo all'interno di un mondo magico, fatto di creature notturne fluide, difficili da definire sempre che si senta il bisogno di farlo. Valentino Le Club Couture, questo il nome della collezione Alta Moda Primavera-Estate 2023, crea un dialogo tra due mondi in apparenza distanti, quello appunto della couture e quello del clubbing. Appartentemente distanti perché, come racconta il comunicato della collezione, questi due mondi fanno di un valore comune la stravaganza, l'idea dell'abito come strumento che permette di trasformarsi e di costruire il proprio io. "La pluralità di bellezza, bellezza come individualità, espressione eroica della verità interiore resa esteriore. La modellazione di un sogno - l’opportunità di diventare" si legge ancora.

La sensazione di entrare in mondo fluido si ha dalla prima uscita: elementi maschili e femminili si fondono, come blazer e cravatte che si abbinano a mini shorts con fiocchi e stiletto d'ordinanza.



Occhiali da sole con le piume, cravatte e guanti, fiocchi e pois: c'è di tutto e di più, ogni look ha carattere, ha dell'eccentrico pur mantenendo un'eleganza e una pulizia impareggiabili. I volumi sono esagerati ma contenuti, i colori acidi e vibranti ma piacevoli e mai stonati. Si percepisce, dal concept clubbing ai dettagli stessi delle creazioni, la rivisitazione di couture nell'ottica di una nuova generazione, dall'approccio più inclusivo. Perché Le Club di Valentino non è un circolo per pochi, ma uno spazio aperto a tutti gli individui che vogliano celebrare la propria unicità attraverso l'arte gioiosa del vestirsi e del travestirsi.

« L’incredibile diviene materiale, l’immaginazione diventa reale. »

Colori audaci e neon danno nuova struttura ai volumi e ai tagli. I volant, da sempre elemento romantico e iper femminile per eccellenza, incontrano lunghi guanti (accessorio che sa subito di haute couture) rivisitati in pelle, e corpini total black ridotti all'essenziale.

La Primavera-Estate 2023 sarà ancora una stagione di altezze vertiginose: insieme a décolleté a punta, troviamo plateau scolpiti e tacchi importanti, diventati da un paio di stagioni emblema dello stile Valentino, abbinati a calze coloratissime o portati a pelle.

Gli ospiti in front row

Ogni club che si rispetti ha la sua cerchia di clienti speciali, quelli che hanno un posto di diritto nel privé. Sam Smith, Tina Kunakey, Anne Hathaway e le star tutte italiane di The White Lotus, Sabrina Impacciatore e Beatrice Grannò. A Parigi per Pierpaolo Piccioli erano in tantissimi: Ashley Park, l'amatissima Mindy di Emily in Paris, Kylie Minogue, icona del pop tutto fuorché mondana, Anna Wintour al braccio di Buz Lhurman e Doja Cat, che si è calata nell'ennesimo travestimento della settimana ma senza strafare.

Sopra: Sabrina Impacciatore e Beatrice Grannò con due total look Valentino. Sotto: Anne Hathaway. Credits: Getty Images

Sopra: Kylie Minogue. Sotto: Ashley Park. Entrambe con total look Valentino. Credits: Getty Images

Sopra da sinistra: Suga, Sam Smith e Charlie XCX ospiti in front row. Sotto: Doja Cat Credits: Getty Images