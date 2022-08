Posh come Capri o boho come Formentera? Wild come Lanzarote o chic versione Saint Tropez? La vostra vacanza al mare dei sogni com'è? Noi abbiamo pensato alla valigia giusta per ogni meta!

Tanto caos e poche idee. Troppe cose da portare e poco spazio a disposizione: anche voi siete alle prese con la preparazione della valigia per il mare e non sapete neanche da che parte cominciare? Non preoccupatevi, siete in buona compagnia!



Fare i bagagli non è un’attività particolarmente divertente, bisogna ammetterlo. Ma per fortuna basta poco per trovare gli spunti giusti.



Quest’anno ad esempio, perché non provate a scegliere i look da portare con voi a seconda della vostra destinazione?



Il luogo in cui si decide di andare può infatti dire molto di una persona, della sua personalità e dei suoi gusti. Voi quale meta sognate per l'estate 2022? Una super posh come Capri con le sue gite in barca all'ombra dei Faraglioni e le serate in Piazzetta? Oppure vi sentite più dinamiche e "wild" pronte all'avventura e a sfidare le onde e il vento delle coste di Lanzarote con il kite surf?

Noi vi abbiamo immaginato in giro tra alcune delle più belle mete estive e abbiamo creato per voi 5 diverse mise a loro dedicate. 5 valigie diverse dedicate alle vacanze al mare, ognuna con un'anima e un mood completamente diverso!

Ecco 5 outfit perfetti per sognare un'estate al mare da favola!



1. Stile posh per una vacanza a Capri

Passeggiare tra i suoi vicoletti romantici, ammirare viste mozzafiato, regalarsi qualche momento di relax a bordo piscina: se Capri è la vostra destinazione, non vi resta che optare per un look posh ed elegante. Partite da un caftano dalle stampe colorate, abbinatelo a sandali gioiello, a un paio di occhiali da sole e a una bella it-bag: la combo ideale per una vacanza nel segno dello stile.

Caftano dalle stampe floreali MORFOSI + Sandali flat con dettaglio gioiello EMANUELA CARUSO + Tote bag con doppio manico dedicata a Capri LOUIS VUITTON + Occhiali da sole rettangolari con dettagli in metallo MICHAEL KORS

Credits: courtesy of press office / emanuelacaruso.com/ courtesy of press office / michaelkors.it

2. Stile easy-chic per una vacanza a Milos

Dai bagni nelle acque cristalline di Firopotamos agli indimenticabili tramonti dalla spiaggia di Sarakiniko: per una vacanza tra mare, sole, buon cibo e tranquillità, Milos è la meta giusta. E un look easy-chic, composto da jumpsuit total white, sandali lace-up, cappello di paglia e qualche bijoux, è tutto quello che vi serve per esplorarla e scoprirla in tutta la sua bellezza.

Jumpsuit in cotone e lino MARA HOFFMAN + Cappello oversize in paglia LEONTINE VINTAGE + Orecchini a cerchio con pesino e pendente a forma di margherita PLV MILANO + Sandali con fasce in velluto blu LANAPO

Credits: modaoperandi.com/ leontinevintage.com /plvmilano.com / courtesy of press office

3. Stile boho per una vacanza a Formentera

Libera e selvaggia, Formentera è la destinazione perfetta per chi sogna una vacanza che sappia coniugare relax ma soprattutto divertimento. Come entrare al meglio nello spirito dell’isola? Optate per un look boho-chic. Per una passeggiata tra le stradine di San Francesc Xavier o un giretto tra le bancarelle del mercatino hippie de La Mola, abbinate a una blusa ricamata a degli shorts in denim e completate con occhiali d’ordinanza e sandali in suede per un look ad altissimo tasso di stile.

Blusa ricamata con nappine ISABEL MARANT + Shorts in denim con l’orlo sfrangiato PLEASE + Occhiali da sole Aviator con lenti azzurre e montatura in metallo RAYBAN + Sandali in suede con le frange SANTONI

Credits: farfetch.com/ pleasefashion.com/ ray-ban.com/ farfetch.com

4. Stile wild per una vacanza a Lanzarote

Dalle giornate di surf sulla spiaggia di Famara alle escursioni tra i sentieri del Parco Nazionale de Los Volcanes: per una vacanza ancora più selvaggia, non vi resta che volare a Lanzarote. E anche il look non può che essere wild! Un abito animalier in versione colorata, una borsa a rete e un paio di ciabatte ci sembrano la soluzione ideale per questa tipologia di vacanza.

Abito midi dalle stampe animalier GANNI + Tote bag a rete NANUSHKA + Cavigliera in oro con catenina sottile ATELIER VM + Ciabatte in tessuto vegan BIRKENSTOCK

Credits: mytheresa.com/ farfetch.com / ateliervm.com/ birkenstock.com

5. Stile retrò per una vacanza a Saint Tropez

Amatissima dalle dive di ieri e di oggi, Saint Tropez è la destinazione ideale per una vacanza all’insegna del glamour. Per una giornata in barca o un pranzo in uno dei tanti ristorati esclusivi vista mare, noi abbiamo pensato a un look dal gusto retrò. Per realizzarlo vi servono solo un costume intero a righe, una camicia di lino e un paio di accessori super chic!

Costume intero a righe bianche e blu RALPH LAUREN + Camicia in lino bianco COS + Foulard in cotone multicolor TOMMY HILFIGER + Sandali in denim con logo a vista MIU MIU

Credits: cos.com / ralphlauren.it/ zalando.it / mytheresa.com