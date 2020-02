Questi 9 capi e accessori in saldo sono dei veri tesori fashion da avere nel guardaroba. E se vi affrettate, potreste ancora trovarli disponibili!

Il periodo dei saldi invernali sta per concludersi: il termine ufficiale è previsto per il 3 Marzo ma tantissimi dei nostri capi preferiti della scorsa stagione sono già sold out da tempo.

Per toglierci ogni dubbio, abbiamo controllato però la disponibilità residua sugli shop online di Zara, H&M e Mango, e abbiamo scovato dei veri tesori che, udite udite, sono ancora disponibili.

Incredibile ma vero, visto che si tratta di 9 pezzi chiave di ogni guardaroba che si rispetti e che si possono "sfruttare" anche in primavera. Meglio di così, insomma, non si può!

Dal classico blazer con bottoni dorati in stile military-chic, alla maglia a dolcevita, passe-partout su mille look diversi.

Dai jeans bianchi da indossare indistintamente sia in estate che in inverno, al minidress leopardato (come vi dicevamo l'animalier è uno dei temi caldi della PE 2020).

E ancora, una borsa a secchiello in pelle color cuoio, degli stivaletti texani stampa cocco, una gonna in denim, una camicetta di lino fresca e chic e un abito midi in satin blu che vi tornerà utile anche per matrimoni e cerimonie eleganti.

Unica avvertenza: correte SUBITO a comprarli, non rimarranno a vostra disposizione ancora a lungo. Anzi, forse proprio in questo preciso istante un altro utente li sta aggiungendo al suo carrello.

Poi non dite che non ve l'avevamo detto, eh! #lastcall

Giacca con bottoni dorati ZARA

Credits: zara.com

Minidress leopardato ZARA

Credits: zara.com

Stivaletti texani stampa cocco ZARA

Credits: zara.com

Gonna in denim al ginocchio MANGO

Credits: shop.mango.com

Maglia a dolcevita MANGO

Credits: shop.mango.com

Jeans cropped bianchi MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito midi in satin blu H&M

Credits: hm.com

Camicetta in lino H&M

Credits: hm.com

Borsa a secchiello H&M

Credits: hm.com