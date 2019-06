L'estate è alle porte: tra weekend via e vacanze etive è tempo di fare i bagagli! Ecco i trolley mini e maxi per partire con stile!

Ci siamo, l'estate è praticamente arrivata e le vacanze sono alle porte! Insomma, è tempo di preparare le valigie e mettersi in viaggio!

Ma prima di pensare ai look che vi porterete bisogna fare uno step prima: la scelta del bagaglio! E cosa c'è di meglio di un pratico trolley per mettersi "in marcia"?

Da scegliere piccolo da cabina e come bagaglio a mano, per un weekend al mare o una fuga "lampo" in qualche città europea, o in versione grande, anzi XL, da "stipare" con tutti gli outfit che vi serviranno per la vacanza!

Rigido e ipermoderno (con "charge" per ricaricare lo smartphone all'occorrenza) oppure morbido e coloratissimo, ecco i nostri preferiti da sfoggiare per l'estate 2019. Non mancano quelli super stilosi per fashion addicted on the road!

Scoprite tutti i trolley con cui partire e... Buon viaggio!





SAMSONITE In polipropilene Magnum™ ha il telaio più leggero della sua categoria. Disponibile in tre formati e sei colori.

Credits: samsonite.it





ANDY WARHOL X EASTPACK Perfetto anche per la cabina, il trolley morbido stampato con le opere del re della Pop Art.

Credits: eastpak.com





GABS Fa parte della capsule Around the world il mini trolley da cabina con cover protettiva removibile.

Credits: gabs.it





RIMOWA Robusta, pratica (con 4 ruote) e iperleggera (3,2 kg): la nuova Essential del brand è disponibile nella colorazione Coral, in linea con il trend dell'estate 2019.

Credits: rimowa.com

LOUIS VUITTON La Horizon della maison francese è realizzata in maglia termoformata e decorata con il motivo Monogram in maglia a trama jacquard.

Credits: it.louisvuitton.com





DELSEY Allure vintage (grazie ai profili in cuoio) e performance hi tech per il trolley da cabina Chatelet Air.

Credits: delsey.com





KIPLING Formato Large e pratici scomparti interni per organizzare al meglio il contenuto: perfetta per viaggi medio-lunghi.

Credits: kipling.com





AWAY Forme compatte e design contemporaneo (con 10 colori in palette), il modello The Bigger Carry On ha anche un charger remobile per caricare al volo lo smartphone in caso di necessità.

Credits: away.com





THE BRIDGE Per viaggiatori dall'anima old style: il trolley in pelle ha linee essenziali per viaggiare con stile.

Credits: thebridge.it





HORIZN STUDIOS Da cabina, con scomparto porta pc e charger d'emergenza, perfetto per frequent flyers.

Credits: horizn-studios.com









MANDARINA DUCK e THE BLONDE SALAD Scocca glossy e trasparente con interno fluo removibile: il trolley per le fashion addicted!

Credits: mandarinaduck.com





PIQUADRO Il trolley da cabina Relyght Plus ha un vano anteriore porta pc anti urto e un design avveniristico.

Credits: piquadro.com





RONCATO Il modello Unica in policarbonato leggero e ultra resistente è il compagnio di viaggio ideale per transvolate oceaniche.

Credits: roncato.com





LIPAULT PARIS Morbidissimo, con 4 ruote e scomparti "utility, da scegliere in una gamma di colori pop.

Credits: lipault.it





AMERICAN TOURISTER Forme compatte per il trolley morbido con 4 ruote.

Credits: americantourister.it





CARPISA Il modello Delicious in versione Medium, l'ideale per viaggi medio-lunghi, è dotato di cerniere extra che lo rendono espandibile.

Credits: carpisa.it