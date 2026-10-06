Dalle décolléte con la zeppa alle mules in satin: 5 nuovi trend in fatto di scarpe da segnarsi in vista della prossima sessione di shopping.

Arriva l’autunno e puntualmente scatta la ricerca di nuovi stivali e stivaletti a cui far spazio nella scarpiera, ma chi l’ha detto che siano la nostra unica opzione?

In un periodo come questo, in cui effettivamente, tra temperature più basse e meteo imprevedibile, loro si confermano i nostri migliori alleati di stile, possiamo lasciarci tentare anche da qualcosa di diverso.

E basta dare uno sguardo agli ultimi trend in fatto di scarpe per realizzare non solo che le alternative non mancano, ma che la scelta è anche piuttosto ampia e variegata.

***Dite addio alle ballerine: New Balance ha presentato le nuove it-shoes dell'autunno in collaborazione con Miu Miu***

Quali sono le scarpe di tendenza che vedremo spopolare dappertutto da qui fino alla fine dell’inverno?

Le décolleté con la zeppa sembrano pronte a rimpiazzare i classici modelli con il tacco. Gli stivali con kitten heels saranno uno dei grandi must della stagione fredda.

E mentre le ballerine “guanto” e le scarpe “corsetto” si confermano tra le calzature più desiderate del momento, le mules in satin si sono già imposte come una delle sorprese più interessanti di questa stagione.

Ma ecco nel dettaglio i 5 trend in fatto di scarpe da tenere d’occhio.

5 trend in fatto di scarpe da seguire quest'autunno

01. Décolleté con la zeppa

Dimenticate le solite décolleté dalla punta affilata e il tacco a spillo: quest’autunno sono le pumps con la zeppa sottile il modello più cool da sfoggiare h24. Il vantaggio? Sono decisamente più comode delle “cugine” stiletto e sono state declinate nelle collezioni FW26 in un’infinità di modelli e colori.

BATA Décolleté effetto lucido con la zeppa

Credits: bata.com

LE MONDE BÉRYL Décolleté in velluto con la zeppa

Credits: mytheresa.com

SÉZANE Décolleté in pelle effetto vintage

Credits: sezane.com

02. Stivali con kitten heels

Non vedete l’ora di investire su un nuovo paio di stivali? Per un acquisto super azzeccato, c’è solo una cosa da fare: puntare i modelli con kitten heels, in pelle liscia o scamosciata, meglio ancora se con il gambale ampio.

ROBERTO FESTA Stivali in pelle color testa di moro

Credits: robertafesta.it

GIOSEPPO Stivali animalier con kitten heels

Credits: gioseppo.com

TWINSET Stivali scamosciati con tacco mini

Credits: twinset.com

03. Ballerine "guanto"

Tra i nuovi trend in fatto di scarpe, ecco anche le ballerine “guanto”: quei modelli con la tomaia morbida e flessibile così chiamati proprio per il modo in cui avvolgono il piede, come fossero un guanto. Amatissime da influencer e creator, hanno già superato nella classifica di gradimento le più classiche Mary Jane.

VAGABOND Ballerine in pelle beige

Credits: vagabond.com

MANGO Ballerine con l’elastico color cioccolato

Credits: shop.mango.com

COS Ballerine rosse con la punta squadrata

Credits: cos.com

04. Scarpe "corsetto"

Avvistate in passerella in tempi non sospetti, ora le scarpe “corsetto” hanno iniziato a fare capolino nelle collezioni di grandi e piccoli brand. Cosa sono esattamente? Quelle calzature (che spaziano da stivaletti a slingback più raffinate) con lacci e stringhe sulla tomaia, da annodare proprio come fossero un corsetto.

ZARA Stivaletti neri stringati

Credits: zara.com

MARNI Slingback in pelle con lacci a contrasto

Credits: marni.com

GANNI Ballerine in pelle con i lacci

Credits: ganni.com

05. Mules in satin

In vista di un party, di una serata speciale o di qualsiasi altra occasione elegante, puntate, invece, su un paio di mules in satin per completare alla perfezione i vostri look. Declinate in colori neutri o nuance più luminose, potrete sfoggiarle sin da subito ma vi faranno molto comodo anche durante la stagione delle feste.

RENÉ CAOVILLA Mules in satin con dettaglio di strass

Credits: renecaovilla.com

REFORMATION Mules satinate con il tacco

Credits: thereformation.com

MANOLO BLAHNIK Mules in raso con applicazione floreale

Credits: myheresa.com