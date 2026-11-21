Da mettere sotto l'albero, da scartare e da indossare subito: ecco una selezione di gioielli e bijoux per lei da regalare (o da regalarsi) a Natale

C'è chi sogna di trovare un pacchetto con un bel fiocco rosso sotto l'albero e chi, invece, spera di intravedere già dalla carta da regalo la sagoma inconfondibile di un piccolo scrigno. Perché diciamolo: quando si parla di regali di Natale per lei, con i gioielli e i bijoux è davvero difficile sbagliare.

Preziosi, scintillanti, coloratissimi o dal design originale, tutte noi amiamo quei piccoli tesori capaci di strapparci un sorriso (ancora prima di essere indossati). E attenzione: non devono necessariamente costare una fortuna per lasciare il segno.

Che si tratti infatti della fidanzata, della mamma, della sorella, della migliore amica o di quella collega che merita un pensiero speciale, le idee da regalare sono praticamente infinite. Basta conoscere un po' i suoi gusti (e magari dare una sbirciatina alla sua collezione di accessori!).

Per le amanti dei classici intramontabili ci sono collane sottili, punti luce e bracciali minimal da portare tutti i giorni. Per chi non ha paura di osare, invece, spazio a orecchini scultorei, anelli dalle forme insolite e bijoux colorati che non passano certo inosservati.

E poi ci sono charm, ciondoli portafortuna e creazioni personalizzabili, perfetti per trasformare un semplice regalo in qualcosa di ancora più speciale.

Insomma, cosa state aspettando? Che siate alla ricerca di un piccolo pensiero o di un dono da farle trovare sotto l'albero e ricordare a lungo, abbiamo preparato una selezione che mette d'accordo stili e budget diversi.

Pronte a scoprire i gioielli e bijoux da regalare a Natale? Attenzione: potreste innamorarvi di qualcosa anche per voi!

Natale 2026 gioielli e bijoux da mettere sotto l'albero

Gioielli e bijoux per lei CO.RO. JEWELS Anello Triennale Argento Placcato Oro



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LIL MILAN



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LOLA CASADEMUNT



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ROBERTA VITANZA



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DAMIANI



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VOODOO JEWELS



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PRADA



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AERIEN



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POMELLATO



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MARCO BICEGO



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CHOPARD



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OTTAVIANI



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UNOAERRE



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COLLANINE COLORATE



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AMANTS DE LA LUNE



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LSG BIJOUX



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ALBERTA FERRETTI su YOOX



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SADR BOTEIN



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EBOLI Jewels



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TDOUBLE



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MERCI MAMAN



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ÂGÉE



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12PM JEWELRY



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ALIITA



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TIFFANY&Co



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BRONZEALLURE



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#BRANDGIOIELLI



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ANEIS



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POLÈNE



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BEA BONGIASCA



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BELLEKE



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ATELIER VM



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BOCCADAMO



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CHANEL



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CHANTECLER



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COQUILLAGE JEWELRY



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DEA RAIL



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CORA SHEIBANI



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FEDERICA TOSI



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ESSENTIEL ATWERP



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FOPE



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WUNDERKAMMER JEWELS



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GIORGIO VISCONTI



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GIULIA IOSCO



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KINRADEN



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SWATCH



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KIDULT



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MABINA GIOIELLI



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MANGO



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MARLÙ



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MESSIKA



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POLELLO



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RE CARLO



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PANDORA



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ROBERTO COIN



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SÉZANE



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SIRIVANNAVARI



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STROILI



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SODINI



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SWAROVSKI



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TAVANTI JEWELS



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GIOIELLERIE PORTA BORSARI Bracciale Corè



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VESTOPAZZO



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VILLA MILANO



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